Thị trường Cập nhật 16:00 chiều 18/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, toàn bộ thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Cập nhật sau 16h chiều 18/06/2026: Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, BTMC đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật sau 16h chiều ngày 18/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán, với giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh giá vàng lúc 16:00 chiều

SJC : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) DOJI Hà Nội : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) DOJI TP.HCM : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 148,3 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,3 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) BTMC SJC : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) Phú Quý SJC : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) PNJ TP.HCM : mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua) PNJ Hà Nội: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 148,8 151,3 0 0 DOJI Hà Nội 148,8 151,3 0 0 DOJI TP.HCM 148,8 151,3 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 148,3 151,3 0 0 BTMC SJC 148,8 151,3 0 0 Phú Quý SJC 148,8 151,3 0 0 PNJ TP.HCM 148,8 151,3 0 0 PNJ Hà Nội 148,8 151,3 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.