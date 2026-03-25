Thị trường Cập nhật giá bạc hôm nay 25/3/2026: Bạc thỏi dẫn dắt đà tăng, vượt mốc 76 triệu đồng

Cập nhật giá bạc hôm nay 25/3/2026 ghi nhận đà phục hồi rõ rệt, trong đó phân khúc bạc thỏi tăng mạnh nhất và dẫn dắt toàn thị trường.

Bạc thỏi tăng mạnh nhất thị trường

Bạc thỏi Phú Quý 999 tăng lên 74,293 – 76,586 triệu đồng/kg, tăng tới 7,360 – 7,573 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank đạt 76,080 – 78,640 triệu đồng/kg, tăng 6,400 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 giao dịch ở mức 73,404 – 75,634 triệu đồng/kg, tăng 7,220 – 7,440 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi DOJI 99.9 đạt 74,427 – 77,027 triệu đồng/kg, tăng 6,441 – 7,277 triệu đồng/kg.

Bạc miếng phục hồi đồng loạt

Giá bạc Phú Quý 999 đạt 2,786 – 2,872 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 276 – 284 nghìn đồng/lượng.

Bạc SBJ 999 giao dịch ở mức 2,853 – 2,949 triệu đồng/lượng, tăng 240 nghìn đồng/lượng.

Bạc Ancarat 999 đạt 2,786 – 2,855 triệu đồng/lượng, tăng 272 – 279 nghìn đồng/lượng.

Bạc DOJI 99.9 đạt 2,791 – 2,887 triệu đồng/lượng, tăng 265 – 273 nghìn đồng/lượng.

Giá bạc thế giới tăng mạnh

Theo Kitco, giá bạc giao ngay đạt 73,74 – 73,99 USD/ounce, tăng 2,63 USD (3,71%).

Giá bạc tương lai theo Investing đạt 73,983 USD/ounce, tăng 4,413 USD (6,34%).

Tổng thể, Cập nhật giá bạc hôm nay 25/3/2026 cho thấy phân khúc bạc thỏi đang dẫn dắt xu hướng phục hồi mạnh của toàn thị trường.