Thị trường Cập nhật giá vàng hôm nay chiều 11/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 11/6/2026 biến động trái chiều, với nhiều thương hiệu tăng nhẹ trong khi một số giảm giá bán ra. Giá vàng thế giới phục hồi gần 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 chiều nay ghi nhận diễn biến tăng giảm trái chiều

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 chiều nay ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng. Trong khi phần lớn thương hiệu phục hồi nhẹ sau nhịp giảm trước đó, một số đơn vị vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán ra.

Tại SJC, Phú Quý, PNJ và BTMH, giá vàng miếng đồng loạt tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, các doanh nghiệp này cùng niêm yết ở mức 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm 400 nghìn đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá vàng miếng về mức 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá mua giữ nguyên trong khi giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng. Đây cũng là mức bán ra thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,4 138,4 +100 +100 Tập đoàn DOJI 133,4 138,4 +100 +100 Mi Hồng 132,0 134,5 - -500 PNJ 133,4 138,4 +100 +100 Bảo Tín Minh Châu 133,4 138,4 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 133,4 138,4 +100 +100 Phú Quý 133,4 138,4 +100 +100

1. DOJI - Cập nhật: 11/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng SJC DOJI HCM 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng 24K DOJI 133,400

▲100K 138,400

▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 11/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 133,400

▲100K 138,400

▲100K Nhẫn trơn PNJ 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng Kim Bảo 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 133,400

▲100K 138,400

▲100K

3. BTMC - Cập nhật: 11/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 133,400

▼400 138,400

▼400 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 133,400

▼400 138,400

▼400 Nhẫn tròn trơn BTMC 133,400

▼400 138,400

▼400 Bản vị vàng BTMC 133,400

▼400 138,400

▼400 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 132,700

▼400 137,700

▼400 Trang sức Rồng Thăng Long 999 132,500

▼400 137,500

▼400

4. SJC - Cập nhật: 11/6/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng SJC 5 chỉ 133,400

▲100K 138,420

▲100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,400

▲100K 138,430

▲100K

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 đối với mặt hàng vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì mặt bằng cao, với giá bán ra phổ biến quanh ngưỡng 138,3 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI Hà Nội và Phú Quý cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 trên thị trường thế giới phục hồi về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 trên thị trường thế giới phục hồi về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi bật tăng từ mức thấp nhất trong khoảng 6 tháng. Tính đến 17h30 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đạt 4.091,4 USD/ounce, tăng 20,8 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.410 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 8,1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC trong nước đang giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của vàng chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán của nhà đầu tư. Tuy nhiên, triển vọng lạm phát cao và khả năng duy trì lãi suất ở Mỹ tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý. Chuyên gia Ross Norman nhận định vàng đang ở trạng thái bán quá mức, song chưa thể khẳng định đây là xu hướng phục hồi bền vững.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, trong khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát. Dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng Mỹ tháng 5 tăng nhanh nhất trong ba năm, khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc tăng 1,3% lên 64,49 USD/ounce, bạch kim tăng 0,8% lên 1.678,08 USD/ounce và palladium tăng 3% lên 1.249,58 USD/ounce.