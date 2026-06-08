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Cập nhật giá vàng chiều nay 8/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới

Văn Khoa 08/06/2026 17:17

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 tiếp tục lao dốc, nhiều thương hiệu giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trong nước tiếp tục lao dốc mạnh theo đà giảm từ cuối tuần trước

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trong nước tiếp tục lao dốc mạnh theo đà giảm từ cuối tuần trước. Khảo sát lúc 16h ngày 8/6 cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 6,4 - 8,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về mức 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH, vàng miếng hiện được niêm yết chung ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào giảm 7,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường. Giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện ở mức 138,0 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 8,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua.

Giá vàng hôm nayNgày 8/6/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC138,8143,8-7400-6400
Tập đoàn DOJI138,8143,8-7400-6400
Mi Hồng138,0140,5-8500-8500
PNJ138,8143,8-7400-6400
Bảo Tín Minh Châu138,8143,8-7400-6400
Bảo Tín Mạnh Hải138,8143,8-7400-6400
Phú Quý138,8143,8-7400-6400
1. DOJI - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng SJC DOJI HCM138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng 24K DOJI138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
2. PNJ - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Nhẫn trơn PNJ 999.9138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng Kim Bảo 999.9138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
3. BTMC - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Nhẫn tròn trơn BTMC138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Bản vị vàng BTMC138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999136,800
▼7400K		142,800
▼6400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999136,600
▼7400K		142,600
▼6400K
4. SJC - Cập nhật: 8/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138,800
▼7400K		143,800
▼6400K
Vàng SJC 5 chỉ138,800
▼7400K		143,820
▼6400K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ138,800
▼7400K		143,830
▼6400K

Giá vàng nhẫn tròn hôm nay nối dài đà giảm so với tuần trước

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 tiếp tục lao dốc trên thị trường trong nước. Khảo sát lúc 1730 cho thấy vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn đồng loạt giảm mạnh so với phiên trước.

SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI Hà Nội và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá mua vào giảm 7,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng nhẫn vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nối dài xu hướng giảm từ những phiên gần đây.

Giá vàng thế giới đầu tuần 8/6/2026 ghi nhận mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 8/6/2026 trên thị trường quốc tế mở đầu tuần trong xu hướng giảm mạnh, khi vàng thế giới lùi về 4.293,5 USD/ounce, giảm 34,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.404 VND/USD, mức này tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 8 6 2026 xuống dưới mốc 4.300 USD ounce

Kim loại quý giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng sau khi dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ làm tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.290,66 USD/ounce – mức thấp nhất kể từ ngày 23/3, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 giảm 1,1% xuống 4.315,40 USD/ounce.

Theo giới phân tích, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 đã vượt 70%, gây áp lực lớn lên vàng do đặc tính không sinh lợi suất. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, khiến chi phí nắm giữ vàng tăng theo.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng hơn 4 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu CPI của Mỹ trong tuần để định hướng chính sách tiếp theo của Fed.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo hoặc Fed giữ lập trường cứng rắn, vàng có thể tiếp tục lùi về mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Cùng thời điểm, bạc giảm 1,2%, bạch kim giảm 1,1% và palladium mất 0,5%.

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              Cập nhật giá vàng chiều nay 8/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới
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