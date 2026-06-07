Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 7/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Sau cú giảm tới 3 triệu đồng/lượng, giá vàng chiều nay 7/6 đi ngang quanh 150,2 triệu đồng/lượng; vàng thế giới giữ mốc 4.328 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 7/6/2026 giữ mốc 150,2 triệu đồng/lượng sau phiên lao dốc

Giá vàng chiều nay 7/6/2026 tiếp tục đi ngang sau cú giảm mạnh diễn ra trong phiên trước. Các doanh nghiệp lớn hiện duy trì mặt bằng giá phổ biến ở mức 146,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với thời điểm chốt phiên ngày 6/6.

Trước đó, thị trường đã trải qua một phiên giảm sâu khi nhiều thương hiệu đồng loạt hạ tới 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, kéo giá vàng về vùng thấp nhất trong nhiều phiên gần đây.

Tại SJC, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên giao dịch ngày 6/6, mỗi lượng vàng đã mất 3 triệu đồng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

DOJI cũng giữ nguyên mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra trong ngày 7/6. Đây là vùng giá được thiết lập sau khi doanh nghiệp điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/lượng ở phiên trước.

Cùng diễn biến với thị trường chung, PNJ hiện giao dịch vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn 3 triệu đồng/lượng so với thời điểm trước khi đợt điều chỉnh mạnh diễn ra.

Tại Phú Quý, giá vàng chiều nay được niêm yết ngang bằng mặt bằng chung của thị trường ở 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên giảm ngày 6/6 đã khiến thương hiệu này đánh mất 3 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

BTMH cũng chưa có động thái điều chỉnh mới, tiếp tục duy trì mức giá 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng trong phiên liền trước.

Riêng Mi Hồng vẫn giữ khoảng cách nhất định so với các doanh nghiệp lớn. Thương hiệu này đang giao dịch vàng SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên ngày 6/6, giá mua đã giảm 2,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,2 150,2 - - Tập đoàn DOJI 146,2 150,2 - - Mi Hồng 146,5 149,0 - - PNJ 146,2 150,2 - - Bảo Tín Minh Châu 146,2 150,2 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,2 150,2 - - Phú Quý 146,2 150,2 - -

1. DOJI - Cập nhật: 7/6/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,200

- 150,200

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,200

- 150,200

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,200

- 150,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,200

- 150,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,200

- 150,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,200

- 150,200

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,200

- 150,200

- Vàng 24K DOJI 146,200

- 150,200

-

2. PNJ - Cập nhật: 7/6/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,200

- 150,200

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,200

- 150,200

- Vàng Kim Bảo 999.9 146,200

- 150,200

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,200

- 150,200

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,200

- 150,200

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3. BTMC - Cập nhật: 7/6/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146,200

- 150,200

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146,200

- 150,200

- Nhẫn tròn trơn BTMC 146,200

- 150,200

- Bản vị vàng BTMC 146,200

- 150,200

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,200

- 149,200

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,000

- 149,000

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4. SJC - Cập nhật: 7/6/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,000

- 150,200

- Vàng SJC 5 chỉ 145,000

- 150,220

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,000

- 150,230

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Giá vàng chiều nay 7/6/2026: Vàng nhẫn 9999 neo quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

SJC đang niêm yết vàng nhẫn ở vùng 146 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá hiện tại được hình thành sau khi doanh nghiệp giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn cũng được giao dịch quanh ngưỡng 146 - 150 triệu đồng/lượng. So với đầu ngày 6/6, mỗi lượng vàng đã giảm 3 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức giá 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trước đó, thương hiệu này đã điều chỉnh giảm đồng loạt 3 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm chung của thị trường.

Khác với nhiều doanh nghiệp khác, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ hơn. Sau khi giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, vàng nhẫn của doanh nghiệp hiện được đưa về vùng giá mới, thấp hơn đáng kể so với đầu phiên trước.

Đáng chú ý, Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu có giá cao nhất thị trường. Hiện giá mua vào được niêm yết ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 153,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý trở thành một trong số ít doanh nghiệp duy trì giá bán dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng. Sau khi giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, vàng nhẫn Phú Quý hiện giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng chiều nay 7/6/2026: Vàng thế giới chốt ở mức 4.328 USD/ounce sau cú lao dốc hơn 3%

Giá vàng chiều nay trên thị trường thế giới duy trì quanh mốc 4.328 USD/ounce sau phiên giảm mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.404 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng SJC trong nước đang phổ biến ở mức 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa thị trường quốc tế và thị trường trong nước.

Đà giảm của giá vàng chiều nay được hình thành sau phiên giao dịch đầy biến động trước đó. Giá vàng giao ngay mất tới 146,4 USD/ounce, tương đương hơn 3% giá trị chỉ trong một phiên, kéo kim loại quý lùi sâu khỏi các vùng đỉnh được thiết lập trước đó.

Dù mức giảm hiện tại gây chú ý, diễn biến này không phải là hiện tượng quá bất thường trong lịch sử. Sau những giai đoạn tăng nóng, vàng thường xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhằm tái cân bằng thị trường. Từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2026, giá vàng đã tăng khoảng 245%, từ vùng đáy lên mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce, tạo nền cho áp lực chốt lời gia tăng trong thời gian gần đây.

Các chu kỳ trước cũng cho thấy mô hình tương tự. Trong giai đoạn 2008 - 2011, giá vàng tăng khoảng 170% trước khi bước vào đợt điều chỉnh kéo dài với mức giảm khoảng 37%. Đến năm 2020, vàng tiếp tục tăng thêm 74% rồi giảm khoảng 22% trong năm 2022.

Nhìn từ dữ liệu lịch sử, biên độ tăng càng lớn thường đi kèm nguy cơ điều chỉnh càng mạnh. Vì vậy, sau giai đoạn leo dốc kéo dài suốt nhiều năm qua, giá vàng chiều nay và trong ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục chịu sức ép giảm trước khi hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong suốt thời gian tăng mạnh vừa qua, thị trường vàng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, nhu cầu tích trữ lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ, cùng dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn trước lạm phát, căng thẳng địa chính trị và biến động của đồng USD.

Tuy nhiên, một số động lực từng thúc đẩy giá vàng đi lên đang xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Nhu cầu mua vàng tại một số thị trường lớn có xu hướng chậm lại, trong khi tốc độ gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu không còn duy trì ở mức cao như giai đoạn trước. Đây được xem là những yếu tố có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng thế giới trong thời gian tới.