Cập nhật 09:23 sáng 24/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng chiều mua Sáng 24/06/2026 lúc 09:23, hầu hết các thương hiệu vàng giữ nguyên giá so với hôm qua, ngoại trừ BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua.

Cập nhật lúc 09:23 sáng ngày 24/06/2026, giá vàng trong nước tại hầu hết các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Điểm đáng chú ý duy nhất là BTMC SJC điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giữ nguyên.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:23

SJC : mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) DOJI Hà Nội : mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) DOJI TP.HCM : mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 142,5 triệu đồng/lượng (±0), bán 146,5 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 142,5 triệu đồng/lượng (±0), bán 146,5 triệu đồng/lượng (±0) BTMC SJC : mua 142,5 triệu đồng/lượng (−1,5 triệu), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 142,5 triệu đồng/lượng (−1,5 triệu), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) Phú Quý SJC : mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) PNJ TP.HCM : mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0) PNJ Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 144 147 0 0 DOJI Hà Nội 144 147 0 0 DOJI TP.HCM 144 147 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 142,5 146,5 0 0 BTMC SJC 142,5 147 −1,5 0 Phú Quý SJC 144 147 0 0 PNJ TP.HCM 144 147 0 0 PNJ Hà Nội 144 147 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.