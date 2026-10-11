Cập nhật 09:25 sáng 10/11/2026: Giá vàng tăng 200.000–300.000 đồng, riêng BTMH đi ngang Lúc 09:25 sáng 10/11/2026, giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý SJC, PNJ tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMH giữ nguyên, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:25 sáng 10/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng 200.000–300.000 đồng ở hầu hết thương hiệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 300.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng hôm nay

Trong khi đó, BTMH giữ nguyên giá mua và giá bán so với hôm qua. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.

Điểm nhanh lúc 09:25 sáng

SJC : mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)

: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000) DOJI HN : mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)

: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000) DOJI SG : mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)

: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000) BTMH : mua 137.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua

: mua 137.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua BTMC VRTL : mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.000.000 đồng (+200.000)

: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.000.000 đồng (+200.000) BTMC SJC : mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)

: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000) Phú Qúy SJC : mua 138.000.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)

: mua 138.000.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000) PNJ TP.HCM : mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)

: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000) PNJ Hà Nội: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.500.000 141.500.000 +300.000 +300.000 DOJI HN 138.500.000 141.500.000 +300.000 +300.000 DOJI SG 138.500.000 141.500.000 +300.000 +300.000 BTMH 137.000.000 141.000.000 0 0 BTMC VRTL 137.000.000 141.000.000 +200.000 +200.000 BTMC SJC 137.000.000 141.500.000 +200.000 +300.000 Phú Qúy SJC 138.000.000 141.500.000 +300.000 +300.000 PNJ TP.HCM 136.700.000 140.900.000 +300.000 +300.000 PNJ Hà Nội 136.700.000 140.900.000 +300.000 +300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng.