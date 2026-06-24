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Cập nhật 09:23 sáng 24/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng chiều mua

Vũ Sơn24/06/2026 09:19

Sáng 24/06/2026 lúc 09:23, hầu hết các thương hiệu vàng giữ nguyên giá so với hôm qua, ngoại trừ BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua.

Cập nhật lúc 09:23 sáng ngày 24/06/2026, giá vàng trong nước tại hầu hết các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Điểm đáng chú ý duy nhất là BTMC SJC điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giữ nguyên.

Giá vàng hôm nay 24/06/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:23

  • SJC: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • DOJI Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • DOJI TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 142,5 triệu đồng/lượng (±0), bán 146,5 triệu đồng/lượng (±0)
  • BTMC SJC: mua 142,5 triệu đồng/lượng (−1,5 triệu), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • Phú Quý SJC: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • PNJ TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
  • PNJ Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC 144 147 0 0
DOJI Hà Nội 144 147 0 0
DOJI TP.HCM 144 147 0 0
Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 142,5 146,5 0 0
BTMC SJC 142,5 147 −1,5 0
Phú Quý SJC 144 147 0 0
PNJ TP.HCM 144 147 0 0
PNJ Hà Nội 144 147 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:23 sáng 24/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng chiều mua
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