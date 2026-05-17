Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 17/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần Giá vàng chiều 17/5/2026 còn 160,5 - 163,5 triệu, giảm 4 triệu sau 1 tuần. 77% chuyên gia phố Wall dự báo vàng giảm tiếp, 59% nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan

Giá vàng chiều nay 17/5/2026 niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn, giảm 4 triệu đồng/lượng sau một tuần. Khảo sát Kitco mới nhất ghi nhận 77% chuyên gia phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm tuần tới, trong khi 59% nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan.

Khảo sát Kitco: Phố Wall đảo chiều dự báo

Khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey chiều 17/5/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt nhất giữa giới phân tích chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân kể từ đầu năm. Trong 13 chuyên gia phố Wall tham gia khảo sát, có 10 người - chiếm 77% - dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới sau khi vàng không giữ được các vùng hỗ trợ then chốt. Chỉ 2 chuyên gia (15%) dự báo giá vàng sẽ tăng, một người (8%) dự báo đi ngang.

Ngược lại, khảo sát trực tuyến với 29 nhà đầu tư cá nhân lại cho kết quả lạc quan hơn nhiều. Có 17 người (59%) dự báo giá vàng sẽ tăng tuần tới, 4 người (14%) dự báo giảm và 8 người (28%) dự báo giá vàng đi ngang. Tỷ lệ ủng hộ giá vàng tăng từ phía nhà đầu tư cá nhân duy trì ở mức đa số dù vàng vừa trải qua tuần giảm 3,7%.

Sự phân hóa này phản ánh hai cách nhìn khác nhau về thị trường vàng hiện tại. Chuyên gia phố Wall đánh giá kỹ thuật và vĩ mô ngắn hạn với CPI, PPI Mỹ vượt dự báo, lợi suất tăng và USD mạnh đang đè nặng vàng. Nhà đầu tư cá nhân lại nhìn dài hạn hơn, tin vào vai trò phòng vệ chiến lược của vàng khi các rủi ro lạm phát, địa chính trị vẫn chưa được giải quyết.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 17/5 mất 4 triệu đồng/lượng so với tuần trước

Khảo sát lúc 15h00 chiều 17/5/2026, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với tuần trước. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM giao dịch vàng miếng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so cùng thời điểm tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Mi Hồng điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào nhưng giá bán chỉ giảm 2,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại Mi Hồng nới rộng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng SJC về 161,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999 mất 4 triệu đồng/lượng tại đa số thương hiệu

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay 17/5 giao dịch quanh 160,5 - 163,4 triệu đồng/lượng, mất 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại Hà Nội giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 4 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 3,9 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý chiều nay 17/5 giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng 24K và 18K điều chỉnh sâu theo xu hướng thị trường

Vàng 24K tại Tập đoàn Doji tuần trước niêm yết 162 - 166 triệu đồng/lượng, chiều nay 17/5 giảm xuống còn 158 - 162 triệu đồng/lượng, mất 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều. PNJ có diễn biến tương tự khi vàng nữ trang 999.9 từ mức 161,6 - 165,6 triệu đồng/lượng tuần trước hạ về 158 - 162 triệu đồng/lượng.

Vàng 18K (vàng 750) tại PNJ tuần trước giao dịch 115,30 - 124,20 triệu đồng/lượng, chiều nay còn 112,6 - 121,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Mức giảm của vàng 18K thấp hơn vàng miếng SJC do hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn nên biến động giá theo thị trường cũng ít hơn về số tuyệt đối.

Bảng giá vàng chiều nay 17/5/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 17/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 160,5 163,5 -4000 -4000 Tập đoàn DOJI 160,5 163,5 -4000 -4000 PNJ 160,5 163,5 -4000 -4000 Phú Quý 160,5 163,5 -4000 -4000 Bảo Tín Mạnh Hải 160,5 163,5 -4000 -4000 Bảo Tín Minh Châu 160,5 163,5 -4000 -4000 Mi Hồng 161,5 163,5 -3000 -2500

1. DOJI - Cập nhật: 17/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC – Bán Lẻ 160,500 163,500 KIM TT/AVPL 160,500 163,500 Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 160,500 163,500 Nguyên Liệu 99.99 149,000 151,000 Nguyên Liệu 99.9 148,500 150,500 Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 158,000 162,000 Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 157,500 161,500 Nữ trang 99 - Bán Lẻ 156,800 161,300

