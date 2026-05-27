Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 27/5/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, 24K, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý Giá vàng chiều 27/5/2026 giảm phiên thứ 2 liên tiếp, nhiều thương hiệu lùi 800 nghìn–1,3 triệu đồng/lượng, Mi Hồng biến động mạnh hơn mặt bằng chung, vàng thế giới cũng suy yếu.

Cập nhật lúc 17h30 ngày thứ Tư (27/5/2026), bức tranh giá vàng chiều nay 27/5/2026 cho thấy thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục nghiêng về xu hướng điều chỉnh, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp trong tuần. Mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt “hạ nhiệt” khoảng 800 nghìn đồng mỗi lượng, kéo giá bán ra lùi về mốc 160,7 triệu đồng/lượng, tạo nên một nhịp điều chỉnh khá rõ rệt trong phiên cuối ngày.

Với SJC, mặt bằng giá chốt phiên được giữ ở vùng 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai chiều mua và bán đều cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng, phản ánh sự đồng pha với xu hướng chung của thị trường. Khoảng cách giữa hai chiều giá vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, diễn biến trong ngày cũng không nằm ngoài xu thế giảm chung. Giá mua vào và bán ra tiếp tục lùi 800 nghìn đồng so với phiên liền trước, đưa mặt bằng giao dịch về đúng vùng 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI, thị trường ghi nhận trạng thái điều chỉnh tương tự khi giá vàng miếng đồng loạt giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Mức niêm yết cuối ngày cũng dừng tại 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Với BTMC, diễn biến giá trong phiên chiều nay tiếp tục đồng hành cùng mặt bằng chung khi giảm 800 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá mua vào – bán ra khép lại ngày giao dịch tại 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng, cho thấy sự ổn định về biên độ nhưng vẫn chịu áp lực điều chỉnh tương đối rõ rệt trong ngắn hạn.

Tương tự, BTMH cũng ghi nhận phiên giảm giá đồng pha, khi cả hai chiều mua và bán đều lùi 800 nghìn đồng/lượng. Mức giá chốt phiên vẫn neo trong vùng 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý lại cho thấy một nhịp điều chỉnh có phần rõ nét hơn ở chiều mua vào. Cụ thể, giá mua giảm tới 800 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán cũng hạ 800 nghìn đồng, đưa mặt bằng giao dịch về 157,5 – 160,7 triệu đồng/lượng.

Khép lại phiên, Mi Hồng ghi nhận biến động đáng chú ý khi giá mua vào giảm mạnh hơn mặt bằng chung, mất tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 800 nghìn đồng/lượng. Mức niêm yết cuối ngày dừng tại 158,0 – 160,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 157,7 160,7 -800 -800 Tập đoàn DOJI 157,7 160,7 -800 -800 Mi Hồng 158,0 160,0 -800 -300 PNJ 157,7 160,7 -800 -800 Bảo Tín Minh Châu 157,7 160,7 -800 -800 Bảo Tín Mạnh Hải 157,7 160,7 -800 -800 Phú Quý 157,5 160,7 -800 -800

1. DOJI - Cập nhật: 27/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng SJC DOJI HCM 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 157,700

▼800K 160,700

▼800K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng 24K DOJI 157,700

▼800K 160,700

▼800K

2. PNJ - Cập nhật: 27/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 157,700

▼800K 160,700

▼800K Nhẫn trơn PNJ 999.9 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng Kim Bảo 999.9 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 157,700

▼800K 160,700

▼800K

3. BTMC - Cập nhật: 27/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 157,700

▼800K 160,700

▼800K Nhẫn tròn trơn BTMC 157,700

▼800K 160,700

▼800K Bản vị vàng BTMC 157,700

▼800K 160,700

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 155,700

▼800K 159,700

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 999 155,500

▼800K 159,500

▼800K

4. SJC - Cập nhật: 27/5/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157,700

▼800K 160,700

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 157,700

▼800K 160,720

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 157,700

▼800K 160,730

▼800K

Giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 27/5/2026 đồng loạt lùi giá bán ra về mức 160,5 triệu đồng/lượng

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 160,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mức giá giữa mua – bán hiện tại giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 157,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,5 triệu đồng/lượng bán ra. Duy trì chênh lệch ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 157,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mức giá giữa mua – bán hiện tại giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/5/2026 lùi khỏi mức 4.500 USD/ounce

Tính đến 17h30 ngày 27/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.479,1 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (26.393 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So với giá vàng miếng trong nước đang dao động 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng tại SJC, mức chênh lệch tiếp tục duy trì quanh 18,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay 27/5/2026 tiếp tục rời xuống mốc 4.480 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến triển vọng lãi suất của Fed trở nên khó đoán hơn.

Tính đến 08h49 GMT ngày 27/5, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.494,16 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 6 của Mỹ giảm 0,2% còn 4.492,50 USD/ounce. Thị trường cũng chịu áp lực khi giới đầu tư kỳ vọng Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn do rủi ro lạm phát tăng.

Một số chuyên gia cho rằng giá vàng đang tiến gần vùng hỗ trợ quanh 4.450 USD/ounce, và bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ xung đột Mỹ – Iran có thể giúp giá phục hồi trở lại vào cuối năm. Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát PCE sắp công bố và các phát biểu từ quan chức Fed được kỳ vọng sẽ tác động mạnh đến xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc, bạch kim và palladium đều ghi nhận mức giảm trong phiên giao dịch.