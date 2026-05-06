Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng chiều nay 5/6/2026 giảm gần 4 triệu/lượng, SJC và nhiều thương hiệu đồng loạt lao dốc, vàng thế giới cũng suy yếu nhẹ.

Giá vàng chiều nay 5/6/2026: Đồng loạt giảm sâu, SJC lùi về 153,2 triệu đồng/lượng

Thị trường trong phiên 15h30 cho thấy giá vàng chiều nay 5/6/2026 tiếp tục giảm mạnh, với mức điều chỉnh lên tới gần 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán vàng miếng tại nhiều hệ thống lớn hiện rơi về mốc 153,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp gồm SJC, Phú Quý, PNJ, DOJI và BTMH cùng niêm yết giá quanh 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, các đơn vị này đồng loạt giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ mức chênh lệch phổ biến khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, BTMC điều chỉnh nhẹ hơn ở giá mua vào, hiện đạt 150,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn giữ 153,2 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch đều giảm 2,8 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách mua – bán thu hẹp còn 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng lại gây chú ý khi giảm mạnh hơn ở chiều bán. Giá vàng tại đây đang dao động 149,2 – 151,5 triệu đồng/lượng, với mức giảm 2,8 triệu đồng ở giá mua và 3,3 triệu đồng ở giá bán, trở thành một trong những thương hiệu có mức bán ra thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 149,2 153,2 -3800 -2800 Tập đoàn DOJI 149,2 153,2 -3800 -2800 Mi Hồng 149,2 151,2 -2800 -3300 PNJ 149,2 153,2 -3800 -2800 Bảo Tín Minh Châu 150,8 153,2 -2800 -2800 Bảo Tín Mạnh Hải 149,2 153,2 -3800 -2800 Phú Quý 149,2 153,2 -3800 -2800

1. DOJI - Cập nhật: 5/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng SJC DOJI HCM 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng 24K DOJI 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K

2. PNJ - Cập nhật: 5/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Nhẫn trơn PNJ 999.9 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng Kim Bảo 999.9 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K

3. BTMC - Cập nhật: 5/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 150,200

▼2800K 153,200

▼28 00K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 150,200

▼2800K 153,200

▼28 00K Nhẫn tròn trơn BTMC 150,200

▼2800K 153,200

▼28 00K Bản vị vàng BTMC 150,200

▼2800K 153,200

▼28 00K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 148,800

▼2800K 152,800

▼28 00K Trang sức Rồng Thăng Long 999 148,600

▼2800K 152,600

▼28 00K

4. SJC - Cập nhật: 5/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,200

▼3800K 153,200

▼28 00K Vàng SJC 5 chỉ 149,200

▼3800K 153,220

▼28 00K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,200

▼3800K 153,230

▼28 00K

Giá vàng chiều nay 5/6/2026: Thị trường vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh trên diện rộng

Trong phiên cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2026, giá vàng nhẫn tiếp tục xu hướng giảm sâu, khi hầu hết thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 2,8 đến 3,8 triệu đồng/lượng.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 9999 quanh mức 149,0 triệu đồng/lượng mua vào và 153,0 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Tương tự, DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận mức giảm mạnh. DOJI giảm 3,8 triệu đồng ở mua vào và 2,8 triệu đồng ở bán ra, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giảm đồng loạt 3,8 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều, hiện dao động 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh nhẹ hơn, đưa vàng nhẫn Rồng Thăng Long về 150,2 – 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng cho cả mua và bán.

Phú Quý là đơn vị có mức giảm bán ra sâu hơn mặt bằng chung. Vàng nhẫn 999,9 tại đây hiện ở mức 149,2 – 152,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,3 triệu đồng ở chiều bán.

Giá vàng chiều nay 5/6/2026: Thị trường thế giới suy yếu, vàng chịu áp lực từ lãi suất và dầu tăng

Trong cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2026, giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên chiều 17h30 (giờ Việt Nam). Theo Kitco, vàng giao ngay đứng ở mức 4.464,4 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce (-0,22%) so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.404 VND/USD, mức giá này tương đương khoảng 142,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 11,1 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khi các nỗ lực ngừng bắn tại Lebanon không đạt tiến triển, trong khi Israel chưa rút quân. Diễn biến này khiến giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao – yếu tố thường gây áp lực lên kim loại quý.

Dầu Brent đã tăng khoảng 2,8% trong tuần do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đồng thời, thị trường cũng đang định giá khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 với xác suất khoảng 37%.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 5 để đánh giá hướng đi chính sách của Fed. Ở châu Á, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ vẫn yếu, còn Trung Quốc ghi nhận mức phí bảo hiểm giảm.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm: bạc xuống 72,58 USD/ounce (-1,7%), bạch kim còn 1.877,82 USD/ounce (-1,2%) và palladium giảm 1,5% xuống 1.300,90 USD/ounce, cùng xu hướng giảm trong tuần.