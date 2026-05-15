Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 15/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày Giá vàng chiều nay 15/5/2026 giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC: mua 161 triệu, bán 164 triệu. Vàng nhẫn 9999: 160,8-165 triệu. Phân tích và dự báo giá vàng từ ING.

Giá vàng chiều nay 15/5 tiếp tục lao dốc tại nhiều thương hiệu lớn khi vàng SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh dưới áp lực từ đồng USD tăng giá và chính sách lãi suất thận trọng của Fed.

Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm

Tại Công ty SJC, giá vàng chiều nay được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, mỗi chiều giảm 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá vàng về mức 161 - 164 triệu đồng/lượng.

PNJ và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng miếng quanh vùng 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra sau nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên chiều nay.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch vàng SJC ở vùng giá tương tự, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mi Hồng hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 162,3 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua vào giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng, mạnh hơn mức giảm chung của thị trường. Chiều bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua bán tại Mi Hồng hiện còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều thương hiệu lớn khác.

Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục suy yếu

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ hiện giao dịch quanh mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu cũng giảm mạnh về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn hiện phổ biến quanh mức 3 triệu đồng/lượng nhằm hạn chế rủi ro trước biến động mạnh của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới giảm về 4.608 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 12h00 ngày 15/5/2026 ở mức 4.608,8 USD/ounce, giảm 42,2 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.387 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,62 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,38 triệu đồng/lượng.

Theo ING, giá vàng đang chịu áp lực lớn từ việc Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát.

Lợi suất thực của trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang USD và trái phiếu thay vì vàng.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây cũng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư quốc tế.

Chuyên gia Ewa Manthey của ING cho rằng giá vàng đã giảm khoảng 12% kể từ khi căng thẳng Iran leo thang do tác động từ giá dầu và áp lực lạm phát toàn cầu.

Dù thị trường điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn đang hỗ trợ đáng kể cho giá vàng thế giới.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua vàng trong tháng 4 nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại châu Âu cũng đang dần phục hồi sau giai đoạn bị rút ròng mạnh hồi đầu tháng.

ING dự báo giá vàng có thể hướng tới vùng 5.000 USD/ounce vào cuối năm nếu Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.