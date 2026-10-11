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Cập nhật 09:25 sáng 10/11/2026: Giá vàng tăng 200.000–300.000 đồng, riêng BTMH đi ngang

Vũ Sơn10/11/2026 09:20

Lúc 09:25 sáng 10/11/2026, giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý SJC, PNJ tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMH giữ nguyên, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:25 sáng 10/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng 200.000–300.000 đồng ở hầu hết thương hiệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 300.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Trong khi đó, BTMH giữ nguyên giá mua và giá bán so với hôm qua. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.

Điểm nhanh lúc 09:25 sáng

  • SJC: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
  • DOJI HN: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
  • DOJI SG: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
  • BTMH: mua 137.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua
  • BTMC VRTL: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.000.000 đồng (+200.000)
  • BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
  • Phú Qúy SJC: mua 138.000.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
  • PNJ TP.HCM: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)
  • PNJ Hà Nội: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC138.500.000141.500.000+300.000+300.000
DOJI HN138.500.000141.500.000+300.000+300.000
DOJI SG138.500.000141.500.000+300.000+300.000
BTMH137.000.000141.000.00000
BTMC VRTL137.000.000141.000.000+200.000+200.000
BTMC SJC137.000.000141.500.000+200.000+300.000
Phú Qúy SJC138.000.000141.500.000+300.000+300.000
PNJ TP.HCM136.700.000140.900.000+300.000+300.000
PNJ Hà Nội136.700.000140.900.000+300.000+300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng.

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