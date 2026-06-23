Cập nhật 09:26 sáng 23/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–0,6 triệu đồng, riêng Phú Quý SJC giảm 0,8 triệu đồng chiều mua Sáng 23/06/2026, giá vàng trong nước giảm phổ biến 0,5–0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Phú Quý SJC giảm mạnh nhất chiều mua với 0,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:26 sáng ngày 23/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến từ 0,5 đến 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Phú Quý SJC là đơn vị có mức giảm chiều mua lớn nhất, xuống còn 144,7 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tại các đơn vị lớn như SJC, DOJI, BTMC hiện niêm yết mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 23/06/2026

SJC : mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng

: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng DOJI Hà Nội : mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng

: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng DOJI TP.HCM : mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng

: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng BTMH : mua 144,3 triệu (−0,5), bán 147,8 triệu (−0,5) đồng/lượng

: mua 144,3 triệu (−0,5), bán 147,8 triệu (−0,5) đồng/lượng BTMC SJC : mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng

: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng Phú Quý SJC : mua 144,7 triệu (−0,8), bán 148,0 triệu (−0,5) đồng/lượng

: mua 144,7 triệu (−0,8), bán 148,0 triệu (−0,5) đồng/lượng PNJ TP.HCM : mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng

: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng PNJ Hà Nội: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/− Mua +/− Bán SJC 145,0 148,0 −0,6 −0,6 DOJI Hà Nội 145,0 148,0 −0,6 −0,6 DOJI TP.HCM 145,0 148,0 −0,6 −0,6 BTMH 144,3 147,8 −0,5 −0,5 BTMC SJC 145,0 148,0 −0,6 −0,6 Phú Quý SJC 144,7 148,0 −0,8 −0,5 PNJ TP.HCM 144,9 147,9 −0,6 −0,6 PNJ Hà Nội 144,9 147,9 −0,6 −0,6

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.