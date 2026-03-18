Cập nhật giá vàng chiều nay 18/3: SJC PNJ BTMC giữ giá 183 triệu

Quốc Duẩn 18/03/2026 16:11

Cập nhật giá vàng chiều nay 18/3: Giá vàng miếng SJC PNJ BTMC giữ giá 183 triệu. Giá vàng nhẫn 9999 giảm xuống mức 179,2–183 triệu

Cập nhật lúc 16h ngày 18/3/2026, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ổn định trong vùng 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, không thay đổi so với ngày 17/3.

Phân khúc vàng nhẫn 9999 phổ biến trong vùng 179,7–183 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 4.994,1 USD/ounce, giảm 10,9 USD so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 18/3/2026 tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH cùng niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181–183 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay 18/3: SJC PNJ BTMC giữ giá 183 triệu

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 18/3/2026 phổ biến trong vùng 179,2–183 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 17/3, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn PNJ niêm yết 179,9–182,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ giao dịch ở mức 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 179,2–182,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, lúc 15h ngày 18/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.994,1 USD/ounce, giảm 10,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.320 VND/USD), tương đương khoảng 158,48 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước 24,52 triệu đồng/lượng.

Bài liên quan
