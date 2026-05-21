Cập nhật giá vàng chiều nay 21/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 5

Quốc Duẩn 21/05/2026 16:51

Giá vàng chiều nay 21/5/2026 nối dài đà tăng, SJC bán 162,4 triệu đồng/lượng, Doji-Phú Quý cộng 900.000 đồng. Khách mua quay lại phố Trần Nhân Tông

Giá vàng chiều nay 21/5/2026 lúc 16h30 nối dài đà tăng từ phiên sáng, vàng miếng SJC neo ở 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Doji và Phú Quý cộng thêm 900.000 đồng/lượng. Khách mua bắt đầu kéo về phố Trần Nhân Tông sau nhiều phiên vắng vẻ. Vàng thế giới ở 4.538,90 USD/ounce.

Giá vàng SJC chiều 21/5/2026 cập nhật theo từng thương hiệu

Lúc 16h30 ngày 21/5/2026, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đơn vị này tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách mua - bán đứng ở 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Doji là thương hiệu tăng mạnh nhất chiều nay với 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giữ 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Phú Quý cùng Doji là hai thương hiệu có mức tăng cao nhất phiên chiều. Chênh lệch hai chiều duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ và Vàng bạc đá quý Asean cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Hai đơn vị này đồng hành với SJC, BTMH và BTMC ở nhóm tăng nhẹ.

Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 160 - 161,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có chênh lệch mua - bán hẹp nhất thị trường ở mức 400.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch này rộng hẹp gần gấp 7,5 lần so với mặt bằng 3 triệu đồng/lượng của các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn chiều 21/5/2026 cùng nhịp tăng với vàng miếng

Giá vàng nhẫn 9999 của SJC chiều nay giao dịch quanh mức 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Chênh lệch mua - bán đạt 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long (nhẫn tròn trơn) tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch hai chiều 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại Hà Nội giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra. Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch mua - bán giữ 3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trong ngày 21/5, nhu cầu mua vàng đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi giá vàng hôm nay tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm. Người mua tại các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã đông hơn nhiều so với những hôm gần đây - tín hiệu tâm lý thị trường đang ấm trở lại.

Đại diện cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải (12B Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, từ sáng đến gần trưa nay, lượng khách giao dịch tăng mạnh so với các ngày trước. Cửa hàng vẫn duy trì chính sách bán ra không giới hạn số lượng sản phẩm vàng cho khách hàng, cho thấy nguồn cung không gặp khó khăn ngay cả khi cầu phục hồi.

Bảng giá vàng chiều nay 21/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 21/5/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội159,4162,4+400+400
Tập đoàn DOJI159,4162,4+900+900
PNJ159,4162,4+400+400
Phú Quý159,4162,4+900+900
Bảo Tín Mạnh Hải159,4162,4+400+400
Bảo Tín Minh Châu159,4162,4+400+400
Mi Hồng160161,5+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng miếng SJC DOJI HCM159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng159,400 ▲900K162,400 ▲900K
Vàng 24K DOJI156,900 ▲900K160,900 ▲900K
2. PNJ - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Nhẫn trơn PNJ 999.9159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng Kim Bảo 999.9159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ157,000161,000
Vàng nữ trang 999 PNJ156,840160,840
Vàng nữ trang 9920 PNJ153,510159,710
Vàng nữ trang 99 PNJ153,190159,390
Vàng 916 (22K)141,280147,480
Vàng 750 (18K)111,850120,750
Vàng 680 (16.3K)100,580109,480
Vàng 650 (15.6K)95,750104,650
Vàng 610 (14.6K)89,31098,210
Vàng 585 (14K)85,29094,190
Vàng 416 (10K)58,08066,980
Vàng 375 (9K)51,48060,380
Vàng 333 (8K)44,71053,610
3. BTMC - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Nhẫn tròn trơn BTMC159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Bản vị vàng BTMC159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999157,400 ▲400K161,400 ▲400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999157,200 ▲400K161,200 ▲400K
4. SJC - Cập nhật: 21/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG159,400 ▲400K162,400 ▲400K
Vàng SJC 5 chỉ159,400 ▲400K162,420 ▲400K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ159,400 ▲400K162,430 ▲400K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ158,900 ▲900K161,900 ▲900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ158,900 ▲900K162,000 ▲900K
Nữ trang 99,99%156,900 ▲900K160,400 ▲900K
Nữ trang 99%152,312 ▲902K158,812 ▲902K
Nữ trang 75%111,562 ▲692K120,462 ▲592K
Nữ trang 68%100,333 ▲623K109,233 ▲623K
Nữ trang 61%89,104 ▲554K98,004 ▲554K
Nữ trang 58,3%84,773 ▲533K93,673 ▲533K
Nữ trang 41,7%58,143 ▲463K67,043 ▲363K

Giá vàng thế giới chiều 21/5/2026 quanh 4.538 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 21/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.538,90 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce (tương đương 0,09%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.391 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC chiều nay cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,98 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng đã tăng trở lại trên mức 4.530 USD/ounce hôm qua sau khi chạm đáy hai tháng ở 4.490 USD/ounce. Đợt phục hồi này diễn ra khi căng thẳng Trung Đông giảm bớt, mang đến cho nhà đầu tư lý do xem xét lại những giả định cứng rắn nhất về chính sách tiền tệ Mỹ.

Mối liên hệ giữa thị trường năng lượng và giá vàng là động lực chi phối các phiên giao dịch gần đây. Việc phong tỏa eo biển Hormuz trước đó đã gây tăng vọt giá sản xuất và tiêu dùng, đẩy lạm phát Mỹ lên mức cao nhất 3 năm, củng cố quyết tâm của Fed và tước bỏ bối cảnh chính sách nới lỏng vốn có lợi cho giá vàng đầu năm.

Các nhà giao dịch hiện chia làm hai phe gần như tuyệt đối về việc Fed có tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên đến cuối năm - kết quả nhị phân có thể khiến giá vàng biến động mạnh các tuần tới. Theo CME Group, 97,4% người tham gia dự đoán Fed không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tháng 6, song vẫn tính khả năng tăng lãi suất nhiều lần trước cuối năm.

Hội đồng Vàng Thế giới báo cáo nhu cầu vàng toàn cầu đạt kỷ lục 1.230,9 tấn trong quý I/2026, được hỗ trợ bởi mức tăng 42% hàng năm trong mua vàng thỏi và tiền xu, dẫn đầu là nhà đầu tư bán lẻ châu Á. JP Morgan Global Research dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 755 tấn vàng năm 2026, với mục tiêu giá vàng quý IV/2026 ở 5.000 USD/ounce.

