Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 31/5/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Thị trường vàng 31/5 ở trong nước đã giảm so với đầu tháng, vàng nhẫn tăng nhẹ, còn thế giới duy trì trên 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng ngày 31/5 ghi nhận xu hướng giảm so với đầu tháng 5

Hiện giá vàng trong nước chủ yếu dao động quanh 155,5 – 159 triệu đồng/lượng. Cụ thể, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ cùng duy trì mức khoảng 156 – 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng so với đầu tháng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá cũng giảm tương tự, biên độ mua – bán vẫn quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Phú Quý và Mi Hồng ghi nhận mức giảm sâu hơn ở chiều mua vào, khoảng 7,5–8,3 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Tổng thể, thị trường vàng đang trong nhịp điều chỉnh giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng trước đó, nhưng vẫn giữ mức dao động khá ổn định trong biên độ 155,5–159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay 31/5/2026 đang duy trì đà tăng ổn định, với mức điều chỉnh đồng loạt từ 0,5 đến 1 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng nhẫn 9999 ngày 31/5 tiếp tục xu hướng tăng, sau nhịp đi lên từ phiên trước. Giá phổ biến hiện dao động quanh 155,5 – 159 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý tích cực vào cuối tháng.

Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước, biên độ mua – bán giữ mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng điều chỉnh tăng khoảng 500 nghìn đồng/lượng, đưa giá lên vùng 156 – 159 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với giá mua tăng tới 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên 156 – 159 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý cũng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, duy trì mức giá thấp hơn nhẹ so với nhóm dẫn đầu.

Bảng giá vàng hôm nay 31/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 31/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 156,0 159,0 - - Tập đoàn DOJI 156,0 159,0 - - Mi Hồng 157,0 158,5 - - PNJ 156,0 159,0 - - Bảo Tín Minh Châu 156,0 159,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 156,0 159,0 - - Phú Quý 155,5 159,0 - -

1. DOJI - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 156,000

- 159,000

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 156,000

- 159,000

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 156,000

- 159,000

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 156,000

- 159,000

- Vàng 24K DOJI 156,000

- 159,000

-

2. PNJ - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 156,000

- 159,000

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng Kim Bảo 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 156,000

- 159,000

-

3. BTMC - Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 156,000

- 159,000

- Nhẫn tròn trơn BTMC 156,000

- 159,000

- Bản vị vàng BTMC 156,000

- 159,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 154,000

- 158,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 153,800

- 157,800

-

4. SJC - Cập nhật: Cập nhật: 31/5/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156,000

- 159,000

- Vàng SJC 5 chỉ 156,000

- 159,020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156,000

- 159,030

-

Giá vàng thế giới ngày 31/5 tiếp tục tăng và duy trì trên mốc 4.500 USD/ounce

Chốt phiên, giá vàng giao ngay đạt 4.538,3 USD/ounce, tăng 43,4 USD so với phiên trước (tương đương gần 1%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức này tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Dù tăng ngắn hạn, thị trường vàng vẫn trong trạng thái biến động mạnh từ đầu năm. Sau khi lập đỉnh rồi giảm sâu hồi cuối tháng 1, giá liên tục hình thành các đỉnh thấp dần, cho thấy xu hướng chưa thực sự bền vững.

Về kỹ thuật, vàng đang tiến sát đường trung bình 200 ngày quanh 4.394 USD, đồng thời chịu ảnh hưởng từ vùng hỗ trợ quan trọng 4.381–4.417 USD. Đây là khu vực quyết định xu hướng ngắn hạn.

Nếu thủng vùng hỗ trợ này, giá có thể lùi về khu vực 4.098 USD. Ngược lại, nếu vượt đỉnh 4.773 USD, xu hướng phục hồi sẽ rõ ràng hơn.