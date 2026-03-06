Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 3/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng ngày 3/6 đồng loạt giảm trong và ngoài nước, vàng thế giới mất gần 1%, vàng SJC lùi về quanh 157 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 3/6 quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó, lùi xa mốc 4.500 USD/ounce

Theo Kitco, lúc 17h30 ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.523,7 USD/ounce, tăng 39,6 USD so với ngày trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 13,53 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến 17h30 GMT ngày 3/6, giá vàng giao ngay giảm 0,95% xuống 4.444,6 USD/ounce, trong khi vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 mất 0,7%, còn 4.488,90 USD/ounce.

Thị trường chịu áp lực khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không xem xét nới lỏng trừng phạt Iran nếu nước này chưa từ bỏ chương trình hạt nhân. Theo ông Kelvin Wong của OANDA, nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn với Iran đổ vỡ đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng hơn 1% làm dấy lên lo ngại lạm phát. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho rằng Fed có thể phải nâng lãi suất nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng. Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm ADP và báo cáo việc làm chính thức của Mỹ để đánh giá hướng đi chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 1,1% xuống 74,27 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% còn 1.928 USD/ounce và palladium giảm 0,6% xuống 1.361,75 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 3/6/2026 khép lại thị trường trong nước với phiên giảm tới nửa triệu đồng

Cập nhật lúc 17h30 ngày 3/6, giá vàng chiều nay khép phiên trong xu hướng giảm trên diện rộng. So với hôm qua, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 200 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra phổ biến về mức 157 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ, DOJI, BTMC và BTMH, giá vàng miếng đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, các doanh nghiệp này cùng niêm yết vàng ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Phú Quý có mức giảm nhẹ hơn khi hạ 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về 154,0 - 157,0 triệu đồng/lượng.

Mạnh tay nhất thị trường là Mi Hồng với mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Hiện giá vàng SJC tại đây được niêm yết ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn mặt bằng chung của nhiều thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,0 157,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 154,0 157,0 -500 -500 Mi Hồng 154,0 155,8 -1500 -1400 PN 154,0 157,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 154,0 157,0 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 154,0 157,0 -500 -500 Phú Quý 154,0 157,0 -200 -500

1. DOJI - Cập nhật: 3/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng 24K DOJI 154,000

▼500K 157,000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 3/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 154,000

▼500K 157,000

▼500K

3. BTMC - Cập nhật: 3/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Bản vị vàng BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 152,000

▼500K 156,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 151,800

▼500K 155,800

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 3/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 154,000

▼500K 157,020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154,000

▼500K 157,030

▼500K

Giá vàng nhẫn hôm nay 3/6 tiếp tục nối dài đà giảm từ đầu tuần

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng mức giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết nhẫn tròn ép vỉ ở mức 154,0 - 158,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và DOJI Hà Nội cũng điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp cùng đứng ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý giảm nhẹ hơn khi hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 xuống còn 154,0 - 157,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức cuối ngày hôm nay 3/6/2026

Giá vàng trang sức chiều nay 3/6 dao động từ 10,356 triệu đến 15,543 triệu đồng/chỉ, tương đương khoảng 1,036 - 1,554 triệu đồng/gram tùy theo tuổi vàng và thương hiệu.

Trong đó, vàng nữ trang 9999 (24K) được giao dịch quanh mức 15,284 triệu đồng/chỉ mua vào và 15,684 triệu đồng/chỉ bán ra. Vàng nữ trang 22K (916) có giá mua vào khoảng 13,761 triệu đồng/chỉ và bán ra 14,381 triệu đồng/chỉ.

Đối với vàng nữ trang 18K (750, vàng Ý hoặc vàng trắng), giá hiện ở mức 10,150 triệu đồng/chỉ mua vào và 10,906 triệu đồng/chỉ bán ra.