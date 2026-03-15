Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Cập nhật giá vàng chiều nay 15/3: SJC DOJI PNJ giảm 2,4 triệu tuần qua

Quốc Duẩn 15/03/2026 15:00

Cập nhật giá vàng chiều nay 15/3/2026: Giá vàng miếng SJC trong khoảng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước

Cập nhật giá vàng hôm nay 15/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cụ thể, giá vàng 15h chiều nay 15/3/2026 đối với vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với tuần trước. Biên độ chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng chiều nay 15/3/2026 tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết 180,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng 15h chiều nay 15/3/2026 cũng giảm mạnh. Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, phổ biến trong vùng 179,3–182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ hiện niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 15/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
179,6182,6
-2400-2400
Tập đoàn DOJI
179,6
182,6
-2400-2400
Mi Hồng
180,6182,6
-1700-2400
PNJ
179,6
182,6
-2400-2400
Bảo Tín Minh Châu
179,6
182,6
-2400-2400
Bảo Tín Mạnh Hải179,6182,6-2400-2400
Phú Quý179,6182,6
-2400-2400
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 15/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
179,6182,6-2400-2400
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ179,3182,3-2400-2400
Vàng nhẫn trơn BTMC
180
183-2000-2000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
179,5182,5-2500-2500
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180
183-2000-2000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
179,6
182,6-2400-2400
1. DOJI - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ179,60182,60
Kim TT/AVPL179,65182,70
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG179,60182,60
Nguyên Liệu 99.99170,80172,80
Nguyên Liệu 99.9170,30172,30
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ178,00182,00
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ177,50181,50
Nữ trang 99 - Bán Lẻ176,80181,30
2. PNJ - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ179,600182,600
Hà Nội - PNJ179,600182,600
Đà Nẵng - PNJ179,600182,600
Miền Tây - PNJ179,600182,600
Tây Nguyên - PNJ179,600182,600
Đông Nam Bộ - PNJ179,600182,600
3. AJC - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội179,60182,60
Miếng SJC Nghệ An179,60182,60
Miếng SJC Thái Bình179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình179,60182,60
NL 99.90170,70
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình171,00
Trang sức 99.9174,50181,50
Trang sức 99.99174,60181,60
4. SJC - Cập nhật: 15/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG179,600182,600
Vàng SJC 5 chỉ179,600182,620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ179,600182,630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ179,300182,300
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ179,300182,400
Nữ trang 99,99%177,300180,800
Nữ trang 99%172,510179,010
Nữ trang 68%114,206123,106
Nữ trang 41,7%66,65175,551

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 15/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 15/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 15/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,39 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới dao động mạnh trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce. Kim loại quý khởi đầu tuần quanh mức 5.159,26 USD/ounce, sau đó giảm xuống 5.036,25 USD/ounce vào tối Chủ nhật.

Giá vàng sau đó phục hồi lên trên 5.100 USD/ounce, tiếp tục tăng và đạt 5.221 USD/ounce trước khi chạm đỉnh tuần gần 5.240 USD/ounce vào trưa thứ Ba.

Tuy nhiên, sau khi nhiều lần thất bại trong việc phá vỡ vùng đỉnh mới, giá vàng bắt đầu xu hướng giảm kéo dài trong ba ngày tiếp theo. Kim loại quý lùi về khoảng 5.072 USD/ounce, sau đó tiếp tục giảm xuống gần 5.030 USD/ounce vào cuối tuần, chỉ còn nhỉnh hơn đôi chút so với vùng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce.

              Thị trường
              Cập nhật giá vàng chiều nay 15/3: SJC DOJI PNJ giảm 2,4 triệu tuần qua
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO