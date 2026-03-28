Cập nhật giá cà phê hôm nay 28/03/2026: Giảm nhẹ 200 đồng Cập nhật giá cà phê hôm nay 28/03/2026 giảm 200 đồng/kg, dao động quanh 92.400 đồng/kg; thị trường thế giới chịu áp lực từ nguồn cung Brazil

Giá cà phê trong nước ngày 28/03/2026

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức trung bình khoảng 92.400 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá đồng loạt đi xuống.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 92.300 -200 Lâm Đồng 91.500 -200 Gia Lai 92.300 -200 Đắk Nông 92.500 -200

Đắk Nông đang là địa phương có mức giá cao nhất với 92.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.300 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với 91.500 đồng/kg. Tất cả các khu vực đều giảm 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Giá cà phê thế giới ngày 27/03/2026

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 3.593 USD/tấn, giảm nhẹ 0,07%. Hợp đồng tháng 7/2026 ở mức 3.516 USD/tấn, giảm 0,16%.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 1,92%, xuống 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,01%, còn 295,9 US cent/pound.

Áp lực từ nguồn cung và yếu tố thị trường

Triển vọng vụ mùa lớn tại Brazil đang gây áp lực lên giá cà phê trong thời gian tới. Một số doanh nghiệp cho rằng hoạt động chốt lời cùng nguồn cung tăng đã kéo giá xuống dưới các mốc hỗ trợ quan trọng.

Hợp tác xã Cooxupe dự kiến thu mua khoảng 6,8 triệu bao cà phê trong năm 2026, tăng gần 12% so với năm trước. Sản lượng arabica tăng là yếu tố chính thúc đẩy mức tăng này.

Dự kiến xuất khẩu đạt khoảng 5 triệu bao trong năm 2026, cao hơn mức 4,4 triệu bao ước tính trước đó.

Tồn kho và rủi ro thị trường

Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống còn 4.127 lô, mức thấp nhất trong hơn 3 tháng. Ngược lại, tồn kho arabica tăng lên 585.621 bao, cao nhất trong 6 tháng.

Các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông có thể tác động đến chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng cà phê, từ phân bón đến vận chuyển. Tuy vậy, giá hiện tại vẫn đủ để đảm bảo lợi nhuận cho người trồng, nên chưa tạo áp lực giảm sản xuất.