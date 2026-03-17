Cập nhật giá vàng chiều nay 17/3: SJC PNJ BTMC tăng trở lại
Cập nhật giá vàng hôm nay 17/3/2026: Giá vàng SJC PNJ BTMC tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng
Cập nhật lúc 15h hôm nay 17/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng so với sáng nay tại hầu hết các thương hiệu. Tính chung, giá vàng vẫn giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 17/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 17/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|180
|183
|-100
|-100
|Tập đoàn DOJI
|179,6
|182,6
|-500
|-500
|Mi Hồng
|181
|183
|-100
|-100
|PNJ
|180
|183
|-100
|-100
|Bảo Tín Minh Châu
|180
|183
|-100
|-100
|Bảo Tín Mạnh Hải
|180
|183
|-100
|-100
|Phú Quý
|180
|183
|-100
|-100
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 17/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua (nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|179,6
|182,6
|-500
|-500
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|179,7
|182,7
|-100
|-100
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|180
|183
|-100
|-100
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|179,8
|182,8
|-200
|-200
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|180
|183
|-100
|-100
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|179,6
|182,6
|-400
|-400
|1. DOJI - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|179,60 ▼500K
|182,60 ▼500K
|Kim TT/AVPL
|179,65 ▼500K
|182,70 ▼500K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|179,60 ▼500K
|182,60 ▼500K
|Nguyên Liệu 99.99
|171,50
|173,50
|Nguyên Liệu 99.9
|171,00
|173,00
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|178,00 ▼500K
|182,00 ▼500K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|177,50 ▼500K
|181,50 ▼500K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|176,80 ▼500K
|181,30 ▼500K
|2. PNJ - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Hà Nội - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Đà Nẵng - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Miền Tây - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Tây Nguyên - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|3. AJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Miếng SJC Nghệ An
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Miếng SJC Thái Bình
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|NL 99.90
|171,30
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|171,60
|Trang sức 99.9
|174,90 ▼100K
|181,90 ▼100K
|Trang sức 99.99
|175,00 ▼100K
|182,00 ▼100K
|4. SJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|180,000 ▼100K
|183,000 ▼100K
|Vàng SJC 5 chỉ
|180,000 ▼100K
|183,020 ▼100K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|180,000 ▼100K
|183,030 ▼100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|179,700 ▼100K
|182,700▼100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|179,700 ▼100K
|182,800 ▼100K
|Nữ trang 99,99%
|177,700 ▼100K
|181,200 ▼100K
|Nữ trang 99%
|172,906 ▼99K
|179,406 ▼99K
|Nữ trang 68%
|114,478 ▼68K
|123,378 ▼68K
|Nữ trang 41,7%
|66,818 ▼41K
|75,718 ▼41K
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 17/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5022,7 USD/ounce, tăng 17,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,38 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Như vậy, giá vàng chiều nay 17/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,62 triệu đồng/lượng.