2. PNJ - Cập nhật: 17/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 160,500 163,500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 160,500 163,500 Vàng Kim Bảo 999.9 160,500 163,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 160,500 163,500 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 160,500 163,500 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 158,000 162,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 157,840 161,840 Vàng nữ trang 9920 PNJ 154,500 160,700 Vàng nữ trang 99 PNJ 154,180 160,380 Vàng 916 (22K) 142,190 148,390 Vàng 750 (18K) 112,600 121,500 Vàng 680 (16.3K) 101,260 110,160 Vàng 650 (15.6K) 96,400 105,300 Vàng 610 (14.6K) 89,920 98,820 Vàng 585 (14K) 85,870 94,770 Vàng 416 (10K) 58,490 67,390 Vàng 375 (9K) 51,850 60,750 Vàng 333 (8K) 45,050 53,950

3. BTMC - Cập nhật: 17/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 160,500 163,500 Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Quà mừng Bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 158,500 162,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 158,300 162,300

4. SJC - Cập nhật: 17/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 160,500 163,500 Vàng SJC 5 chỉ 160,500 163,520 Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ 160,500 163,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 160,300 163,300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 160,300 163,400 Nữ trang 99,99% 158,300 161,800 Nữ trang 99% 153,698 160,198 Nữ trang 75% 112,612 121,512 Nữ trang 68% 101,285 110,185 Nữ trang 61% 89,957 98,857 Nữ trang 58,3% 85,588 94,488 Nữ trang 41,7% 58,727 67,627

Vàng thế giới ở 4.539,20 USD/ounce, cao hơn SJC quy đổi 19,09 triệu

Theo dữ liệu Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h00 ngày 17/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.539,20 USD/ounce, giảm 174,50 USD/ounce so với tuần trước, tương đương mức giảm 3,7%. Tuần qua, vàng thế giới đạt đỉnh 4.768 USD/ounce vào tối thứ Hai và chạm đáy 4.511 USD/ounce phiên thứ Sáu.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank niêm yết 26.387 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí gia công, vận chuyển). Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,09 triệu đồng/lượng, nới rộng so với mức chênh lệch 17,54 triệu của tuần trước.

Khảo sát Kitco chiều 17/5/2026 đem lại bài học quan trọng cho nhà đầu tư Việt Nam. Tỷ lệ 77% chuyên gia bi quan trên phố Wall là mức cao nhất nhiều tháng, phản ánh sự đồng thuận rằng các yếu tố ngắn hạn - CPI Mỹ 3,8%, PPI 1,4%, lợi suất 10 năm 4,54%, USD mạnh - đều đang chống lại vàng.

Khi phố Wall bi quan đến mức cực đoan, lịch sử cho thấy đó thường là dấu hiệu thị trường đã định giá quá nhiều rủi ro vào hiện tại. Nếu Fed phát tín hiệu mềm hơn hoặc số liệu kinh tế Mỹ yếu đi trong các tuần tới, giá vàng có thể bật ngược lại nhanh chóng. Đây là lý do nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan dù vàng vừa giảm 3,7% trong tuần.

Đối với người mua vàng Việt Nam, điểm cần lưu ý là chênh lệch SJC - thế giới đã nới rộng từ 17,54 lên 19,09 triệu đồng/lượng. Nếu giá vàng quốc tế tiếp tục giảm như dự báo của phố Wall, giá SJC sẽ chịu áp lực giảm thêm để thu hẹp chênh lệch. Ngược lại nếu vàng quốc tế đảo chiều tăng như kỳ vọng của phố Chính, giá SJC trong nước có thể tăng chậm hơn do đã đi trước thị trường về mức giá.

Mức giá 163,5 triệu đồng/lượng chiều nay 17/5/2026 chưa đủ thấp để hấp dẫn người mua tích trữ truyền thống, đặc biệt khi chênh lệch SJC - thế giới còn quá cao. Người có nhu cầu thực nên cân nhắc chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế trước khi quyết định mua vào, hoặc chia nhỏ khối lượng mua để giảm rủi ro mua đỉnh trong giai đoạn biến động cao.