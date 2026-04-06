Thị trường Cập nhật giá vàng cuối ngày 4/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng chiều nay 4/6/2026 tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng, SJC, PNJ, DOJI, BTMC, BTMH và Phú Quý đồng loạt lùi về 153–156 triệu đồng/lượng, Mi Hồng thấp hơn quanh 153,8–155,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý cuối ngày 4/6/2026

Giá vàng chiều nay (16h30 ngày 4/6/2026) tiếp tục phản ánh rõ nhịp điều chỉnh kéo dài từ đầu tuần khi thị trường vàng miếng trong nước chưa thể tìm lại đà cân bằng. Sau phiên giảm trước đó, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn gần như đồng loạt “hạ nhiệt” thêm 1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra lùi về vùng 156,0 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống SJC, diễn biến giá chiều nay cho thấy xu hướng giảm được duy trì khá rõ nét. Cụ thể, giá mua vào đang neo quanh 153,0 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra ở mức 156,0 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, cả hai chiều giao dịch đều mất khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, mặt bằng giá cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Doanh nghiệp này đang niêm yết vàng miếng trong vùng 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.

Tại PNJ, giá vàng miếng chiều nay tiếp tục lùi về cùng mặt bằng 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, mức giảm 1 triệu đồng/lượng xuất hiện đồng thời ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại DOJI, khi giá vàng miếng được điều chỉnh về vùng 153,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Ở nhóm doanh nghiệp vàng lớn khác, BTMC cũng ghi nhận nhịp giảm tương tự. Giá mua vào và bán ra hiện cùng xoay quanh vùng 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tương tự, BTMH chiều nay cũng điều chỉnh giá về cùng vùng 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mức giảm 1 triệu đồng/lượng được áp dụng đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch.

Trong khi đó, Mi Hồng lại ghi nhận một mặt bằng giá có phần “riêng nhịp” hơn. Giá vàng miếng SJC tại đây được niêm yết ở mức 153,8 – 155,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 153,0 156,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 153,0 156,0 -1000 -1000 Mi Hồng 153,0 154,8 -1000 -1000 PNJ 153,0 156,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 153,0 156,0 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 153,0 156,0 -1000 -1000 Phú Quý 153,0 156,0 -1000 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 4/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng SJC DOJI HCM 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng 24K DOJI 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K

2. PNJ - Cập nhật: 4/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn trơn PNJ 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng Kim Bảo 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K

3. BTMC - Cập nhật: 4/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn tròn trơn BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Bản vị vàng BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 151,000

▼10 00K 155,000

▼10 00K Trang sức Rồng Thăng Long 999 150,800

▼10 00K 154,800

▼10 00K

4. SJC - Cập nhật: 4/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng SJC 5 chỉ 153,000

▼1000K 156,020

▼10 00K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153,000

▼1000K 156,030

▼10 00K

Giá vàng thế giới chiều nay 4/6/2026 đang ở mức 4.600 USD/ounce

Tính đến 18h00 ngày 4/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.469,3 USD/ounce. Ghi nhận tăng 35,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.402 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (153,0-156,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 4/6/2026 phục hồi lại 4.700 USD/ounce

Đầu tư vàng vật chất được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt trang sức để trở thành thành phần lớn nhất trong nhu cầu vàng trong năm nay, do nhu cầu trang sức giảm hai chữ số trong bối cảnh giá cao, theo báo cáo thường niên công bố hôm thứ Năm của công ty tư vấn Metals Focus.

Theo Metals Focus, vàng đã tạo đà tăng mạnh sau khi ghi nhận mức hiệu suất giá tốt nhất trong 44 năm vào năm ngoái, qua đó biến đà tăng này thành một vòng tự củng cố. Kim loại quý này từng chạm mức đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce troy vào tháng 1, khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia thị trường để tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Tuy nhiên, mức giảm khoảng 20% kể từ thời điểm đó đã khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thất vọng. Đồng thời, một số thị trường tiền vàng và đồng xu lớn cũng chịu ảnh hưởng do giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột Iran, làm giảm thu nhập khả dụng của người tiêu dùng.

Metals Focus dự báo vàng sẽ quay lại xu hướng tăng trong nửa cuối năm 2026, đồng thời kỳ vọng giá vàng trung bình có thể tăng 43% lên mức kỷ lục mới 4.920 USD/ounce trong năm 2026, với giả định rằng các chi phí kinh tế và chính trị từ một cuộc xung đột kéo dài sẽ thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng hơn.

Báo cáo cũng cho rằng tổng nhu cầu vàng năm 2026 sẽ giảm 2%, do nhu cầu trang sức và mua vào của ngân hàng trung ương giảm mạnh, dù phần nào được bù đắp bởi sự gia tăng của nhu cầu đầu tư vàng vật chất.