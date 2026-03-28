Cập nhật giá tiêu hôm nay 28/3/2026: Dao động tăng giảm 500 đồng

Quốc Duẩn 28/03/2026 11:42

Cập nhật giá tiêu hôm nay 28/3 dao động tăng giảm 500 đồng tại nhiều địa phương, dao động quanh 139.000–140.500 đồng/kg; thị trường thế giới giữ xu hướng ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay 28/3/2026

Giá tiêu hôm nay trung bình đạt khoảng 139.700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Tại các khu vực trọng điểm, giá tiêu biến động trái chiều nhưng chủ yếu theo xu hướng tăng nhẹ.

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu đạt 139.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu ở mức 140.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu đạt 140.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Indonesia giao dịch ở mức 7.005 USD/tấn, tăng 0,16% so với hôm trước.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn, tăng 0,83%.

Giá tiêu đen Malaysia ASTA giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam dao động trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng thế giới

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.274 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn so với hôm trước.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA giữ ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 9.050 USD/tấn, không thay đổi.

