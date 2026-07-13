Cập nhật 09:26 sáng 13/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1, Phú Qúy SJC giảm mua 0,8
Cập nhật 09:26 sáng 13/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả hai chiều; Phú Qúy SJC giảm mua 0,7992, các dòng còn lại giảm 0,9999.
Cập nhật lúc 09:26 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đều giảm ở cả chiều mua và bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 145,9001, giá bán 148,9001, cùng giảm 0,9999; trong khi Phú Qúy SJC giảm 0,7992 ở chiều mua và 0,9999 ở chiều bán.
Các mức giá dưới đây được giữ theo số liệu trong bảng dữ liệu.
Điểm nhanh lúc 09:26 sáng
- SJC: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.
- DOJI HN: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.
- DOJI SG: mua 145,9001, giảm 0,9999; bán 148,9001, giảm 0,9999.
- Phú Qúy SJC: mua 145,5008, giảm 0,7992; bán 148,9001, giảm 0,9999.
- BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144,0001, giảm 0,9999; bán 148,0001, giảm 0,9999.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,9001
|148,9001
|-0,9999
|-0,9999
|DOJI HN
|145,9001
|148,9001
|-0,9999
|-0,9999
|DOJI SG
|145,9001
|148,9001
|-0,9999
|-0,9999
|BTMH
|144,0001
|148,0001
|-0,9999
|-0,9999
|BTMC SJC
|144,0001
|148,9001
|-0,9999
|-0,9999
|Phú Qúy SJC
|145,5008
|148,9001
|-0,7992
|-0,9999
|PNJ TP.HCM
|144,0001
|148,0001
|-0,9999
|-0,9999
|PNJ Hà Nội
|144,0001
|148,0001
|-0,9999
|-0,9999
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.