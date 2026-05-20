Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 20/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 4 Giá vàng hôm nay 20/5/2026 giảm mạnh tại SJC, Doji, PNJ và Phú Quý. Vàng miếng và vàng nhẫn mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/5/2026 tiếp tục giảm sâu tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Vàng miếng SJC phổ biến quanh vùng 158,5 - 162 triệu đồng/lượng, thấp hơn từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đà giảm mạnh của giá vàng khiến lượng khách giao dịch tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông khá thưa thớt. Một số cửa hàng ghi nhận số nhân viên nhiều hơn khách mua bán trong phiên chiều.

Giá vàng miếng SJC giảm từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng

SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Doji giao dịch giá vàng quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch giá vàng quanh vùng 159 - 162 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ hiện giao dịch giá vàng SJC ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch quanh 159,5 - 161 triệu đồng/lượng và duy trì mức chênh lệch mua - bán thấp hơn nhiều doanh nghiệp khác.

Giá vàng nhẫn 9999 và vàng 24K tiếp tục lao dốc

Giá vàng nhẫn SJC 9999 hiện ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Vàng nhẫn Doji và Phú Quý cùng giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn phổ biến quanh 3 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nữ trang 24K, SJC giảm mạnh xuống còn 156,5 - 160 triệu đồng/lượng. Doji giảm còn 156,5 - 160,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch quanh mức 157 - 161 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 18K tại SJC hiện ở mức 111,26 - 120,16 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch quanh 111,85 - 120,75 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giữ nguyên giá vàng 18K ở mức 104,5 - 108 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 20/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 20/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 159 162 -2000 -1500 Tập đoàn DOJI 158,5 161,5 -2500 -2000 PNJ 159 162 -2000 -1500 Phú Quý 158,5 161,5 -2000 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 159 162 -2300 -1800 Bảo Tín Minh Châu 159 162 -1500 -1500 Mi Hồng 159,5 161 -2000 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 158,500 ▼2500K 161,500 ▼2000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 158,500 ▼2000K 161,500 ▼2000K Vàng 24K DOJI 156,000 ▼2000K 160,000 ▼2000K

2. PNJ - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Vàng Kim Bảo 999.9 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 157,000 ▼1000K 161,000 ▼1000K Vàng nữ trang 999 PNJ 156,840 ▼1000K 160,840 ▼1000K Vàng nữ trang 9920 PNJ 153,510 ▼990K 159,710 ▼990K Vàng nữ trang 99 PNJ 153,190 ▼990K 159,390 ▼990K Vàng 916 (22K) 141,280 ▼910K 147,480 ▼910K Vàng 750 (18K) 111,850 ▼750K 120,750 ▼750K Vàng 680 (16.3K) 100,580 ▼680K 109,480 ▼680K Vàng 650 (15.6K) 95,750 ▼650K 104,650 ▼650K Vàng 610 (14.6K) 89,310 ▼610K 98,210 ▼610K Vàng 585 (14K) 85,290 ▼580K 94,190 ▼580K Vàng 416 (10K) 58,080 ▼410K 66,980 ▼410K Vàng 375 (9K) 51,480 ▼370K 60,380 ▼370K Vàng 333 (8K) 44,710 ▼340K 53,610 ▼340K

3. BTMC - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 159,000 ▼1500K 162,000 ▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 159,000 ▼1500K 162,000 ▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 159,000 ▼1500K 162,000 ▼1500K Bản vị vàng BTMC 159,000 ▼1500K 162,000 ▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 157,000 ▼1500K 161,000 ▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,800 ▼1500K 160,800 ▼1500K

4. SJC - Cập nhật: 20/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159,000 ▼2000K 162,000 ▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 159,000 ▼2000K 162,020 ▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159,000 ▼2000K 162,030 ▼1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 158,000 ▼2300K 161,000 ▼2300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 158,000 ▼2300K 161,100 ▼2300K Nữ trang 99,99% 156,000 ▼2300K 159,500 ▼2300K Nữ trang 99% 151,410 ▼2277K 157,910 ▼2277K Nữ trang 75% 110,870 ▼1725K 119,870 ▼1725K Nữ trang 68% 99,710 ▼1564K 108,610 ▼1564K Nữ trang 61% 88,550 ▼1402K 97,450 ▼1402K Nữ trang 58.3% 84,240 ▼1340K 93,140 ▼1340K Nữ trang 41.7% 57,680 ▼959K 66,680 ▼959K

Giá vàng thế giới thấp hơn vàng SJC gần 20 triệu đồng/lượng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 20/5 đạt 4.481,9 USD/ounce. Mức giá này tăng nhẹ 0,8 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.391 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,3 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần qua do lạm phát Mỹ tăng cao làm lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì không tạo ra lợi suất.

Dù xu hướng ngắn hạn còn nhiều biến động, nhu cầu vàng toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng quý I/2026 đạt 1.230,9 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng. Chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường giao dịch trầm lắng.