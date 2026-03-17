Cập nhật giá vàng chiều nay 17/3: SJC PNJ BTMC tăng trở lại

Quốc Duẩn 17/03/2026 15:23

Cập nhật giá vàng chiều nay 17/3/2026: Giá vàng miếng SJC PNJ BTMC trong khoảng 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng so với sáng nay

Cập nhật giá vàng hôm nay 17/3/2026: Giá vàng SJC PNJ BTMC tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h hôm nay 17/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng so với sáng nay tại hầu hết các thương hiệu. Tính chung, giá vàng vẫn giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMCKim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 17/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 17/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
180183
-100-100
Tập đoàn DOJI
179,6
182,6
-500-500
Mi Hồng
181183
-100-100
PNJ
180
183
-100-100
Bảo Tín Minh Châu
180
183
-100-100
Bảo Tín Mạnh Hải180183-100-100
Phú Quý180183
-100-100
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 17/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
179,6182,6-500-500
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ179,7182,7-100-100
Vàng nhẫn trơn BTMC
180
183-100-100
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
179,8182,8-200-200
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180
183-100-100
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
179,6
182,6-400-400
1. DOJI - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ179,60 ▼500K182,60 ▼500K
Kim TT/AVPL179,65 ▼500K182,70 ▼500K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG179,60 ▼500K182,60 ▼500K
Nguyên Liệu 99.99171,50173,50
Nguyên Liệu 99.9171,00173,00
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ178,00 ▼500K182,00 ▼500K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ177,50 ▼500K181,50 ▼500K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ176,80 ▼500K181,30 ▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
Hà Nội - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
Miền Tây - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ179,600 ▼400K182,600 ▼400K
3. AJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Miếng SJC Hà Nội180,00 ▼100K183,00 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An180,00 ▼100K183,00 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình180,00 ▼100K183,00 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội180,00 ▼100K183,00 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An180,00 ▼100K183,00 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình180,00 ▼100K183,00 ▼100K
NL 99.90171,30
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình171,60
Trang sức 99.9174,90 ▼100K181,90 ▼100K
Trang sức 99.99175,00 ▼100K182,00 ▼100K
4. SJC - Cập nhật: 17/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG180,000 ▼100K183,000 ▼100K
Vàng SJC 5 chỉ180,000 ▼100K183,020 ▼100K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ180,000 ▼100K183,030 ▼100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ179,700 ▼100K182,700▼100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ179,700 ▼100K182,800 ▼100K
Nữ trang 99,99%177,700 ▼100K181,200 ▼100K
Nữ trang 99%172,906 ▼99K179,406 ▼99K
Nữ trang 68%114,478 ▼68K123,378 ▼68K
Nữ trang 41,7%66,818 ▼41K75,718 ▼41K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 15h chiều nay 17/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5022,7 USD/ounce, tăng 17,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,38 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng chiều nay 17/3/2026 đối với vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,62 triệu đồng/lượng.

