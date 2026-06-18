Cập nhật 16:00 chiều 18/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, toàn bộ thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua
Cập nhật sau 16h chiều 18/06/2026: Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, BTMC đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.
Cập nhật sau 16h chiều ngày 18/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán, với giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh giá vàng lúc 16:00 chiều
- SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- DOJI Hà Nội: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- DOJI TP.HCM: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 148,3 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- BTMC SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- Phú Quý SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- PNJ TP.HCM: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
- PNJ Hà Nội: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|148,8
|151,3
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|148,8
|151,3
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|148,8
|151,3
|0
|0
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|148,3
|151,3
|0
|0
|BTMC SJC
|148,8
|151,3
|0
|0
|Phú Quý SJC
|148,8
|151,3
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|148,8
|151,3
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|148,8
|151,3
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.