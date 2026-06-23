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Cập nhật 09:26 sáng 23/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–0,6 triệu đồng, riêng Phú Quý SJC giảm 0,8 triệu đồng chiều mua

Vũ Sơn23/06/2026 09:23

Sáng 23/06/2026, giá vàng trong nước giảm phổ biến 0,5–0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Phú Quý SJC giảm mạnh nhất chiều mua với 0,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 23/06/2026
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:26 sáng ngày 23/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến từ 0,5 đến 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Phú Quý SJC là đơn vị có mức giảm chiều mua lớn nhất, xuống còn 144,7 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tại các đơn vị lớn như SJC, DOJI, BTMC hiện niêm yết mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 23/06/2026

  • SJC: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
  • DOJI Hà Nội: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
  • DOJI TP.HCM: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
  • BTMH: mua 144,3 triệu (−0,5), bán 147,8 triệu (−0,5) đồng/lượng
  • BTMC SJC: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
  • Phú Quý SJC: mua 144,7 triệu (−0,8), bán 148,0 triệu (−0,5) đồng/lượng
  • PNJ TP.HCM: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng
  • PNJ Hà Nội: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/− Mua+/− Bán
SJC145,0148,0−0,6−0,6
DOJI Hà Nội145,0148,0−0,6−0,6
DOJI TP.HCM145,0148,0−0,6−0,6
BTMH144,3147,8−0,5−0,5
BTMC SJC145,0148,0−0,6−0,6
Phú Quý SJC144,7148,0−0,8−0,5
PNJ TP.HCM144,9147,9−0,6−0,6
PNJ Hà Nội144,9147,9−0,6−0,6

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:26 sáng 23/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–0,6 triệu đồng, riêng Phú Quý SJC giảm 0,8 triệu đồng chiều mua
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