Thị trường Cập nhật giá vàng hôm nay 19/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Cập nhật giá vàng 14h chiều hôm nay 19/3/2026 giảm đến 6 triệu đồng/lượng, SJC về 174–177 triệu đồng, chênh lệch thế giới hơn 25 triệu

Theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng SJC trong nước tại một số nơi tiếp tục giảm so với sáng nay. Cụ thể, vào lúc 14h hôm nay, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 174–177 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 14h hôm nay 19/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4776,9 USD/ounce, giảm 40,8 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.325 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 151,61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 ghi nhận diễn biến giảm sâu trên thị trường trong nước. Giá vàng miếng SJC giảm gần 5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch phổ biến trong khoảng 175,4–178,4 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH cùng niêm yết ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giá vàng duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại đây ở mức khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 cho thấy vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 18/3, chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 175,2–178,2 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 18/3. Chênh lệch giá duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết ở mức 175,1–178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 18/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 trên thị trường thế giới ở mức 4.848,8 USD/ounce, giảm 148,9 USD so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.325 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 154,46 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,94 triệu đồng/lượng.