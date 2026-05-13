Thị trường Cập nhật giá bạc hôm nay 13/5/2026 Cập nhật giá bạc hôm nay 13/5/2026: thế giới 86,77 USD/ounce, trong nước bạc thỏi 88,5 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn ở vùng cao

Cập nhật giá bạc lúc 9h13 ngày 13/5/2026 từ Kitco cho thấy bạc giao ngay ở 86,77 USD/ounce, tăng 0,33 USD. Trong nước, bạc thỏi DOJI và Phú Quý cùng bán ra 88,533 triệu đồng/kg, còn bạc miếng giao dịch quanh 3,22 – 3,32 triệu đồng/lượng.

Hợp đồng tương lai trên Investing đạt 87,700 USD/ounce, tăng mạnh 2,46% so với phiên trước. Mặc dù có áp lực chốt lời, lực mua vẫn duy trì, giúp giá bạc neo gần đỉnh lịch sử.

Theo chuyên gia TD Securities, giá dầu tăng hơn 3% sau căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, làm dấy lên lo ngại về đình lạm. Cập nhật giá bạc và vàng chịu áp lực từ khả năng Fed phải tăng lãi suất. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 4 tăng tháng thứ hai liên tiếp, mức tăng lớn nhất gần ba năm, củng cố dự báo Fed giữ nguyên lãi suất.

Trong nước: Bạc miếng và bạc thỏi đồng loạt tăng

Cập nhật giá bạc trong nước: bạc miếng Phú Quý 999 mua 3,237 – bán 3,320 triệu đồng/lượng; DOJI mua 3,222 – bán 3,320 triệu; Ancarat mua 3,216 – bán 3,295 triệu; Sacombank SBJ mua 3,171 – bán 3,267 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi: Phú Quý mua 86,319 – bán 88,533 triệu đồng/kg; DOJI mua 85,920 – bán 88,533 triệu; Ancarat mua 84,786 – bán 87,366 triệu; Sacombank mua 84,560 – bán 87,120 triệu đồng/kg. So với phiên 12/5, mức tăng dao động 18.000 – 1.146.000 đồng tùy sản phẩm.

Giá bạc trong nước hiện cao hơn thế giới sau quy đổi khoảng 15 – 17 triệu đồng/kg do nhu cầu tích trữ và chi phí nhập khẩu. Thị trường đang chờ chỉ số PPI của Mỹ và cuộc gặp Mỹ – Trung trong tuần này. Nhà đầu tư nên cập nhật giá bạc thường xuyên để nắm bắt biến động ngắn hạn.