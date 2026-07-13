Cập nhật 09:26 sáng 13/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1, Phú Qúy SJC giảm mua 0,8 Cập nhật 09:26 sáng 13/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả hai chiều; Phú Qúy SJC giảm mua 0,7992, các dòng còn lại giảm 0,9999.

Cập nhật lúc 09:26 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả chiều mua và bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 145,9001, giá bán 148,9001, cùng giảm 0,9999; trong khi Phú Qúy SJC giảm 0,7992 ở chiều mua và 0,9999 ở chiều bán.

Các mức giá dưới đây được giữ theo số liệu trong bảng dữ liệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:26 sáng

SJC : mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.

: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999. DOJI HN : mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.

: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999. DOJI SG : mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.

: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999. Phú Qúy SJC : mua 145,5008, giảm 0,7992; bán 148,9001, giảm 0,9999.

: mua 145,5008, giảm 0,7992; bán 148,9001, giảm 0,9999. BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144,0001, giảm 0,9999; bán 148,0001, giảm 0,9999.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 145,9001 148,9001 -0,9999 -0,9999 DOJI HN 145,9001 148,9001 -0,9999 -0,9999 DOJI SG 145,9001 148,9001 -0,9999 -0,9999 BTMH 144,0001 148,0001 -0,9999 -0,9999 BTMC SJC 144,0001 148,9001 -0,9999 -0,9999 Phú Qúy SJC 145,5008 148,9001 -0,7992 -0,9999 PNJ TP.HCM 144,0001 148,0001 -0,9999 -0,9999 PNJ Hà Nội 144,0001 148,0001 -0,9999 -0,9999

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.