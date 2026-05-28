Cập nhật giá vàng chiều nay 27/5/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn 9999, 24K, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý

Cập nhật giá vàng chiều hôm nay 28/5/2026 chốt giá vàng miếng ở mức 157,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 18h00 thứ Năm (28/5/2026), thị trường vàng miếng ghi nhận thị trường trong nước có thêm ngày giảm thứ 3 trong tuần. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm tới 3,2 triệu đồng, giá bán ra giảm xuống mức 157,5 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, PNJ, BTMC, DOJI và BTMH ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra.

Ở Phú Quý ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay được niêm yết ở mức 156,0 - 156,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại đây giảm đi 2,7 triệu đồng so với phiên trước, còn giá bán ra giảm 3 triệu đồng so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,5 157,5 -3200 -3200 Tập đoàn DOJI 154,5 157,5 -3200 -3200 Mi Hồng 154,5 156,5 -2700 -3000 PNJ 154,5 157,5 -3200 -3200 Bảo Tín Minh Châu 154,5 157,5 -3200 -3200 Bảo Tín Mạnh Hải 154,5 157,5 -3200 -3200 Phú Quý 154,5 157,5 -3000 -3200

Chiều 28/5, giá vàng thế giới tiếp tục trượt dốc và rời xa mốc 4.400 USD/ounce trong bối cảnh áp lực vĩ mô gia tăng

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 18h00 ngày 28/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở 4.391,3 USD/ounce, giảm 64,1 USD/ounce, tương đương 1,44% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.390 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,86 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), qua đó thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 18,14 triệu đồng/lượng.

Trước đó trong phiên, kim loại quý từng có lúc rơi về 4.389,99 USD/ounce – mức thấp nhất trong vòng hai tháng, khi thị trường phản ứng mạnh với căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran cùng các yếu tố vĩ mô liên quan lạm phát và lãi suất. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 6 của Mỹ cũng giảm 1,5%, xuống 4.387,70 USD.

Đà giảm của vàng được củng cố khi đồng USD leo lên đỉnh một tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Song song đó, giá dầu bật tăng hơn 2% sau thông tin Iran đáp trả quân sự vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Bandar Abbas, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng duy trì lãi suất cao.

Thị trường vàng cũng chịu sức ép kéo dài từ cuối tháng 2, khi xung đột Mỹ – Israel với Iran leo thang, kéo theo rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz và đẩy giá dầu Brent tăng mạnh. Diễn biến này tiếp tục thổi bùng lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng lãi suất cao trong thời gian dài trở nên rõ ràng hơn.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tradu.com (thuộc Jefferies), nhận định vàng đã rơi vào vùng thị trường giảm khi căng thẳng Mỹ – Iran khiến kỳ vọng về một thỏa thuận hạ nhiệt xung đột bị xóa nhòa. Theo ông, dòng tiền đang chuyển sang USD như kênh trú ẩn, trong khi giá dầu tăng càng khuếch đại áp lực lạm phát.

Ông cũng cho rằng môi trường “lãi suất cao kéo dài” đang tiếp tục gây sức ép lên các tài sản không sinh lời như vàng, khiến kim loại quý dễ bị tổn thương trước các mức đáy mới trong năm 2026.

Ở góc độ chính sách, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết Fed nên giữ nguyên lãi suất ngắn hạn trong thời gian tới, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu các yếu tố như thuế quan, xung đột Iran và làn sóng đầu tư AI tiếp tục đẩy giá cả đi lên.

Hiện thị trường đang chờ dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 73,34 USD/ounce, bạch kim mất 1,3% còn 1.893,16 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,8% xuống 1.366,00 USD/ounce. Tất cả đều từng chạm mức thấp nhất trong gần một tháng trước khi phục hồi nhẹ.