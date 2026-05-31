Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Cập nhật giá vàng chiều nay 31/5/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới

Văn Khoa 31/05/2026 16:00

Thị trường vàng 31/5 ở trong nước đã giảm so với đầu tháng, vàng nhẫn tăng nhẹ, còn thế giới duy trì trên 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng ngày 31/5 ghi nhận xu hướng giảm so với đầu tháng 5

Hiện giá vàng trong nước chủ yếu dao động quanh 155,5 – 159 triệu đồng/lượng. Cụ thể, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ cùng duy trì mức khoảng 156 – 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng so với đầu tháng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá cũng giảm tương tự, biên độ mua – bán vẫn quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Phú Quý và Mi Hồng ghi nhận mức giảm sâu hơn ở chiều mua vào, khoảng 7,5–8,3 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Tổng thể, thị trường vàng đang trong nhịp điều chỉnh giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng trước đó, nhưng vẫn giữ mức dao động khá ổn định trong biên độ 155,5–159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay 31/5/2026 đang duy trì đà tăng ổn định, với mức điều chỉnh đồng loạt từ 0,5 đến 1 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng nhẫn 9999 ngày 31/5 tiếp tục xu hướng tăng, sau nhịp đi lên từ phiên trước. Giá phổ biến hiện dao động quanh 155,5 – 159 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý tích cực vào cuối tháng.

Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước, biên độ mua – bán giữ mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng điều chỉnh tăng khoảng 500 nghìn đồng/lượng, đưa giá lên vùng 156 – 159 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với giá mua tăng tới 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên 156 – 159 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý cũng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, duy trì mức giá thấp hơn nhẹ so với nhóm dẫn đầu.

Bảng giá vàng hôm nay 31/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nayNgày 31/5/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC156,0159,0--
Tập đoàn DOJI156,0159,0--
Mi Hồng157,0158,5--
PNJ156,0159,0--
Bảo Tín Minh Châu156,0159,0--
Bảo Tín Mạnh Hải156,0159,0--
Phú Quý155,5159,0--
1. DOJI - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội156,000
-		159,000
-
Vàng miếng SJC DOJI HCM156,000
-		159,000
-
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng156,000
-		159,000
-
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội156,000
-		159,000
-
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM156,000
-		159,000
-
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng156,000
-		159,000
-
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng156,000
-		159,000
-
Vàng 24K DOJI156,000
-		159,000
-
2. PNJ - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ156,000
-		159,000
-
Nhẫn trơn PNJ 999.9156,000
-		159,000
-
Vàng Kim Bảo 999.9156,000
-		159,000
-
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9156,000
-		159,000
-
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng156,000
-		159,000
-
3. BTMC - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC156,000
-		159,000
-
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC156,000
-		159,000
-
Nhẫn tròn trơn BTMC156,000
-		159,000
-
Bản vị vàng BTMC156,000
-		159,000
-
Trang sức Rồng Thăng Long 9999154,000
-		158,000
-
Trang sức Rồng Thăng Long 999153,800
-		157,800
-
4. SJC - Cập nhật: Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG156,000
-		159,000
-
Vàng SJC 5 chỉ156,000
-		159,020
-
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ156,000
-		159,030
-

Giá vàng thế giới ngày 31/5 tiếp tục tăng và duy trì trên mốc 4.500 USD/ounce

Chốt phiên, giá vàng giao ngay đạt 4.538,3 USD/ounce, tăng 43,4 USD so với phiên trước (tương đương gần 1%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức này tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trưa nay 30 5 2026 tiếp tục giao dịch quanh mức 4.500 USD ounce

Dù tăng ngắn hạn, thị trường vàng vẫn trong trạng thái biến động mạnh từ đầu năm. Sau khi lập đỉnh rồi giảm sâu hồi cuối tháng 1, giá liên tục hình thành các đỉnh thấp dần, cho thấy xu hướng chưa thực sự bền vững.

Về kỹ thuật, vàng đang tiến sát đường trung bình 200 ngày quanh 4.394 USD, đồng thời chịu ảnh hưởng từ vùng hỗ trợ quan trọng 4.381–4.417 USD. Đây là khu vực quyết định xu hướng ngắn hạn.

Nếu thủng vùng hỗ trợ này, giá có thể lùi về khu vực 4.098 USD. Ngược lại, nếu vượt đỉnh 4.773 USD, xu hướng phục hồi sẽ rõ ràng hơn.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Cập nhật giá vàng chiều nay 31/5/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO