Cập nhật giá vàng chiều nay 17/3: SJC PNJ BTMC tăng trở lại

Cập nhật giá vàng hôm nay 17/3/2026: Giá vàng SJC PNJ BTMC tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h hôm nay 17/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng so với sáng nay tại hầu hết các thương hiệu. Tính chung, giá vàng vẫn giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 17/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 17/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

180 183

-100 -100 Tập đoàn DOJI

179,6

182,6

-500 -500 Mi Hồng

181 183

-100 -100 PNJ

180

183

-100 -100 Bảo Tín Minh Châu

180

183

-100 -100

Bảo Tín Mạnh Hải 180 183 -100 -100 Phú Quý 180 183

-100 -100

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 17/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

179,6 182,6 -500 -500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,7 182,7 -100 -100 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -100 -100 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,8 182,8 -200 -200 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -100 -100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,6

182,6 -400 -400

1. DOJI - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 179,60 ▼500K 182,60 ▼500K Kim TT/AVPL 179,65 ▼500K 182,70 ▼500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 179,60 ▼500K 182,60 ▼500K Nguyên Liệu 99.99 171,50 173,50 Nguyên Liệu 99.9 171,00 173,00 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,00 ▼500K 182,00 ▼500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,50 ▼500K 181,50 ▼500K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 176,80 ▼500K 181,30 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Hà Nội - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Miền Tây - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K

3. AJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Miếng SJC Nghệ An 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Miếng SJC Thái Bình 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K NL 99.90 171,30 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,60 Trang sức 99.9 174,90 ▼100K 181,90 ▼100K Trang sức 99.99 175,00 ▼100K 182,00 ▼100K

4. SJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180,000 ▼100K 183,000 ▼100K Vàng SJC 5 chỉ 180,000 ▼100K 183,020 ▼100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180,000 ▼100K 183,030 ▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 179,700 ▼100K 182,700 ▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 179,700 ▼100K 182,800 ▼100K Nữ trang 99,99% 177,700 ▼100K 181,200 ▼100K Nữ trang 99% 172,906 ▼99K 179,406 ▼99K Nữ trang 68% 114,478 ▼68K 123,378 ▼68K Nữ trang 41,7% 66,818 ▼41K 75,718 ▼41K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 17/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5022,7 USD/ounce, tăng 17,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,38 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 17/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,62 triệu đồng/lượng.