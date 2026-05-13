Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 13/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày Giá vàng chiều nay 13/5/2026 thế giới giảm về 4.699,7 USD/ounce do USD tăng giá, kéo giá vàng SJC, DOJI trong nước giảm 500.000 đồng/lượng về 165 triệu

Giá vàng thế giới chiều 13/5/2026 quanh ngưỡng 4.699,7 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 17h00 chiều 13/5 (giờ Việt Nam) giao dịch quanh ngưỡng 4.699,7 USD/ounce, giảm 14,7 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giảm tuy không lớn nhưng đánh dấu sự tạm dừng đáng chú ý trong xu hướng tăng mạnh trước đó của giá vàng thế giới.

Theo Kitco News, sự kết hợp giữa lạm phát gia tăng và triển vọng ngừng bắn xấu đi tạo nên công thức mạnh mẽ thúc đẩy đà tăng của đồng USD. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng trong ngày, phản ánh sự lên giá trên diện rộng so với rổ các loại tiền tệ chính.

Với các mặt hàng định giá bằng đô la như vàng, ngay cả một mức tăng nhẹ của DXY cũng làm tăng chi phí thực tế đối với người mua nước ngoài và thường gây áp lực bán. Giá vàng kỳ hạn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến này.

Giá vàng được nâng đỡ trong những tuần gần đây nhờ các lo ngại dai dẳng về suy thoái kinh tế và luận điểm về việc giảm đô la hóa trong giới quản lý dự trữ của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, sự kết hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô hôm thứ Ba đã tạo lý do để phe mua tạm dừng giao dịch.

Lạm phát Mỹ và chiến sự Iran định hình xu hướng giá vàng

Các chuyên gia đánh giá hai vấn đề chính sẽ tiếp tục định hình con đường phát triển của giá vàng trong tương lai gần.

Yếu tố thứ nhất là diễn biến lạm phát tại Mỹ. Nếu chỉ số CPI tháng 5 (dự kiến công bố giữa tháng 6) xác nhận sự tăng tốc của lạm phát tháng 4 không phải là bất thường, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ giảm dần, tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng đồng thời hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, sự giảm tốc của lạm phát dịch vụ cốt lõi có thể nhanh chóng khôi phục tâm lý ôn hòa trên thị trường.

Yếu tố thứ hai là tình hình chiến sự tại Iran. Việc đàm phán đổ vỡ hoàn toàn và khả năng leo thang quân sự sẽ tạo ra một cú sốc tăng giá mạnh đối với cả dầu và vàng, có khả năng lấn át lực cản của đồng đô la đối với vàng.

Giá vàng SJC, DOJI, PNJ trong nước chiều 13/5/2026

Sức ép từ thị trường vàng thế giới kéo các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giá bán ra về 165 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng chiều nay được niêm yết ở 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch mua bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI đưa giá vàng miếng về ngưỡng 162,0 - 165,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa giá vàng miếng về 162,0 - 165,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào và bán ra đều giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý lùi về mốc 162,0 - 165,0 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng thấp hơn 500.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết vàng miếng ở 162,0 - 165,0 triệu đồng/lượng sau khi giảm đồng loạt 500.000 đồng/lượng. Hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cùng đưa giá vàng về 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra, mức điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đi ngược thị trường với giá vàng miếng SJC giao dịch ở 163,5 - 165 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể mức 3 triệu phổ biến.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu chiều nay

DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm 500.000 đồng/lượng ghi nhận ở cả hai chiều so với phiên trước, chênh lệch mua bán giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước, giá vàng nhẫn niêm yết ở 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua bán ổn định ở 3,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 162,0 - 164,9 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 162,0 - 165,0 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến thị trường vàng trong nước chiều 13/5

Ghi nhận trong ngày 13/5/2026, nhu cầu mua vàng tăng cao đáng kể khi giá vàng chiều nay bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Người mua vàng xếp hàng đông kín tại các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội từ sớm, khác hẳn không khí ảm đạm trong suốt cả tuần trước đó.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết số lượng khách đến giao dịch đông hơn rất nhiều so với các ngày trong tuần trước. Cửa hàng chiều nay tiếp tục bán ra theo nhu cầu mua của khách hàng.

Thị trường chợ đen tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin rao bán vàng đáng chú ý. Trong các hội, nhóm trên mạng xã hội, giá rao bán vàng vẫn thấp hơn nhiều so với giá niêm yết tại cửa hàng. Giá vàng nhẫn các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI được rao bán thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với giá bán chính thức.

Bảng giá vàng chiều nay 13/5/2026 mới nhất như sau:



Giá vàng hôm nay Ngày 13/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 162 165 -500 -500 Tập đoàn DOJI 162 165 -500 -500 PNJ 162 165 -500 -500 Phú Quý 162 165 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 162 165 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 162 165 -500 -500 Mi Hồng 163,5 165 - -

1. DOJI - Cập nhật: 13/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng 24K DOJI 160,000 ▼500K 164,000 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 13/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 160,000 ▬0K 164,000 ▬0K Vàng nữ trang 999 PNJ 159,840 ▬0K 163,840 ▬0K Vàng nữ trang 9920 PNJ 156,490 ▬0K 162,690 ▬0K Vàng nữ trang 99 PNJ 156,160 ▬0K 162,360 ▬0K Vàng 916 (22K) 144,020 ▬0K 150,220 ▬0K Vàng 750 (18K) 114,100 ▬0K 123,000 ▬0K Vàng 680 (16.3K) 102,620 ▬0K 111,520 ▬0K Vàng 650 (15.6K) 97,700 ▬0K 106,600 ▬0K Vàng 610 (14.6K) 91,140 ▬0K 100,040 ▬0K Vàng 585 (14K) 87,040 ▬0K 95,940 ▬0K Vàng 416 (10K) 59,320 ▬0K 68,220 ▬0K Vàng 375 (9K) 52,600 ▬0K 61,500 ▬0K Vàng 333 (8K) 45,710 ▬0K 54,610 ▬0K

3. BTMC - Cập nhật: 13/5/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Bản vị vàng BTMC 162,000 ▼500K 165,000 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 160,000 ▼500K 164,000 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 159,800 ▼500K 163,800 ▼500K