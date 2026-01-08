Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:21 sáng 01/08/2026: Giá vàng giảm 800.000–900.000 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang 0 đồng

Vũ Sơn01/08/2026 09:16

Giá vàng lúc 09:21 sáng 01/08/2026: SJC, DOJI và nhiều thương hiệu cùng giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMC VRTL giữ nguyên giá.

Lúc 09:21 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng ở chiều bán, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Giá bán hôm nay dao động từ 141.000.000 đồng đến 142.700.000 đồng. Ở chiều mua, mức giá được ghi nhận từ 136.000.000 đồng đến 138.700.000 đồng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:21 sáng

  • BTMC VRTL: mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0 đồng so với hôm qua.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng giảm 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán.
  • BTMH: mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 900.000 đồng, giá bán giảm 800.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
DOJI HN137.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
DOJI SG137.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
BTMH137.600.000 đồng141.600.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
BTMC VRTL138.700.000 đồng142.700.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
Phú Qúy SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-900.000 đồng
PNJ TP.HCM136.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-800.000 đồng
PNJ Hà Nội136.000.000 đồng141.000.000 đồng-900.000 đồng-800.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:21 sáng 01/08/2026: Giá vàng giảm 800.000–900.000 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang 0 đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO