Thị trường Cập nhật giá cà phê hôm nay 30/3/2026: Dự báo giá cuối năm giảm mạnh Cập nhật giá cà phê hôm nay 30/3/2026: Đắk Lắk 92.300, Lâm Đồng 91.700 (+200), Gia Lai 92.300, Đắk Nông 92.500. Giá robusta, arabica giảm. Dự báo giá cuối năm giảm mạnh do nguồn cung Brazil tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/3/2026

Tỉnh/thành Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 92.300 Lâm Đồng 91.700 +200 Gia Lai 92.300 Đắk Nông 92.500

Giá cà phê thế giới hôm nay 30/3/2026

Sàn London (robusta): Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 1,9% (71 USD/tấn) xuống 3.593 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 1,5% (52 USD/tấn) còn 3.516 USD/tấn.

Sàn New York (arabica): Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,6% (8,1 US cent/pound) xuống 301,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,1% (6,5 US cent/pound) còn 295,9 US cent/pound.

Dự báo và thông tin thị trường

Theo khảo sát của Reuters (công bố 25/3), giá cà phê arabica và robusta dự kiến giảm mạnh cuối năm 2026 do sản lượng Brazil tăng trong khi nhu cầu không cải thiện.

Dự báo arabica cuối năm 2026: 2,25 USD/pound (giảm 29% so với giá đóng cửa ngày 24/3).

Dự báo robusta cuối năm 2026: 2.500 USD/tấn (giảm 31% so với mức đóng cửa ngày 24/3).

Sản lượng Brazil niên vụ 2026-2027 dự kiến 74 triệu bao (tăng 10 triệu bao so với vụ trước).

Việt Nam dự kiến sản lượng ổn định 31 triệu bao trong vụ 2026-2027.

Thị trường cà phê toàn cầu được dự báo thặng dư 8,7 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 1 triệu bao của niên vụ trước.

Rủi ro cần theo dõi: Nguy cơ sương giá tại Brazil, căng thẳng địa chính trị Mỹ - Israel - Iran có thể tác động đến chi phí vận chuyển, phân bón và rang xay. Tuy nhiên, giá cà phê hiện vẫn cao hơn đáng kể so với chi phí sản xuất, nên nông dân chưa giảm sử dụng phân bón.