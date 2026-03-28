Thị trường Cập nhật giá heo hơi hôm nay 28/3: Hai miền giảm nhẹ, cao nhất 69.000 đồng Cập nhật giá heo hơi ngày 28/3: Miền Bắc và miền Trung tiếp đà giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, miền Nam đi ngang. Toàn quốc dao động từ 62.000 đến 69.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi cả nước sáng cuối tuần (28/3) ghi nhận sự sụt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trái lại, khu vực miền Nam hoàn toàn giữ nguyên mức giá cũ. Mức giao dịch toàn quốc đang dao động từ 62.000 đến 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng

Sáng nay, khu vực miền Bắc đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Các tỉnh thành khác không có sự thay đổi về giá bán.

Phần lớn các địa phương trong vùng đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Mốc 64.000 đồng/kg hiện chỉ còn xuất hiện rải rác tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.

Địa phương Giá (đồng/kg) Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên 64.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 63.000

Miền Trung - Tây Nguyên: Nghệ An, Hà Tĩnh cùng đi xuống

Ghi nhận tại thị trường miền Trung - Tây Nguyên, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg ở Nghệ An và Hà Tĩnh, lùi về mức 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa cùng các địa phương còn lại vẫn tiếp tục neo giá cũ.

Lâm Đồng giữ vững đỉnh bảng của khu vực với 68.000 đồng/kg. Theo sát ngay sau là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà chốt ở mức 65.000 đồng/kg. Thanh Hoá đứng ở mức 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Lâm Đồng 68.000 Đắk Lắk 67.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà 65.000 Thanh Hoá 63.000 Nghệ An, Hà Tĩnh 62.000

Khu vực miền Nam: Bình ổn, giữ đỉnh 69.000 đồng/kg

Thị trường miền Nam sáng nay cực kỳ yên ắng, không có bất kỳ biến động nào về giá bán ở tất cả các tỉnh thành. Mức thu mua phổ biến trải dài từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ghi nhận mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Cần Thơ đứng thứ hai với 68.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau chốt bảng ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Cần Thơ 68.000 An Giang, Cà Mau 67.000

Tổng kết lại, đà giảm nhẹ vẫn xuất hiện ở khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên trong sáng cuối tuần. Trái ngược với diễn biến đó, miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang ổn định.