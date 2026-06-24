Cập nhật 09:23 sáng 24/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng chiều mua
Sáng 24/06/2026 lúc 09:23, hầu hết các thương hiệu vàng giữ nguyên giá so với hôm qua, ngoại trừ BTMC SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua.
Cập nhật lúc 09:23 sáng ngày 24/06/2026, giá vàng trong nước tại hầu hết các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Điểm đáng chú ý duy nhất là BTMC SJC điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giữ nguyên.
Điểm nhanh lúc 09:23
- SJC: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- DOJI Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- DOJI TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 142,5 triệu đồng/lượng (±0), bán 146,5 triệu đồng/lượng (±0)
- BTMC SJC: mua 142,5 triệu đồng/lượng (−1,5 triệu), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- Phú Quý SJC: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- PNJ TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
- PNJ Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (±0), bán 147 triệu đồng/lượng (±0)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144
|147
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|144
|147
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|144
|147
|0
|0
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|142,5
|146,5
|0
|0
|BTMC SJC
|142,5
|147
|−1,5
|0
|Phú Quý SJC
|144
|147
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|144
|147
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|144
|147
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.