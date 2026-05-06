Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 6/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 6/5/2026 lúc 16h30, vàng miếng SJC tăng 1 triệu lên 166 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đạt 4.695,6 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC chiều 6/5/2026 tăng 1 triệu đồng/lượng

Tại mốc 16h30 chiều ngày 6/5/2026, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Khoảng cách giữa giá mua và bán tại SJC duy trì ở 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Biên độ mua - bán tại DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cùng nhịp tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, đưa vàng miếng SJC lên 163 - 166 triệu đồng/lượng với khoảng cách hai đầu giao dịch giữ 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý đi cùng nhịp với DOJI và SJC khi tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, niêm yết vàng miếng ở 163 - 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng mạnh hơn các đơn vị khác với mức 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, đưa vàng miếng SJC lên 163 - 166 triệu đồng/lượng, khoảng cách hai đầu giao dịch giữ 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có cách điều chỉnh khác biệt khi giá mua vào tăng 400 nghìn đồng/lượng lên 164,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1,7 triệu đồng/lượng lên 166 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua - bán tại Mi Hồng chỉ ở mức 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 6/5/2026 tăng từ 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng

Tại mốc 16h30 chiều nay 6/5/2026, giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận biên độ tăng từ 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng giữa các thương hiệu so với hôm qua. Mặt bằng giá vàng nhẫn 9999 dao động 162,5 - 166 triệu đồng/lượng tùy đơn vị niêm yết.

Tập đoàn DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào - bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 163 - 166 triệu đồng/lượng với biên độ mua - bán giữ 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 9999 ở 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, chênh lệch mua - bán giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC giao dịch ở 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, đây là mức giá vàng nhẫn thấp nhất trong nhóm các thương hiệu lớn ở phiên hôm nay.

Vàng nhẫn 9999 tại PNJ niêm yết 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, khoảng cách hai đầu giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đạt 4.695,6 USD/ounce, tăng mạnh 3,05%

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h chiều nay 6/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.695,6 USD/ounce, tăng 139 USD (+3,05%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 149,28 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC chính hãng đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16,72 triệu đồng/lượng.

Phố vàng Trần Nhân Tông trầm lắng, cảnh xếp hàng không còn

Thị trường vàng ngày 6/5 ghi nhận không khí giao dịch trầm lắng hơn nhiều so với tuần trước. Tại "phố vàng" Trần Nhân Tông ở Hà Nội, cảnh xếp hàng mua vàng gần như không còn xuất hiện. Lượng khách đến mua giảm mạnh, mỗi người chỉ mua số lượng nhỏ, còn người đi bán vàng hầu như vắng bóng. Khung cảnh này khác biệt rõ với những đợt sôi động trước đây, khi người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng.

Theo các chuyên gia kinh tế, sau giai đoạn giá vàng biến động liên tục, nhiều người đã chuyển sang tâm lý thận trọng và chờ đợi thêm diễn biến mới trước khi xuống tiền. Khi giá vàng đã ở vùng cao kỷ lục, rủi ro mua vào ở đỉnh sẽ lớn hơn nhiều so với cơ hội sinh lời.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết cửa hàng tiếp tục bán vàng nhẫn không giới hạn số lượng và khách có thể nhận vàng ngay. Đây là tín hiệu tích cực với người tiêu dùng, bởi cách đây không lâu thị trường từng rơi vào tình trạng khan hàng, người mua phải đặt cọc và chờ giao vàng sau nhiều ngày.

Khi nguồn cung vàng dồi dào và người mua không phải xếp hàng, các cửa hàng vàng cũng không có động lực tăng giá quá mạnh để hạn chế lượng mua.

Một diễn biến đáng chú ý trong ngày là giá vàng trong nước sáng nay từng tăng mạnh 2 - 2,5 triệu đồng/lượng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Tuy nhiên chỉ ít giờ sau, giá vàng SJC và vàng nhẫn bất ngờ quay đầu giảm dù giá thế giới vẫn tiếp tục tăng. Hiện tượng "thế giới tăng nhưng nội địa giảm" trong cùng một ngày là khá bất thường và thu hút sự chú ý của giới đầu tư.