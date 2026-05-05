Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 5/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Cập nhật giá vàng chiều nay 17h ngày 5/5/2026, giá vàng trong nước giảm mạnh dù vàng thế giới tăng.

Tại mốc 17h chiều 5/5/2026, giá vàng trong nước giảm mạnh ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, dù giá vàng thế giới tăng.

Vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết 162 – 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. PNJ cũng về mức 162 – 165 triệu đồng/lượng nhưng giảm mạnh hơn, 1,6 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết 162,8 – 164,3 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng giảm sâu, biên độ giảm từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng; SJC ở 161,5 – 164,6 triệu đồng/lượng; PNJ ở 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng và là đơn vị giảm mạnh nhất, tới 1,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay theo Kitco lúc 17h đạt 4.558,3 USD/ounce, tăng 36,8 USD, tương đương 0,81%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.366 VND/USD, vàng thế giới khoảng 144,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 20,1 triệu đồng/lượng.