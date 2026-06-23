Cập nhật 09:26 sáng 23/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–0,6 triệu đồng, riêng Phú Quý SJC giảm 0,8 triệu đồng chiều mua
Sáng 23/06/2026, giá vàng trong nước giảm phổ biến 0,5–0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Phú Quý SJC giảm mạnh nhất chiều mua với 0,8 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:26 sáng ngày 23/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến từ 0,5 đến 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Phú Quý SJC là đơn vị có mức giảm chiều mua lớn nhất, xuống còn 144,7 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC tại các đơn vị lớn như SJC, DOJI, BTMC hiện niêm yết mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 23/06/2026
- SJC: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
- DOJI Hà Nội: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
- DOJI TP.HCM: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
- BTMH: mua 144,3 triệu (−0,5), bán 147,8 triệu (−0,5) đồng/lượng
- BTMC SJC: mua 145,0 triệu (−0,6), bán 148,0 triệu (−0,6) đồng/lượng
- Phú Quý SJC: mua 144,7 triệu (−0,8), bán 148,0 triệu (−0,5) đồng/lượng
- PNJ TP.HCM: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng
- PNJ Hà Nội: mua 144,9 triệu (−0,6), bán 147,9 triệu (−0,6) đồng/lượng
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|145,0
|148,0
|−0,6
|−0,6
|DOJI Hà Nội
|145,0
|148,0
|−0,6
|−0,6
|DOJI TP.HCM
|145,0
|148,0
|−0,6
|−0,6
|BTMH
|144,3
|147,8
|−0,5
|−0,5
|BTMC SJC
|145,0
|148,0
|−0,6
|−0,6
|Phú Quý SJC
|144,7
|148,0
|−0,8
|−0,5
|PNJ TP.HCM
|144,9
|147,9
|−0,6
|−0,6
|PNJ Hà Nội
|144,9
|147,9
|−0,6
|−0,6
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.