Cập nhật giá vàng chiều nay 26/5/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, 24K, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý

Văn Khoa 26/05/2026 17:40

Giá vàng hôm nay 26/5/2026 đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, thế giới lùi sát 4.500 USD/ounce, chênh lệch trong nước - quốc tế vẫn ở mức cao.

Giá vàng SJC trong nước chiều 26/5/2026 đồng loạt hạ nhiệt, nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h30 ngày 26/5, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận diễn biến đảo chiều rõ rệt khi áp lực bán gia tăng khiến giá nhanh chóng đánh mất toàn bộ mức tăng trước đó. Mặt bằng giá bán ra phổ biến lùi về vùng 161,5 triệu đồng/lượng.

Tại các hệ thống lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng hiện được giao dịch quanh 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên liền trước, cả hai chiều giá cùng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, Mi Hồng đưa giá vàng miếng về vùng 158,5 - 160,3 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này ghi nhận mức giảm sâu hơn ở chiều mua vào 700.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 400.000 đồng/lượng, đồng thời duy trì là đơn vị có chênh lệch giá thấp nhất thị trường, khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 26/5/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC158,5161,5-500-500
Tập đoàn DOJI158,5161,5-500-500
Mi Hồng158,8160,3-400-400
PNJ158,5161,5-500-500
Bảo Tín Minh Châu158,5161,5-500-500
Bảo Tín Mạnh Hải158,5161,5-500-500
Phú Quý158,3161,5-400-500
1. DOJI - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng SJC DOJI HCM158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng158,500
▼500K		161,500
▼500K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng 24K DOJI158,500
▼500K		161,500
▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ158,500
▼500K		161,500
▼500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng Kim Bảo 999.9158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng158,500
▼500K		161,500
▼500K
3. BTMC - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC158,500
▼500K		161,500
▼500K
Nhẫn tròn trơn BTMC158,500
▼500K		161,500
▼500K
Bản vị vàng BTMC158,500
▼500K		161,500
▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999156,500
▼500K		160,500
▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999156,300
▼500K		160,300
▼500K
4. SJC - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG158,500
▼500K		161,500
▼500K
Vàng SJC 5 chỉ158,500
▼500K		161,520
▼500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ158,500
▼500K		161,530
▼500K

Giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt giá bán ra ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 161,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/6/2026 cuối chiều nay ghi nhận giảm sát về mức 4.500 USD/ounce

Tính đến 17h30 ngày 26/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.518,0 USD/ounce. Ghi nhận giảm 51,3 USD/ounce cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.394 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (158,5-161,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

