Cập nhật 09:21 sáng 05/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Lúc 9h21 sáng 5/7, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá mua bán ổn định tại tất cả các điểm giao dịch.

Lúc 9h21 sáng 5/7/2026, giá vàng trong nước đứng yên so với hôm qua tại toàn bộ các thương hiệu được khảo sát. Giá bán ra phổ biến ở mức 151 - 151,4 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động tăng giảm nào.

Trong đó, SJC, DOJI tại Hà Nội và TP.HCM, PNJ tại cả hai khu vực cùng niêm yết mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên như phiên trước.

Điểm nhanh lúc 9h21 sáng

SJC : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 0 0 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 147,5 151 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính: triệu đồng/lượng.