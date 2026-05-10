Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 10/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần Giá vàng chiều nay 10/5/2026, vàng thế giới đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD/ounce sau 1 tuần. SJC trong nước tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới phục hồi vượt 4.700 USD/ounce

Tính đến 13h30 ngày 10/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD/ounce sau 1 tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.367 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh vì xung đột Mỹ - Iran, giá dầu, lợi suất trái phiếu và chính sách Fed. Đầu tuần, dù căng thẳng leo thang, giá vàng vẫn giảm do giới đầu tư ưu tiên lo lạm phát từ giá dầu hơn là tìm đến tài sản trú ẩn; USD mạnh cùng lợi suất neo cao khiến giá vàng lùi về vùng giữa 4.500 USD/ounce.

Từ giữa tuần, kỳ vọng địa chính trị không nghiêm trọng hơn giúp áp lực bán hạ nhiệt, giá dầu và lợi suất giảm, USD yếu, kéo giá vàng bật tăng 3,6% vượt 4.700 USD/ounce, sau đó duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng Mỹ - Iran đạt thỏa thuận.

Phiên cuối tuần, giá vàng tích lũy sau số liệu việc làm tháng 4 tăng 115.000 (cao hơn kỳ vọng), thất nghiệp 4,3% khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất giảm; nhưng chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan giảm xuống 48,2 điểm đã hỗ trợ giá vàng giữ vùng cao.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 đứng yên ở 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Tập đoàn DOJI ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại PNJ ở 6 khu vực TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Bảo Tín Minh Châu là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Bảo Tín Mạnh Hải là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Phú Quý là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại AJC ở Hà Nội, Nghệ An và Thái Bình là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Công ty SJC là 164,5 - 166,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với tuần trước.

Giá vàng SJC chiều nay 10/5 tại Mi Hồng là 164,5 - 166,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng chiều nay tại Mi Hồng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với tuần trước.

Cập nhật giá vàng chiều nay 10/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần

Giá vàng nhẫn 10/5 ổn định 164,3 - 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn DOJI tăng 2,0 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý chiều nay 10/5 là 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Phú Quý tăng 2,0 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tròn, 3A, Đông Vàng tại AJC ở Hà Nội, Nghệ An và Thái Bình chiều nay 10/5 là 164,0 - 167,0 triệu đồng/lượng. So với chiều tuần trước ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn AJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Bảng giá vàng chiều nay 10/5/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 10/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 164,5 167,5 - - Tập đoàn DOJI 164,5 167,5 - - PNJ 164,5 167,5 - - Phú Quý 164,5 167,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 - - Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 - - Mi Hồng 164,5 166 - -

1. DOJI - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 164,500 167,500 Vàng miếng SJC DOJI HCM 164,500 167,500 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 164,500 167,500 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 164,500 167,500 Vàng 24K DOJI 162,000 166,000

2. PNJ - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 164,500 167,500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 164,000 167,000 Vàng Kim Bảo 999.9 164,000 167,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 164,000 167,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 164,000 167,000 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 161,600 165,600 Vàng nữ trang 999 PNJ 161,430 165,430 Vàng nữ trang 9920 PNJ 158,080 164,280 Vàng nữ trang 99 PNJ 157,740 163,940 Vàng 916 (22K) 145,490 151,690 Vàng 750 (18K) 115,300 124,200 Vàng 680 (16.3K) 103,710 112,610 Vàng 650 (15.6K) 98,740 107,640 Vàng 610 (14.6K) 92,120 101,020 Vàng 585 (14K) 87,980 96,880 Vàng 416 (10K) 59,990 68,890 Vàng 375 (9K) 53,200 62,100 Vàng 333 (8K) 46,240 55,140

3. SJC - Cập nhật: 10/5/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1 lượng 164,500 167,500 Vàng SJC 5 chỉ 164,500 167,520 Vàng SJC 1 chỉ 164,500 167,530 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ 164,000 167,000 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 164,000 167,100 Nữ trang 99,99% 162,000 165,500 Nữ trang 99% 157,361 163,861 Nữ trang 75% 115,387 124,287 Nữ trang 68% 103,801 112,701 Nữ trang 61% 92,215 101,115 Nữ trang 58.3% 87,746 96,646 Nữ trang 41.7% 60,270 69,170

Tổng kết giá vàng chiều nay 10/5/2026

Giá vàng chiều nay 10/5/2026, vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,8 USD/ounce, tăng 28,2 USD/ounce (+0,60%), lần đầu vượt mốc 4.700 USD sau 2 tuần giảm.

Vàng miếng SJC trong nước giao dịch 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, Asean, không thay đổi so với hôm qua. Vàng nhẫn các thương hiệu dao động 164,3 - 167,5 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.367 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương 149,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 17,6 triệu đồng/lượng (chênh 11,7%).