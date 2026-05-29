Cập nhật giá vàng chiều nay 29/5/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn và vàng thế giới

Văn Khoa 29/05/2026 18:13

Giá vàng chiều 29/5 đồng loạt tăng trở lại, vàng nhẫn tái lập mốc 158 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước chiều 29/5/2026 ghi nhận diễn biến tích cực sau khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá đi lên. Mặc dù không còn tăng nóng như đầu ngày, mặt bằng giá vàng vẫn cao hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu chốt đà tăng cho ngày hôm nay 29/5/2026

Tính đến 16h30, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, mỗi chiều giao dịch đã tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng miếng lên vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

DOJI hiện giao dịch vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, BTMC niêm yết vàng miếng quanh mức 155,0 - 158,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng còn chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận giá vàng chiều nay ở mức 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua tăng 500 nghìn đồng/lượng còn chiều bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp không điều chỉnh chiều mua vào nhưng tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nayNgày 29/5/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC155,5158,5+1000+1000
Tập đoàn DOJI155,5158,5+1000+1000
Mi Hồng155,5157,5+500+1300
PNJ155,5158,5+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu155,0158,5+500+1000
Bảo Tín Mạnh Hải155,5158,5+1000+1000
Phú Quý155,0158,5+500+1000
1. DOJI - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng SJC DOJI HCM155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng 24K DOJI155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
2. PNJ - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Nhẫn trơn PNJ 999.9155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng Kim Bảo 999.9155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
3. BTMC - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC155,000
▲500K		158,500
▲1000K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC155,000
▲500K		158,500
▲1000K
Nhẫn tròn trơn BTMC155,000
▲500K		158,500
▲1000K
Bản vị vàng BTMC155,000
▲500K		158,500
▲1000K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999153,000
▲500K		157,000
▲500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999152,800
▲500K		156,800
▲500K
4. SJC - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG155,500
▲1000K		158,500
▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ155,500
▲1000K		158,520
▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ155,500
▲1000K		158,530
▲1000K

Vàng nhẫn 9999 hôm nay 29/5 ghi nhận quay lại vùng giá cao

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay tiếp tục phục hồi, nhiều thương hiệu lấy lại mốc 158 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 9999 tại mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ quanh mức 155,0 - 158,0 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua tăng 500 nghìn đồng/lượng trong khi chiều bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại Hà Nội hiện được giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá đã tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 đang được niêm yết quanh 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,0 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn bán.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/5/2026 tăng 0,7%, vượt qua mức 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 16h30 ngày 29/5/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.526,3 USD/ounce, tăng 31,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 144,1 triệu đồng chưa bao gồm thuế và phí. Chênh lệch giữa vàng SJC và giá thế giới hiện khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vẫn khá yếu do giá neo cao cùng chính sách tăng thuế nhập khẩu. Các đại lý đang áp dụng mức chiết khấu lên tới 106 USD/ounce, cao hơn nhiều so với tuần trước.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tại nước này cho biết người dân có xu hướng đứng ngoài quan sát do lo ngại giá còn biến động mạnh.

Đầu tháng 5, Chính phủ Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, khiến tâm lý thị trường càng thêm thận trọng.

Ở Trung Quốc, mức cộng giá vàng hiện dao động khoảng 9 - 12 USD/ounce, thấp hơn tuần trước do nhà đầu tư vẫn dè dặt trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ông Peter Fung thuộc Wing Fung Precious Metals cho rằng thị trường hiện chưa xuất hiện lực mua đủ mạnh khi giới đầu tư đang chờ thêm diễn biến mới liên quan đến tình hình khu vực.

Sau khi giảm xuống đáy hai tháng ở mức 4.365,76 USD/ounce trong phiên trước, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại nhờ thông tin về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo đánh giá của giới phân tích, vùng 4.360 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong ngắn hạn.

