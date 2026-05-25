Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 25/5/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, 24K, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý tăng nửa triệu Giá vàng chiều nay 25/5/2026 phục hồi lại, nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tiến sát 162 triệu đồng/lượng sau nhịp tăng 200–500 nghìn đồng.

Giá vàng chiều nay 25/5 ghi nhận tín hiệu hồi phục rõ nét sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước. Tính đến 17h00, nhiều doanh nghiệp lớn đã đồng loạt nâng giá vàng miếng thêm từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng, đưa mặt bằng bán ra quay lại mốc 162 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng chiều nay được điều chỉnh tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Hiện doanh nghiệp này niêm yết vàng miếng ở mức 159,0 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tại PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng phục hồi của thị trường. Sau phiên giảm sâu cuối tuần, thương hiệu này nâng thêm 500 nghìn đồng/lượng cho cả chiều mua và bán, đưa giá giao dịch lên 159,0 - 162,0 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI tiếp tục kéo giá vàng đi lên theo đà chung của thị trường. So với phiên trước, mỗi lượng vàng miếng tại đây tăng thêm 500 nghìn đồng ở cả hai chiều, hiện được giao dịch quanh mức 159,0 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng chiều nay cũng bật tăng đáng kể. Doanh nghiệp hiện niêm yết vàng miếng ở mức 159,0 - 162,0 triệu đồng/lượng, cao hơn 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Cùng xu hướng đó, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng cho vàng miếng SJC. Sau điều chỉnh, giá mua vào được nâng lên 159,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra trở lại ngưỡng 162,0 triệu đồng/lượng.

Khác với nhóm doanh nghiệp tăng mạnh đồng loạt, Phú Quý có nhịp điều chỉnh thận trọng hơn ở chiều mua vào. Cụ thể, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng giá mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng giá bán. Hiện vàng miếng được giao dịch ở mức 158,7 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng tiếp tục duy trì mức giá mua vào thuộc nhóm cao trên thị trường. Giá vàng miếng SJC tại đây hiện được niêm yết ở 159,2 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, mỗi chiều tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 25/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 159,0 162,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 159,0 162,0 +500 +500 Mi Hồng 159,2 160,7 +200 +200 PNJ 159,0 162,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 159,0 162,0 +500 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 159,0 162,0 +500 +500 Phú Quý 158,7 162,0 +200 +500

1. DOJI - Cập nhật: 25/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 159,000

▲500K 162,000

▲500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng 24K DOJI 159,000

▲500K 162,000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 25/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 159,000

▲500K 162,000

▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 159,000

▲500K 162,000

▲500K

3. BTMC - Cập nhật: 25/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 159,000

▲500K 161,500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 159,000

▲500K 161,500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 159,000

▲500K 161,500

- Bản vị vàng BTMC 159,000

▲500K 161,500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 157,000

- 161,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,800

- 160,800

-

4. SJC - Cập nhật: 25/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 159,000

▲500K 162,000

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159,000

▲500K 162,000

▲500K

Giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên cuối ngày ở mức 162 triệu đồng/lượng

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 159,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 162,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 159,0 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,7 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới chiều nay 25/5 tăng lên 4.571 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h30 ngày 25/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.571,0 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng thế giới tăng 62,5 USD/ounce, tương đương 1,39%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.392 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC chiều nay đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.