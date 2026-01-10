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Cập nhật 09:24 sáng 01/10/2026: Giá vàng giảm 300.000 đồng, riêng BTMH và BTMC VRTL đi ngang

Vũ Sơn01/10/2026 09:22

Lúc 09:24 sáng 01/10/2026, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng tại SJC, DOJI so với hôm qua, trong khi BTMH và BTMC VRTL tiếp tục giữ nguyên mức giá.

Ghi nhận lúc 09:24 sáng 01/10/2026, giá vàng trong nước biến động theo chiều hướng giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, mức giảm phổ biến là 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Đáng chú ý, các mặt hàng vàng miếng SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, thương hiệu BTMH và BTMC VRTL vẫn duy trì trạng thái đi ngang, giữ nguyên biểu giá so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:24

  • SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC140.800.000143.800.000-300.000-300.000
DOJI HN140.800.000143.800.000-300.000-300.000
DOJI SG140.800.000143.800.000-300.000-300.000
BTMH140.200.000144.200.00000
BTMC VRTL140.200.000144.200.00000
BTMC SJC140.200.000143.800.0000-300.000
Phú Quý SJC140.500.000143.800.000-300.000-300.000
PNJ TP.HCM140.800.000143.800.000-300.000-300.000
PNJ Hà Nội140.800.000143.800.000-300.000-300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:24 sáng 01/10/2026: Giá vàng giảm 300.000 đồng, riêng BTMH và BTMC VRTL đi ngang
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