Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 7/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 7/5/2026 vàng thế giới tăng 0,95% lên 4.734,70 USD/ounce, quy đổi 150,52 triệu đồng/lượng. Vàng SJC giữ 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới chiều nay duy trì đà tăng

Cập nhật từ Kitco lúc 16h ngày 7/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.734,70 USD/ounce, tăng 44,7 USD so với hôm qua. Áp dụng tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,52 triệu đồng/lượng.

So sánh với giá vàng SJC bán ra 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện ở mức 16,98 triệu đồng/lượng. Mức chênh này phản ánh đặc thù thị trường vàng vật chất Việt Nam, vốn duy trì khoảng cách dài hạn với giá vàng quốc tế do yếu tố nguồn cung và cơ chế quản lý.

Đà tăng của vàng thế giới được kích hoạt sau thông tin Mỹ và Iran có thể tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình, làm dịu lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì cao kéo dài. Chỉ số USD Index giảm 0,4% giúp các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ bằng đồng tiền khác – yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho giá vàng chiều nay.

Iran cho biết đang xem xét một đề xuất mới từ Mỹ. Các nguồn tin tiết lộ Washington và Tehran đang hướng tới một bản ghi nhớ ngắn nhằm chấm dứt xung đột tại Vùng Vịnh, các vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết sau. Thông tin này đã kéo giá dầu toàn cầu giảm mạnh, dầu Brent lùi về quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Giá dầu cao thường làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao để kiểm soát giá cả. Dù vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này thường chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất. Việc dầu hạ nhiệt mở đường cho kỳ vọng chính sách Fed mềm mỏng hơn cuối năm.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng sự lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường vàng. Yếu tố hỗ trợ gồm giá dầu hạ nhiệt, áp lực lạm phát giảm bớt và kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi theo hướng mềm mỏng hơn vào cuối năm.

"Tôi không cho rằng mọi rủi ro đã hoàn toàn biến mất. Thị trường sẽ tiếp tục phản ứng mạnh với các diễn biến tại Trung Đông", ông Peter Grant nhận định. Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ dự kiến công bố thứ Sáu – phép thử quan trọng cho xu hướng chính sách tiền tệ của Fed. Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP cho thấy số việc làm mới tháng 4 tăng mạnh hơn dự báo.

Trên thị trường kim loại quý ngoài vàng, giá bạc giao ngay tăng 6% lên 77,16 USD/ounce – mức tăng mạnh nhất nhóm. Giá bạch kim tăng 4,7% lên 2.044 USD/ounce, palladium tăng 3,3% lên 1.535 USD/ounce. Mức tăng đồng pha trên toàn nhóm kim loại quý phản ánh sức hút trở lại của tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh USD suy yếu.

Giá vàng SJC trong nước duy trì ổn định chiều nay

Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn chiều 7/5/2026 lúc 16h vẫn giữ vùng giá đã thiết lập trong phiên sáng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cùng giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên 6/5.

Bảng giá vàng và vàng nhẫn chiều 7/5/2026

Loại Mua vào Bán ra Thay đổi SJC TP HCM (miếng) 164,50 167,50 ▲1.500K DOJI (miếng) 164,50 167,50 ▲1.500K Phú Quý (miếng) 164,50 167,50 ▲1.500K PNJ HN (miếng) 164,50 167,50 ▲1.500K Vàng 24K 162,00 165,50 ▲1.500K Vàng 18K 115,38 124,28 ▲1.120K Vàng 14K 87,74 96,64 ▲590K Nhẫn SJC 164,00 167,00 ▲1.500K Nhẫn DOJI 164,50 167,50 ▲1.500K Nhẫn Phú Quý 164,30 167,30 ▲1.300K Nhẫn PNJ 164,00 167,00 ▲1.000K

Đơn vị giá: triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn và vàng nữ trang giữ mức tăng từ sáng

Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn chiều 7/5/2026 duy trì mức tăng đã thiết lập trong phiên sáng. Vàng nhẫn SJC và DOJI cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lần lượt ở 164 – 167 triệu đồng/lượng và 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,3 triệu lên 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng, PNJ tăng 1 triệu lên 164 – 167 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K (99,99%) tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 162 – 165,5 triệu đồng/lượng, vàng 18K (75%) tăng 1,12 triệu lên 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng, vàng 14K (58,3%) tăng 590.000 đồng lên 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng. Mức tăng giảm dần theo tuổi vàng phù hợp tỷ lệ vàng nguyên chất.