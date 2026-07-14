Cập nhật 09:27 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2, riêng BTMH đi ngang 0 so với hôm qua
Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2, trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang theo bảng giá trong nước.
Cập nhật lúc 09:27 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm từ 1 đến 2 theo bảng dữ liệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng có giá bán giảm 2; trong khi BTMH và BTMC SJC không thay đổi.
Ở nhóm PNJ, giá mua và giá bán tại TP.HCM và Hà Nội cùng giảm 1 so với hôm qua. Bảng dưới đây giữ nguyên cách thể hiện số liệu từ dữ liệu cung cấp.
Điểm nhanh lúc 09:27 sáng
- SJC, DOJI HN và DOJI SG: mua 144, bán 147; cùng giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua.
- Phú Qúy SJC: mua 143, bán 147; giá mua và giá bán cùng giảm 2.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143, bán 146; cùng giảm 1 ở cả hai chiều.
- BTMH: mua 143, bán 147; đi ngang ở cả hai chiều.
- BTMC SJC: mua 143, bán 148; đi ngang ở cả hai chiều.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144
|147
|-2
|-2
|DOJI HN
|144
|147
|-2
|-2
|DOJI SG
|144
|147
|-2
|-2
|BTMH
|143
|147
|0
|0
|BTMC SJC
|143
|148
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|143
|147
|-2
|-2
|PNJ TP.HCM
|143
|146
|-1
|-1
|PNJ Hà Nội
|143
|146
|-1
|-1
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.