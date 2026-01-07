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Cập nhật 09:25 sáng 01/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 600–1.000 đồng/chỉ, PNJ giảm nhiều nhất

Vũ Sơn01/07/2026 09:20

Sáng 01/07/2026 lúc 09:25, giá vàng trong nước giảm so với hôm qua: SJC, DOJI giảm 600 đồng/chỉ, PNJ giảm tới 1.000 đồng/chỉ chiều mua lẫn bán.

Giá vàng hôm nay 01/07/2026 cập nhật lúc 09:25 sáng
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:25 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu lớn. Chiều mua và chiều bán đều đi xuống từ 500 đến 1.000 đồng/chỉ, trong đó PNJ tại TP.HCM và Hà Nội có mức giảm cao nhất.

So với phiên hôm qua, SJC và DOJI niêm yết giá mua ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, giá bán 146,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. PNJ ghi nhận mức giảm lớn hơn, khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Điểm nhanh lúc 09:25

  • SJC: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
  • DOJI Hà Nội: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
  • DOJI TP.HCM: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
  • Bảo Tín Minh Châu: Mua 142,2 triệu (−600.000), Bán 146,2 triệu (−600.000)
  • BTMC SJC: Mua 142,5 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
  • Phú Quý SJC: Mua 143,0 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
  • PNJ TP.HCM: Mua 143,0 triệu (−1.000.000), Bán 146,0 triệu (−1.000.000)
  • PNJ Hà Nội: Mua 143,0 triệu (−1.000.000), Bán 146,0 triệu (−1.000.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đ/lượng)Bán hôm nay (triệu đ/lượng)+/− Mua+/− Bán
SJC143,4146,4−600.000−600.000
DOJI Hà Nội143,4146,4−600.000−600.000
DOJI TP.HCM143,4146,4−600.000−600.000
Bảo Tín Minh Châu142,2146,2−600.000−600.000
BTMC SJC142,5146,4−500.000−600.000
Phú Quý SJC143,0146,4−500.000−600.000
PNJ TP.HCM143,0146,0−1.000.000−1.000.000
PNJ Hà Nội143,0146,0−1.000.000−1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:25 sáng 01/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 600–1.000 đồng/chỉ, PNJ giảm nhiều nhất
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