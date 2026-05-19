Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 19/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 3 Giá vàng chiều 19/5/2026 đảo chiều giảm, SJC về 163,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới còn 4.550 USD/ounce. Chênh SJC - thế giới gần 18,73 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 19/5/2026 đảo chiều giảm sau chuỗi tăng nóng, vàng miếng SJC về mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng thế giới giao ngay cùng thời điểm còn 4.550 USD/ounce, giảm 15,4 USD/ounce, tương đương 0,34%.

Vàng miếng SJC chiều 19/5 đồng loạt hạ nhiệt

Cập nhật giá vàng chiều nay 19/5/2026, vàng miếng SJC tại Công ty SJC giao dịch ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi lượng vàng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán giữ ổn định ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC chiều nay neo ở mức 161,3 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doanh nghiệp này giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so cùng thời điểm hôm qua, biên độ mua - bán duy trì 2,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC chiều 19/5 tại Hà Nội và TP.HCM quanh 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua bán tại Doji ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hạ giá vàng SJC mạnh nhất thị trường chiều nay, đưa giá về mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chiều mua vào giảm 800.000 đồng/lượng và chiều bán ra giảm 300.000 đồng/lượng so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua - bán tại Bảo Tín Minh Châu được nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC chiều nay giao dịch quanh 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) niêm yết giá vàng SJC ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng bạc Đá quý Asean cũng giao dịch vàng miếng SJC Hà Nội ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Cả hai thương hiệu đều giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua.

Đi ngược xu hướng chung, Mi Hồng nâng giá vàng miếng SJC chiều 19/5 lên mức 161,5 - 163 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cùng thời điểm hôm qua, doanh nghiệp này tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng được kéo về 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn chiều 19/5: Đa số doanh nghiệp giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 chiều 19/5 tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 SJC chiều nay đứng yên ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, không biến động ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch chiều nay ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long chiều 19/5 giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý chiều nay giao dịch quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại Phú Quý vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 19/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 19/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 161 163,5 -300 -300 Tập đoàn DOJI 161 163,5 -300 -300 PNJ 161 163,5 -300 -300 Phú Quý 160,5 163,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 161,3 163,8 - - Bảo Tín Minh Châu 160,5 163,5 -800 -300 Mi Hồng 161,5 163 +200 +200

1. DOJI - Cập nhật: 19/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng 24K DOJI 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

2. PNJ - Cập nhật: 19/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn trơn PNJ 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K Vàng nữ trang 999 PNJ 157,840 ▬0K 161,840 ▬0K Vàng nữ trang 9920 PNJ 154,500 ▬0K 160,700 ▬0K Vàng nữ trang 99 PNJ 154,180 ▬0K 160,380 ▬0K Vàng 916 (22K) 142,190 ▬0K 148,390 ▬0K Vàng 750 (18K) 112,600 ▬0K 121,500 ▬0K Vàng 680 (16.3K) 101,260 ▬0K 110,160 ▬0K Vàng 650 (15.6K) 96,400 ▬0K 105,300 ▬0K Vàng 610 (14.6K) 89,920 ▬0K 98,820 ▬0K Vàng 585 (14K) 85,870 ▬0K 94,770 ▬0K Vàng 416 (10K) 58,490 ▬0K 67,390 ▬0K Vàng 375 (9K) 51,850 ▬0K 60,750 ▬0K Vàng 333 (8K) 45,050 ▬0K 53,950 ▬0K

3. BTMC - Cập nhật: 19/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 160,500 ▼800K 163,500 ▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Bản vị vàng BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 158,500 ▼300K 162,500 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 158,300 ▼300K 162,300 ▼300K

4. SJC - Cập nhật: 19/5/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 161,000 ▼300K 163,520 ▼300K Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ 161,000 ▼300K 163,530 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 160,300 ▬0K 163,300 ▬0K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 160,300 ▬0K 163,400 ▬0K Nữ trang 99,99% 158,300 ▬0K 161,800 ▬0K Nữ trang 99% 153,698 ▬0K 160,198 ▬0K Nữ trang 75% 112,612 ▬0K 121,512 ▬0K Nữ trang 68% 101,285 ▬0K 110,185 ▬0K Nữ trang 61% 89,957 ▬0K 98,857 ▬0K Nữ trang 58,3% 85,588 ▬0K 94,488 ▬0K Nữ trang 41,7% 58,727 ▬0K 67,627 ▬0K

Giá vàng thế giới 19/5 mất 15,4 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h00 ngày 19/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.550 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng thế giới giảm 15,4 USD/ounce, tương ứng mất 0,34%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.389 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,77 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC chiều nay đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,73 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, dù giá vàng đã có tín hiệu tích cực vào hôm qua, kim loại quý vẫn ở trạng thái bấp bênh và tiếp tục giảm trong sáng nay. Bối cảnh cơ bản và địa chính trị có thể khiến tâm lý thị trường biến động trong ngắn hạn, với những tin tức từ khu vực vùng Vịnh có khả năng tác động mạnh đến thị trường theo cả hai hướng.

Để giá vàng tăng bền vững thay vì chỉ bật lên trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch và nhà phân tích đều thống nhất cần đáp ứng hai điều kiện: giảm leo thang đáng kể hoặc chấm dứt hoàn toàn xung đột Mỹ - Iran, và mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận chuyển năng lượng bình thường.

Eo biển Manche vẫn là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi một phần đáng kể lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu toàn cầu đi qua mỗi ngày. Việc đóng cửa hoặc hạn chế vận chuyển tại đây gây ra hiệu ứng dây chuyền trên các thị trường hàng hóa, chuỗi cung ứng và cuối cùng là giá cả tiêu dùng toàn cầu.

Cho đến khi tình hình địa chính trị xấu đi và dòng chảy năng lượng trở lại bình thường, kim loại quý có khả năng vẫn được hỗ trợ bởi sự bất ổn nhưng bị hạn chế bởi hậu quả lạm phát và chính sách tiền tệ của chính cuộc khủng hoảng đang thúc đẩy nhu cầu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất hơn 50% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất vay trước cuối năm nay. Đây là một thay đổi đáng kể, một phần do áp lực lạm phát từ lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran đang diễn ra. Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng bằng cách làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ, tạo ra trở ngại mang tính cấu trúc ngay cả khi sự bất ổn địa chính trị tạo ra mức sàn cho giá.

Thị trường tự do hạ nhiệt, người mua thưa thớt

Thông tin mua bán trên thị trường chợ đen đang giảm sức hút và số lượng đăng tin. Trên các hội, nhóm giao dịch vàng tại mạng xã hội, các bài viết rao bán vàng gần như không được quan tâm và giá rao bán cũng ngày càng giảm.

Giá rao bán vàng nhẫn các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu trên chợ đen chỉ còn 160,9 - 162 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết từ 1,5 - 2,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này ngày càng nới rộng khi nhu cầu mua vàng giảm xuống.

Tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 19/5, tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng đều vắng khách giao dịch, đặc biệt là người đến mua giảm rất mạnh khi giá vàng chiều nay quay đầu giảm. Cảnh xếp hàng dài không còn xuất hiện trong chiều nay tương tự như những ngày gần đây.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, số lượng khách đến mua và bán vàng trong chiều nay giảm mạnh so với đầu tuần trước. Cửa hàng chiều nay tiếp tục bán ra theo nhu cầu của khách hàng và khách sẽ nhận vàng mang về ngay dù mua số lượng bao nhiêu.