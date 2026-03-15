Cập nhật giá vàng chiều nay 15/3: SJC DOJI PNJ giảm 2,4 triệu tuần qua Cập nhật giá vàng chiều nay 15/3/2026: Giá vàng miếng SJC trong khoảng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước

Cập nhật giá vàng hôm nay 15/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cụ thể, giá vàng 15h chiều nay 15/3/2026 đối với vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với tuần trước. Biên độ chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng chiều nay 15/3/2026 tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết 180,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng 15h chiều nay 15/3/2026 cũng giảm mạnh. Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, phổ biến trong vùng 179,3–182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ hiện niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

179,6 182,6

-2400 -2400 Tập đoàn DOJI

179,6

182,6

-2400 -2400 Mi Hồng

180,6 182,6

-1700 -2400 PNJ

179,6

182,6

-2400 -2400 Bảo Tín Minh Châu

179,6

182,6

-2400 -2400

Bảo Tín Mạnh Hải 179,6 182,6 -2400 -2400 Phú Quý 179,6 182,6

-2400 -2400

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 15/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

179,6 182,6 -2400 -2400 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,3 182,3 -2400 -2400 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -2000 -2000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,5 182,5 -2500 -2500 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -2000 -2000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,6

182,6 -2400 -2400

1. DOJI - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 179,60 182,60 Kim TT/AVPL 179,65 182,70 NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 179,60 182,60 Nguyên Liệu 99.99 170,80 172,80 Nguyên Liệu 99.9 170,30 172,30 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,00 182,00 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,50 181,50 Nữ trang 99 - Bán Lẻ 176,80 181,30

2. PNJ - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 182,600 Hà Nội - PNJ 179,600 182,600 Đà Nẵng - PNJ 179,600 182,600 Miền Tây - PNJ 179,600 182,600 Tây Nguyên - PNJ 179,600 182,600 Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 182,600

3. AJC - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 179,60 182,60 Miếng SJC Nghệ An 179,60 182,60 Miếng SJC Thái Bình 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 179,60 182,60 NL 99.90 170,70 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,00 Trang sức 99.9 174,50 181,50 Trang sức 99.99 174,60 181,60

4. SJC - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 179,600 182,600 Vàng SJC 5 chỉ 179,600 182,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 179,600 182,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 179,300 182,300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 179,300 182,400 Nữ trang 99,99% 177,300 180,800 Nữ trang 99% 172,510 179,010 Nữ trang 68% 114,206 123,106 Nữ trang 41,7% 66,651 75,551

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 15/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 15/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 15/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,39 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới dao động mạnh trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce. Kim loại quý khởi đầu tuần quanh mức 5.159,26 USD/ounce, sau đó giảm xuống 5.036,25 USD/ounce vào tối Chủ nhật.

Giá vàng sau đó phục hồi lên trên 5.100 USD/ounce, tiếp tục tăng và đạt 5.221 USD/ounce trước khi chạm đỉnh tuần gần 5.240 USD/ounce vào trưa thứ Ba.

Tuy nhiên, sau khi nhiều lần thất bại trong việc phá vỡ vùng đỉnh mới, giá vàng bắt đầu xu hướng giảm kéo dài trong ba ngày tiếp theo. Kim loại quý lùi về khoảng 5.072 USD/ounce, sau đó tiếp tục giảm xuống gần 5.030 USD/ounce vào cuối tuần, chỉ còn nhỉnh hơn đôi chút so với vùng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce.