Cập nhật 09:24 sáng 17/07/2026: Giá vàng giảm 1,5–1,6 triệu, riêng BTMC SJC mua tăng 200.000 đồng Cập nhật lúc 09:24 sáng 17/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: nhiều bảng giảm 1,5–1,6 triệu đồng, trong khi mua BTMC SJC tăng 200.000 đồng.

Lúc 09:24 sáng 17/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu có nhiều mức giảm so với hôm qua. Giá bán giảm từ 1.500.000 đến 1.600.000 đồng ở SJC, BTMH, BTMC SJC, Phú Qúy SJC và PNJ; riêng DOJI HN và DOJI SG đi ngang.

Ở chiều mua, BTMC SJC là dòng duy nhất tăng, thêm 200.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 2.000.000 đồng, trong khi DOJI HN và DOJI SG giữ nguyên mức giá hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:24 sáng

SJC : mua 143.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng.

: mua 143.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng. BTMC SJC : mua 144.200.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng.

: mua 144.200.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, giảm 1.600.000 đồng. PNJ TP.HCM : mua 141.500.000 đồng, giảm 2.000.000 đồng; bán 145.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng.

: mua 141.500.000 đồng, giảm 2.000.000 đồng; bán 145.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng. PNJ Hà Nội : mua 141.500.000 đồng, giảm 2.000.000 đồng; bán 145.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng.

: mua 141.500.000 đồng, giảm 2.000.000 đồng; bán 145.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG: mua 145.500.000 đồng, bán 148.500.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.600.000 đồng 146.600.000 đồng -1.600.000 đồng -1.600.000 đồng DOJI HN 145.500.000 đồng 148.500.000 đồng 0 0 DOJI SG 145.500.000 đồng 148.500.000 đồng 0 0 BTMH 142.000.000 đồng 146.000.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng BTMC SJC 144.200.000 đồng 146.600.000 đồng +200.000 đồng -1.600.000 đồng Phú Qúy SJC 143.000.000 đồng 146.600.000 đồng -1.700.000 đồng -1.600.000 đồng PNJ TP.HCM 141.500.000 đồng 145.500.000 đồng -2.000.000 đồng -1.500.000 đồng PNJ Hà Nội 141.500.000 đồng 145.500.000 đồng -2.000.000 đồng -1.500.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.