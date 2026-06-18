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Cập nhật 16:00 chiều 18/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, toàn bộ thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua

Văn Khoa18/06/2026 16:06

Cập nhật sau 16h chiều 18/06/2026: Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, BTMC đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật sau 16h chiều ngày 18/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán, với giá bán phổ biến ở mức 151,3 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh giá vàng lúc 16:00 chiều

  • SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • DOJI Hà Nội: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • DOJI TP.HCM: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 148,3 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • BTMC SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • Phú Quý SJC: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • PNJ TP.HCM: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)
  • PNJ Hà Nội: mua 148,8 triệu – bán 151,3 triệu (±0 so với hôm qua)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC148,8151,300
DOJI Hà Nội148,8151,300
DOJI TP.HCM148,8151,300
Bảo Tín Minh Châu (BTMH)148,3151,300
BTMC SJC148,8151,300
Phú Quý SJC148,8151,300
PNJ TP.HCM148,8151,300
PNJ Hà Nội148,8151,300

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 16:00 chiều 18/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, toàn bộ thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua
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