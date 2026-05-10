Cập nhật giá vàng chiều nay 10/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần

Quốc Duẩn 10/05/2026 14:08

Giá vàng chiều nay 10/5/2026, vàng thế giới đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD/ounce sau 1 tuần. SJC trong nước tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới phục hồi vượt 4.700 USD/ounce

Tính đến 13h30 ngày 10/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD/ounce sau 1 tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.367 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh vì xung đột Mỹ - Iran, giá dầu, lợi suất trái phiếu và chính sách Fed. Đầu tuần, dù căng thẳng leo thang, giá vàng vẫn giảm do giới đầu tư ưu tiên lo lạm phát từ giá dầu hơn là tìm đến tài sản trú ẩn; USD mạnh cùng lợi suất neo cao khiến giá vàng lùi về vùng giữa 4.500 USD/ounce.

Từ giữa tuần, kỳ vọng địa chính trị không nghiêm trọng hơn giúp áp lực bán hạ nhiệt, giá dầu và lợi suất giảm, USD yếu, kéo giá vàng bật tăng 3,6% vượt 4.700 USD/ounce, sau đó duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng Mỹ - Iran đạt thỏa thuận.

Phiên cuối tuần, giá vàng tích lũy sau số liệu việc làm tháng 4 tăng 115.000 (cao hơn kỳ vọng), thất nghiệp 4,3% khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất giảm; nhưng chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan giảm xuống 48,2 điểm đã hỗ trợ giá vàng giữ vùng cao.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 đứng yên ở 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Tập đoàn DOJI ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại PNJ ở 6 khu vực TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Bảo Tín Minh Châu là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Bảo Tín Mạnh Hải là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Phú Quý là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại AJC ở Hà Nội, Nghệ An và Thái Bình là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Công ty SJC là 164,5 - 166,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Mi Hồng là 164,5 - 166,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Mi Hồng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn 10/5 ổn định 164,3 - 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn DOJI tăng 2,0 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Phú Quý tăng 2,0 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tròn, 3A, Đông Vàng tại AJC ở Hà Nội, Nghệ An và Thái Bình chiều nay 10/5 là 164,0 - 167,0 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn AJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Bảng giá vàng chiều nay 10/5/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 10/5/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội164,5167,5--
Tập đoàn DOJI164,5167,5--
PNJ164,5167,5--
Phú Quý164,5167,5--
Bảo Tín Mạnh Hải164,5167,5--
Bảo Tín Minh Châu164,5167,5--
Mi Hồng164,5166--
1. DOJI - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội164,500167,500
Vàng miếng SJC DOJI HCM164,500167,500
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng164,500167,500
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội164,500167,500
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM164,500167,500
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng164,500167,500
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng164,500167,500
Vàng 24K DOJI162,000166,000
2. PNJ - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ164,500167,500
Nhẫn trơn PNJ 999.9164,000167,000
Vàng Kim Bảo 999.9164,000167,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9164,000167,000
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng164,000167,000
Vàng nữ trang 999.9 PNJ161,600165,600
Vàng nữ trang 999 PNJ161,430165,430
Vàng nữ trang 9920 PNJ158,080164,280
Vàng nữ trang 99 PNJ157,740163,940
Vàng 916 (22K)145,490151,690
Vàng 750 (18K)115,300124,200
Vàng 680 (16.3K)103,710112,610
Vàng 650 (15.6K)98,740107,640
Vàng 610 (14.6K)92,120101,020
Vàng 585 (14K)87,98096,880
Vàng 416 (10K)59,99068,890
Vàng 375 (9K)53,20062,100
Vàng 333 (8K)46,24055,140
3. SJC - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng164,500167,500
Vàng SJC 5 chỉ164,500167,520
Vàng SJC 1 chỉ164,500167,530
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ164,000167,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ164,000167,100
Nữ trang 99,99%162,000165,500
Nữ trang 99%157,361163,861
Nữ trang 75%115,387124,287
Nữ trang 68%103,801112,701
Nữ trang 61%92,215101,115
Nữ trang 58.3%87,74696,646
Nữ trang 41.7%60,27069,170

Tổng kết giá vàng chiều nay 10/5/2026

Giá vàng chiều nay 10/5/2026, vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,8 USD/ounce, tăng 28,2 USD/ounce (+0,60%), lần đầu vượt mốc 4.700 USD sau 2 tuần giảm.

Vàng miếng SJC trong nước giao dịch 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, Asean, không thay đổi so với hôm qua. Vàng nhẫn các thương hiệu dao động 164,3 - 167,5 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.367 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương 149,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 17,6 triệu đồng/lượng (chênh 11,7%).

