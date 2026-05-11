Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 11/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày Giá vàng chiều nay 11/5/2026 vàng thế giới giảm 46,9 USD về 4.666,8 USD/ounce kéo trong nước đi xuống. SJC giảm 2,3 triệu còn 165,23 triệu/lượng, BTMC giảm 1,6 triệu

Giá vàng thế giới chiều nay 11/5 là bao nhiêu

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 chiều nay 11/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.666,8 USD/ounce, giảm 46,9 USD/ounce (-0,99%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.373 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,4 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Vào ngày 11/5, giá vàng trong nước giảm sâu, theo sát xu hướng của giá vàng thế giới. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lao dốc, khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính nằm ở áp lực chốt lời sau một thời gian dài giá tăng nóng. Khi nhiều người cùng bán ra, lực cung lớn sẽ kéo giá xuống. Đây là hiện tượng mang tính quy luật trên thị trường.

Khảo sát tại phố Cầu Giấy, Hà Nội, cho thấy lượng khách đến các tiệm vàng rất ít. Một nhân viên cửa hàng xác nhận số người mua chỉ bằng một phần nhỏ so với giai đoạn trước. Dù giá giảm, nhiều người vẫn chờ đợi vì lo ngại giá còn xuống thêm.

Một điểm đáng lưu ý là trên mạng xã hội, nhiều người đang bán vàng thấp hơn cửa hàng từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá mua - bán tại các cửa hàng cũng ở mức cao, khiến cho việc mua bán ngắn hạn kém hiệu quả. Những yếu tố này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh sau một thời gian dài nóng sốt.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 11/5 là bao nhiêu

Giá vàng miếng SJC chiều nay 11/5/2026 lúc 17h00 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng BTMC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá vàng miếng cao nhất và mức giảm thấp nhất thị trường.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,23 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại PNJ chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Mi Hồng chiều nay 11/5 ở mức 163,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Mi Hồng giảm 2,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán 2 triệu đồng/lượng, mức hẹp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 11/5 là bao nhiêu

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 11/5/2026 lúc 17h00 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn BTMC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn DOJI giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý chiều nay 11/5 ở mức 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC chiều nay 11/5 ở mức 161,7 triệu đồng/lượng mua vào và 164,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều, mức thấp nhất thị trường. Chênh lệch mua - bán 3,1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 11/5/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 11/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 162,2 165,2 -2300 -2300 Tập đoàn DOJI 162,2 165,2 -2300 -2300 PNJ 162,2 165,2 -2100 -2100 Phú Quý 162,2 165,2 -2300 -2300 Bảo Tín Mạnh Hải 162,2 165,2 -2300 -2300 Bảo Tín Minh Châu 162,9 165,9 -1600 -1600 Mi Hồng 163 165 -2000 -1700

1. DOJI - Cập nhật: 11/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng miếng SJC DOJI HCM 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Vàng 24K DOJI 160,200 ▼1800K 164,200 ▼1800K

2. PNJ - Cập nhật: 11/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 162,200 ▼2300K 165,200 ▼2300K Nhẫn trơn PNJ 999.9 162,200 ▼2100K 165,200 ▼2100K Vàng Kim Bảo 999.9 162,200 ▼2100K 165,200 ▼2100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 162,200 ▼2100K 165,200 ▼2100K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 162,200 ▼2100K 165,200 ▼2100K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 160,200 ▼1400K 164,200 ▼1400K Vàng nữ trang 999 PNJ 160,040 ▼1390K 164,040 ▼1390K Vàng nữ trang 9920 PNJ 156,690 ▼1390K 162,890 ▼1390K Vàng nữ trang 99 PNJ 156,360 ▼1380K 162,560 ▼1380K Vàng 916 (22K) 144,210 ▼1280K 150,410 ▼1280K Vàng 750 (18K) 114,250 ▼1050K 123,150 ▼1050K Vàng 680 (16.3K) 102,760 ▼950K 111,660 ▼950K Vàng 650 (15.6K) 97,830 ▼910K 106,730 ▼910K Vàng 610 (14.6K) 91,260 ▼860K 100,160 ▼860K Vàng 585 (14K) 87,160 ▼820K 96,060 ▼820K Vàng 416 (10K) 59,410 ▼580K 68,310 ▼580K Vàng 375 (9K) 52,680 ▼520K 61,580 ▼520K Vàng 333 (8K) 45,780 ▼460K 54,680 ▼460K

3. BTMC - Cập nhật: 11/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 162,900 ▼1600K 165,900 ▼1600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 162,900 ▼1600K 165,900 ▼1600K Nhẫn tròn trơn BTMC 162,900 ▼1600K 165,900 ▼1600K Bản vị vàng BTMC 162,900 ▼1600K 165,900 ▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 160,900 ▼1600K 164,900 ▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 160,700 ▼1600K 164,700 ▼1600K