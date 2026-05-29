Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 29/5/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn và vàng thế giới Giá vàng chiều 29/5 đồng loạt tăng trở lại, vàng nhẫn tái lập mốc 158 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước chiều 29/5/2026 ghi nhận diễn biến tích cực sau khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá đi lên. Mặc dù không còn tăng nóng như đầu ngày, mặt bằng giá vàng vẫn cao hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu chốt đà tăng cho ngày hôm nay 29/5/2026

Tính đến 16h30, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, mỗi chiều giao dịch đã tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng miếng lên vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

DOJI hiện giao dịch vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, BTMC niêm yết vàng miếng quanh mức 155,0 - 158,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng còn chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận giá vàng chiều nay ở mức 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua tăng 500 nghìn đồng/lượng còn chiều bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp không điều chỉnh chiều mua vào nhưng tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 155,5 158,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 155,5 158,5 +1000 +1000 Mi Hồng 155,5 157,5 +500 +1300 PNJ 155,5 158,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 155,0 158,5 +500 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 155,5 158,5 +1000 +1000 Phú Quý 155,0 158,5 +500 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng 24K DOJI 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K

3. BTMC - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 155,000

▲500K 158,500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 155,000

▲500K 158,500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 155,000

▲500K 158,500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 155,000

▲500K 158,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 153,000

▲500K 157,000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 152,800

▲500K 156,800

▲500K

4. SJC - Cập nhật: 29/5/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 155,500

▲1000K 158,500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 155,500

▲1000K 158,520

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 155,500

▲1000K 158,530

▲1000K

Vàng nhẫn 9999 hôm nay 29/5 ghi nhận quay lại vùng giá cao

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay tiếp tục phục hồi, nhiều thương hiệu lấy lại mốc 158 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 9999 tại mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ quanh mức 155,0 - 158,0 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua tăng 500 nghìn đồng/lượng trong khi chiều bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại Hà Nội hiện được giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá đã tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 đang được niêm yết quanh 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,0 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn bán.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/5/2026 tăng 0,7%, vượt qua mức 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 16h30 ngày 29/5/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.526,3 USD/ounce, tăng 31,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 144,1 triệu đồng chưa bao gồm thuế và phí. Chênh lệch giữa vàng SJC và giá thế giới hiện khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vẫn khá yếu do giá neo cao cùng chính sách tăng thuế nhập khẩu. Các đại lý đang áp dụng mức chiết khấu lên tới 106 USD/ounce, cao hơn nhiều so với tuần trước.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tại nước này cho biết người dân có xu hướng đứng ngoài quan sát do lo ngại giá còn biến động mạnh.

Đầu tháng 5, Chính phủ Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, khiến tâm lý thị trường càng thêm thận trọng.

Ở Trung Quốc, mức cộng giá vàng hiện dao động khoảng 9 - 12 USD/ounce, thấp hơn tuần trước do nhà đầu tư vẫn dè dặt trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ông Peter Fung thuộc Wing Fung Precious Metals cho rằng thị trường hiện chưa xuất hiện lực mua đủ mạnh khi giới đầu tư đang chờ thêm diễn biến mới liên quan đến tình hình khu vực.

Sau khi giảm xuống đáy hai tháng ở mức 4.365,76 USD/ounce trong phiên trước, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại nhờ thông tin về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo đánh giá của giới phân tích, vùng 4.360 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong ngắn hạn.