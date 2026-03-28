Cập nhật giá phân bón hôm nay 28/03/2026: Ure, NPK, Kali ổn định

Quốc Duẩn 28/03/2026 15:01

Giá phân bón hôm nay 28/03/2026 giữ ổn định trên cả nước, các loại Ure, NPK, Kali không biến động so với giữa tháng 3

Tổng quan thị trường phân bón

Giá phân bón hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều khu vực. Phân NPK 20-20-15 Song Gianh dao động từ 940.000 – 960.000 đồng/bao, trong khi Đầu Trâu ở mức 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại miền Trung

Tại khu vực miền Trung, giá các loại phân bón giữ nguyên so với ngày 15/03. Phân urê Phú Mỹ dao động từ 620.000 – 650.000 đồng/bao, urê Ninh Bình ở mức 610.000 – 640.000 đồng/bao.

Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu có giá 950.000 – 980.000 đồng/bao, Song Gianh từ 910.000 – 930.000 đồng/bao. Kali bột Phú Mỹ và Hà Anh cùng ở mức 520.000 – 560.000 đồng/bao.

Dòng NPK 16-16-8 dao động từ 700.000 – 740.000 đồng/bao tùy thương hiệu. Phân lân Lâm Thao và Lào Cai lần lượt ở mức 280.000 – 300.000 đồng/bao và 270.000 – 290.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại Tây Nam Bộ

Khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục giữ mặt bằng giá ổn định. Urê Cà Mau ở mức 620.000 – 640.000 đồng/bao, Phú Mỹ từ 610.000 – 630.000 đồng/bao.

Phân DAP Hồng Hà dao động 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao, Đình Vũ từ 840.000 – 870.000 đồng/bao. Kali miểng Cà Mau ở mức 500.000 – 530.000 đồng/bao.

NPK 16-16-8 dao động 600.000 – 650.000 đồng/bao, còn NPK 20-20-15 Ba con cò ở mức 870.000 – 900.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Giá urê Cà Mau và Phú Mỹ dao động từ 610.000 – 660.000 đồng/bao. Kali bột trong khoảng 490.000 – 580.000 đồng/bao.

Phân NPK 16-16-8 có giá từ 650.000 – 750.000 đồng/bao, tùy thương hiệu. NPK 20-20-15 TE Bình Điền ở mức 890.000 – 930.000 đồng/bao.

Phân lân Lâm Thao duy trì trong khoảng 290.000 – 330.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại miền Bắc

Tại miền Bắc, giá urê Hà Bắc dao động từ 560.000 – 590.000 đồng/bao, Phú Mỹ từ 540.000 – 580.000 đồng/bao.

Phân NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật ở mức 420.000 – 440.000 đồng/bao. Supe lân Lâm Thao từ 250.000 – 270.000 đồng/bao.

NPK 16-16-8 của Việt Nhật và Phú Mỹ dao động từ 730.000 – 760.000 đồng/bao. Kali bột Canada và Hà Anh giữ mức 510.000 – 540.000 đồng/bao.

