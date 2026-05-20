Cập nhật giá vàng chiều nay 20/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 4

Quốc Duẩn 20/05/2026 16:41

Giá vàng hôm nay 20/5/2026 giảm mạnh tại SJC, Doji, PNJ và Phú Quý. Vàng miếng và vàng nhẫn mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/5/2026 tiếp tục giảm sâu tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Vàng miếng SJC phổ biến quanh vùng 158,5 - 162 triệu đồng/lượng, thấp hơn từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đà giảm mạnh của giá vàng khiến lượng khách giao dịch tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông khá thưa thớt. Một số cửa hàng ghi nhận số nhân viên nhiều hơn khách mua bán trong phiên chiều.

Giá vàng miếng SJC giảm từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng

SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Doji giao dịch giá vàng quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch giá vàng quanh vùng 159 - 162 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ hiện giao dịch giá vàng SJC ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch quanh 159,5 - 161 triệu đồng/lượng và duy trì mức chênh lệch mua - bán thấp hơn nhiều doanh nghiệp khác.

Giá vàng nhẫn 9999 và vàng 24K tiếp tục lao dốc

Giá vàng nhẫn SJC 9999 hiện ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Vàng nhẫn Doji và Phú Quý cùng giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn phổ biến quanh 3 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nữ trang 24K, SJC giảm mạnh xuống còn 156,5 - 160 triệu đồng/lượng. Doji giảm còn 156,5 - 160,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch quanh mức 157 - 161 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 18K tại SJC hiện ở mức 111,26 - 120,16 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch quanh 111,85 - 120,75 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giữ nguyên giá vàng 18K ở mức 104,5 - 108 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 20/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 20/5/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội159162-2000-1500
Tập đoàn DOJI158,5161,5-2500-2000
PNJ159162-2000-1500
Phú Quý158,5161,5-2000-2000
Bảo Tín Mạnh Hải159162-2300-1800
Bảo Tín Minh Châu159162-1500-1500
Mi Hồng159,5161-2000-2000
1. DOJI - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Vàng miếng SJC DOJI HCM158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng158,500 ▼2500K161,500 ▼2000K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng158,500 ▼2000K161,500 ▼2000K
Vàng 24K DOJI156,000 ▼2000K160,000 ▼2000K
2. PNJ - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Vàng Kim Bảo 999.9159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ157,000 ▼1000K161,000 ▼1000K
Vàng nữ trang 999 PNJ156,840 ▼1000K160,840 ▼1000K
Vàng nữ trang 9920 PNJ153,510 ▼990K159,710 ▼990K
Vàng nữ trang 99 PNJ153,190 ▼990K159,390 ▼990K
Vàng 916 (22K)141,280 ▼910K147,480 ▼910K
Vàng 750 (18K)111,850 ▼750K120,750 ▼750K
Vàng 680 (16.3K)100,580 ▼680K109,480 ▼680K
Vàng 650 (15.6K)95,750 ▼650K104,650 ▼650K
Vàng 610 (14.6K)89,310 ▼610K98,210 ▼610K
Vàng 585 (14K)85,290 ▼580K94,190 ▼580K
Vàng 416 (10K)58,080 ▼410K66,980 ▼410K
Vàng 375 (9K)51,480 ▼370K60,380 ▼370K
Vàng 333 (8K)44,710 ▼340K53,610 ▼340K
3. BTMC - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC159,000 ▼1500K162,000 ▼1500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC159,000 ▼1500K162,000 ▼1500K
Nhẫn tròn trơn BTMC159,000 ▼1500K162,000 ▼1500K
Bản vị vàng BTMC159,000 ▼1500K162,000 ▼1500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999157,000 ▼1500K161,000 ▼1500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999156,800 ▼1500K160,800 ▼1500K
4. SJC - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG159,000 ▼2000K162,000 ▼1500K
Vàng SJC 5 chỉ159,000 ▼2000K162,020 ▼1500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ159,000 ▼2000K162,030 ▼1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ158,000 ▼2300K161,000 ▼2300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ158,000 ▼2300K161,100 ▼2300K
Nữ trang 99,99%156,000 ▼2300K159,500 ▼2300K
Nữ trang 99%151,410 ▼2277K157,910 ▼2277K
Nữ trang 75%110,870 ▼1725K119,870 ▼1725K
Nữ trang 68%99,710 ▼1564K108,610 ▼1564K
Nữ trang 61%88,550 ▼1402K97,450 ▼1402K
Nữ trang 58.3%84,240 ▼1340K93,140 ▼1340K
Nữ trang 41.7%57,680 ▼959K66,680 ▼959K

Giá vàng thế giới thấp hơn vàng SJC gần 20 triệu đồng/lượng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 20/5 đạt 4.481,9 USD/ounce. Mức giá này tăng nhẹ 0,8 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.391 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,3 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần qua do lạm phát Mỹ tăng cao làm lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì không tạo ra lợi suất.

Dù xu hướng ngắn hạn còn nhiều biến động, nhu cầu vàng toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng quý I/2026 đạt 1.230,9 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng. Chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường giao dịch trầm lắng.

