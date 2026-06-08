Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 8/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng chiều nay 8/6/2026 tiếp tục lao dốc, nhiều thương hiệu giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trong nước tiếp tục lao dốc mạnh theo đà giảm từ cuối tuần trước

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trong nước tiếp tục lao dốc mạnh theo đà giảm từ cuối tuần trước. Khảo sát lúc 16h ngày 8/6 cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 6,4 - 8,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về mức 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH, vàng miếng hiện được niêm yết chung ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào giảm 7,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường. Giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện ở mức 138,0 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 8,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay Ngày 8/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,8 143,8 -7400 -6400 Tập đoàn DOJI 138,8 143,8 -7400 -6400 Mi Hồng 138,0 140,5 -8500 -8500 PNJ 138,8 143,8 -7400 -6400 Bảo Tín Minh Châu 138,8 143,8 -7400 -6400 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,8 -7400 -6400 Phú Quý 138,8 143,8 -7400 -6400

1. DOJI - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng 24K DOJI 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K

2. PNJ - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng Kim Bảo 999.9 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K

3. BTMC - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Nhẫn tròn trơn BTMC 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Bản vị vàng BTMC 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 136,800

▼7400K 142,800

▼6400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 136,600

▼7400K 142,600

▼6400K

4. SJC - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,800

▼7400K 143,800

▼6400K Vàng SJC 5 chỉ 138,800

▼7400K 143,820

▼6400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,800

▼7400K 143,830

▼6400K

Giá vàng nhẫn tròn hôm nay nối dài đà giảm so với tuần trước

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 tiếp tục lao dốc trên thị trường trong nước. Khảo sát lúc 1730 cho thấy vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn đồng loạt giảm mạnh so với phiên trước.

SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI Hà Nội và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá mua vào giảm 7,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng nhẫn vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nối dài xu hướng giảm từ những phiên gần đây.

Giá vàng thế giới đầu tuần 8/6/2026 ghi nhận mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trên thị trường quốc tế mở đầu tuần trong xu hướng giảm mạnh, khi vàng thế giới lùi về 4.293,5 USD/ounce, giảm 34,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.404 VND/USD, mức này tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng sau khi dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ làm tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.290,66 USD/ounce – mức thấp nhất kể từ ngày 23/3, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 giảm 1,1% xuống 4.315,40 USD/ounce.

Theo giới phân tích, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 đã vượt 70%, gây áp lực lớn lên vàng do đặc tính không sinh lợi suất. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, khiến chi phí nắm giữ vàng tăng theo.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng hơn 4 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu CPI của Mỹ trong tuần để định hướng chính sách tiếp theo của Fed.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo hoặc Fed giữ lập trường cứng rắn, vàng có thể tiếp tục lùi về mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Cùng thời điểm, bạc giảm 1,2%, bạch kim giảm 1,1% và palladium mất 0,5%.