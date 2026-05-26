Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 26/5/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, 24K, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý Giá vàng hôm nay 26/5/2026 đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, thế giới lùi sát 4.500 USD/ounce, chênh lệch trong nước - quốc tế vẫn ở mức cao.

Giá vàng SJC trong nước chiều 26/5/2026 đồng loạt hạ nhiệt, nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h30 ngày 26/5, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận diễn biến đảo chiều rõ rệt khi áp lực bán gia tăng khiến giá nhanh chóng đánh mất toàn bộ mức tăng trước đó. Mặt bằng giá bán ra phổ biến lùi về vùng 161,5 triệu đồng/lượng.

Tại các hệ thống lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng hiện được giao dịch quanh 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên liền trước, cả hai chiều giá cùng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, Mi Hồng đưa giá vàng miếng về vùng 158,5 - 160,3 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này ghi nhận mức giảm sâu hơn ở chiều mua vào 700.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 400.000 đồng/lượng, đồng thời duy trì là đơn vị có chênh lệch giá thấp nhất thị trường, khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 26/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158,5 161,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 158,5 161,5 -500 -500 Mi Hồng 158,8 160,3 -400 -400 PNJ 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 158,5 161,5 -500 -500 Phú Quý 158,3 161,5 -400 -500

1. DOJI - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 158,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 158,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 158,500

▼500K Vàng 24K DOJI 158,500

2. PNJ - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 158,500

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 158,500

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 158,500

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 158,500

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 158,500

3. BTMC - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 158,500

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 158,500

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 158,500

▼500K Bản vị vàng BTMC 158,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 156,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,300

4. SJC - Cập nhật: 26/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 158,500

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 158,500

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 158,500

Giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt giá bán ra ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 161,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/6/2026 cuối chiều nay ghi nhận giảm sát về mức 4.500 USD/ounce

Tính đến 17h30 ngày 26/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.518,0 USD/ounce. Ghi nhận giảm 51,3 USD/ounce cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.394 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (158,5-161,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.