Cập nhật giá vàng chiều nay 21/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 5

Giá vàng chiều nay 21/5/2026 lúc 16h30 nối dài đà tăng từ phiên sáng, vàng miếng SJC neo ở 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Doji và Phú Quý cộng thêm 900.000 đồng/lượng. Khách mua bắt đầu kéo về phố Trần Nhân Tông sau nhiều phiên vắng vẻ. Vàng thế giới ở 4.538,90 USD/ounce.

Giá vàng SJC chiều 21/5/2026 cập nhật theo từng thương hiệu

Lúc 16h30 ngày 21/5/2026, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đơn vị này tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách mua - bán đứng ở 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Doji là thương hiệu tăng mạnh nhất chiều nay với 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giữ 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Phú Quý cùng Doji là hai thương hiệu có mức tăng cao nhất phiên chiều. Chênh lệch hai chiều duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ và Vàng bạc đá quý Asean cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Hai đơn vị này đồng hành với SJC, BTMH và BTMC ở nhóm tăng nhẹ.

Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 160 - 161,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có chênh lệch mua - bán hẹp nhất thị trường ở mức 400.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này rộng hẹp gần gấp 7,5 lần so với mặt bằng 3 triệu đồng/lượng của các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn chiều 21/5/2026 cùng nhịp tăng với vàng miếng

Giá vàng nhẫn 9999 của SJC chiều nay giao dịch quanh mức 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Chênh lệch mua - bán đạt 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long (nhẫn tròn trơn) tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch hai chiều 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại Hà Nội giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch mua - bán giữ 3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trong ngày 21/5, nhu cầu mua vàng đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi giá vàng hôm nay tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm. Người mua tại các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã đông hơn nhiều so với những hôm gần đây - tín hiệu tâm lý thị trường đang ấm trở lại.

Đại diện cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải (12B Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, từ sáng đến gần trưa nay, lượng khách giao dịch tăng mạnh so với các ngày trước. Cửa hàng vẫn duy trì chính sách bán ra không giới hạn số lượng sản phẩm vàng cho khách hàng, cho thấy nguồn cung không gặp khó khăn ngay cả khi cầu phục hồi.

Bảng giá vàng chiều nay 21/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 21/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 159,4 162,4 +400 +400 Tập đoàn DOJI 159,4 162,4 +900 +900 PNJ 159,4 162,4 +400 +400 Phú Quý 159,4 162,4 +900 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 159,4 162,4 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 159,4 162,4 +400 +400 Mi Hồng 160 161,5 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng 24K DOJI 156,900 ▲900K 160,900 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 157,000 161,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 156,840 160,840 Vàng nữ trang 9920 PNJ 153,510 159,710 Vàng nữ trang 99 PNJ 153,190 159,390 Vàng 916 (22K) 141,280 147,480 Vàng 750 (18K) 111,850 120,750 Vàng 680 (16.3K) 100,580 109,480 Vàng 650 (15.6K) 95,750 104,650 Vàng 610 (14.6K) 89,310 98,210 Vàng 585 (14K) 85,290 94,190 Vàng 416 (10K) 58,080 66,980 Vàng 375 (9K) 51,480 60,380 Vàng 333 (8K) 44,710 53,610

3. BTMC - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Nhẫn tròn trơn BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Bản vị vàng BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 157,400 ▲400K 161,400 ▲400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 157,200 ▲400K 161,200 ▲400K

4. SJC - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng SJC 5 chỉ 159,400 ▲400K 162,420 ▲400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159,400 ▲400K 162,430 ▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 158,900 ▲900K 161,900 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 158,900 ▲900K 162,000 ▲900K Nữ trang 99,99% 156,900 ▲900K 160,400 ▲900K Nữ trang 99% 152,312 ▲902K 158,812 ▲902K Nữ trang 75% 111,562 ▲692K 120,462 ▲592K Nữ trang 68% 100,333 ▲623K 109,233 ▲623K Nữ trang 61% 89,104 ▲554K 98,004 ▲554K Nữ trang 58,3% 84,773 ▲533K 93,673 ▲533K Nữ trang 41,7% 58,143 ▲463K 67,043 ▲363K

Giá vàng thế giới chiều 21/5/2026 quanh 4.538 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 21/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.538,90 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce (tương đương 0,09%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.391 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC chiều nay cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,98 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng đã tăng trở lại trên mức 4.530 USD/ounce hôm qua sau khi chạm đáy hai tháng ở 4.490 USD/ounce. Đợt phục hồi này diễn ra khi căng thẳng Trung Đông giảm bớt, mang đến cho nhà đầu tư lý do xem xét lại những giả định cứng rắn nhất về chính sách tiền tệ Mỹ.

Mối liên hệ giữa thị trường năng lượng và giá vàng là động lực chi phối các phiên giao dịch gần đây. Việc phong tỏa eo biển Hormuz trước đó đã gây tăng vọt giá sản xuất và tiêu dùng, đẩy lạm phát Mỹ lên mức cao nhất 3 năm, củng cố quyết tâm của Fed và tước bỏ bối cảnh chính sách nới lỏng vốn có lợi cho giá vàng đầu năm.

Các nhà giao dịch hiện chia làm hai phe gần như tuyệt đối về việc Fed có tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên đến cuối năm - kết quả nhị phân có thể khiến giá vàng biến động mạnh các tuần tới. Theo CME Group, 97,4% người tham gia dự đoán Fed không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tháng 6, song vẫn tính khả năng tăng lãi suất nhiều lần trước cuối năm.

Hội đồng Vàng Thế giới báo cáo nhu cầu vàng toàn cầu đạt kỷ lục 1.230,9 tấn trong quý I/2026, được hỗ trợ bởi mức tăng 42% hàng năm trong mua vàng thỏi và tiền xu, dẫn đầu là nhà đầu tư bán lẻ châu Á. JP Morgan Global Research dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 755 tấn vàng năm 2026, với mục tiêu giá vàng quý IV/2026 ở 5.000 USD/ounce.