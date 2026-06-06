Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 6/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng chiều 6/6 giảm sốc tới 3,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lao dốc, giá bán phổ biến chỉ còn quanh 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/6/2026 chốt phiên giảm sốc, bán ra còn quanh 150 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng khép lại phiên giao dịch chiều 6/6 trong xu hướng giảm mạnh. Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều hạ giá từ 2,8 - 3,3 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Cụ thể, SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và BTMH cùng đưa giá vàng miếng về mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Đối với Mi Hồng, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 149 triệu đồng/lượng chiều bán. So với phiên trước, giá mua giảm 2,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, giá vàng chiều nay 6/6/2026 đã lùi sâu khỏi các mốc cao trước đó, phản ánh xu hướng điều chỉnh mạnh trên toàn thị trường trong ngày thứ Bảy.

Giá vàng chiều nay 6/6/2026: Vàng nhẫn lao dốc, Phú Quý bán ra dưới 150 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng chiều nay 6/6/2026 tiếp tục kém tích cực khi các thương hiệu vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Mức giảm phổ biến trên thị trường dao động từ 2,8 đến 3,1 triệu đồng/lượng.

SJC, DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải cùng hạ 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá vàng nhẫn tại các đơn vị này hiện phổ biến ở mức 146 - 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150 - 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long về 150,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra, cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Trong khi đó, Phú Quý là doanh nghiệp có diễn biến đáng chú ý nhất khi giá bán vàng nhẫn giảm 3,1 triệu đồng/lượng xuống 149,6 triệu đồng/lượng; giá mua vào giảm 3 triệu đồng/lượng còn 146,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu không còn duy trì được ngưỡng 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng chiều nay 6/6/2026 chốt phiên quốc tế giảm sâu về 4.328 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, giá vàng chiều nay 6/6/2026 tiếp tục điều chỉnh mạnh. Tính đến 14h ngày 6/6, vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.328 USD/ounce, giảm 146,4 USD/ounce so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 12,4 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá vàng SJC trong nước.

Diễn biến hiện tại khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng đến các chu kỳ trước đây. Trong hơn 20 năm qua, vàng nhiều lần tăng mạnh rồi bước vào các giai đoạn điều chỉnh sâu. Đáng chú ý nhất là đợt tăng 170% giai đoạn 2008 - 2011 trước khi giảm 37%, và đợt tăng 74% giai đoạn 2018 - 2020 trước khi lùi 22%.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2026, giá vàng đã tăng tới 245% và lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce. Theo quy luật cũ, thị trường có thể còn xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh trong những tháng hoặc vài năm tới.

Tuy nhiên, đợt tăng gần đây được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cùng lúc như việc các ngân hàng trung ương tăng mua vàng, nhu cầu lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ, cùng dòng tiền tìm nơi trú ẩn trước lạm phát và rủi ro địa chính trị. Dù vậy, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhu cầu tiêu thụ tại châu Á đang có dấu hiệu chững lại, tạo áp lực nhất định lên xu hướng giá trong thời gian tới.