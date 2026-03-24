Thị trường Cập nhật giá bạc hôm nay 24/3/2026: Đồng loạt đảo chiều tăng Cập nhật giá bạc hôm nay 24/3/2026, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều tăng, hiện giao dịch ở mức cao nhất 2.663.000 VND/lượng.

Cập nhật giá bạc hôm nay 24/3/2026, thị trường bạc ghi nhận sự phục hồi đồng bộ tại các khu vực trọng điểm. Theo ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.583.000 VND/lượng (mua vào) và 2.663.000 VND/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Cập nhật giá bạc hôm nay 24/3/2026 tại các thị trường trọng điểm

Bên cạnh sự điều chỉnh tại các tập đoàn lớn, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước bật tăng đáng kể. Hiện tại, kim loại này đang được niêm yết ở mức 2.277.000 VND/lượng (mua vào) và 2.307.000 VND/lượng (bán ra).

Khu vực Giá mua (VND/lượng) Giá bán (VND/lượng) Phú Quý (Hà Nội) 2.583.000 2.663.000 Hà Nội (Khu vực khác) 2.277.000 2.307.000 TP. Hồ Chí Minh 2.279.000 2.313.000 Thế giới (VND/ounce) 1.850.000 1.855.000

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện đang ở mức 2.279.000 VND/lượng (mua vào) và 2.313.000 VND/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giao dịch ở mức 1.850.000 VND/ounce (mua vào) và 1.855.000 VND/ounce (bán ra).

Áp lực từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị

Mặc dù ghi nhận đà tăng nhẹ trong hôm nay, nhưng tính chung trong tuần qua, thị trường bạc đã trải qua xu hướng giảm khá rõ nét. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, đặc biệt là các biến động mới giữa Mỹ và Iran. Đáng chú ý, bạc vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhưng lại đi ngược lại thông lệ khi không tăng giá mạnh trong môi trường rủi ro leo thang.

Theo ông Muhammad Umair, chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý tại FX Empire, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự dịch chuyển của các yếu tố vĩ mô. Chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng áp lực lạm phát từ giá dầu đang tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, tạo ra nhiều biến động khó lường cho thị trường kim loại quý.

Vai trò của nhu cầu công nghiệp

Khác với vàng, giá trị của bạc có mối liên hệ mật thiết với hoạt động sản xuất công nghiệp. Theo dữ liệu từ Viện Bạc (Silver Institute), khoảng 50% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ các lĩnh vực như điện tử, năng lượng tái tạo và đặc biệt là sản xuất pin mặt trời. Khi chi phí năng lượng gia tăng khiến nhu cầu sản xuất chững lại, nhu cầu tiêu thụ bạc cũng bị ảnh hưởng theo, khiến kim loại này trở nên nhạy cảm hơn với các biến động kinh tế thay vì chỉ đóng vai trò trú ẩn tài chính.