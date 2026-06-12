Thị trường Cập nhật giá vàng hôm nay chiều 12/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 12/6/2026 đảo chiều tăng sau chuỗi giảm kéo dài, SJC, DOJI, PNJ cùng bật tăng tới 9 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: SJC, DOJI, PNJ cùng tăng mạnh sau chuỗi giảm kéo dài

Sau hai tuần chịu áp lực đi xuống, giá vàng hôm nay 12/6/2026 đã đảo chiều tăng mạnh. Theo cập nhật lúc 11h30, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn tăng phổ biến 7 - 9 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH cùng đưa giá vàng miếng lên mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức tăng ở chiều mua vào đạt 9 triệu đồng/lượng, cao hơn mức tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Với diễn biến này, biên độ mua - bán tại các thương hiệu trên còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Ở chiều khác, Mi Hồng ghi nhận mức giá riêng biệt hơn khi niêm yết vàng miếng SJC tại 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 145,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, thương hiệu này tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 8,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến trong phiên cho thấy vàng miếng đã phục hồi khá mạnh sau giai đoạn giảm sâu. Mặt bằng giá bán ra hiện dao động quanh 145,0 - 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào phổ biến nằm trong khoảng 142,4 - 143,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,4 145,4 +9000 +7000 Tập đoàn DOJI 142,4 145,4 +9000 +7000 Mi Hồng 143,0 145,0 +9000 +8500 PNJ 142,4 145,4 +9000 +7000 Bảo Tín Minh Châu 142,4 145,4 +9000 +7000 Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 145,4 +9000 +7000 Phú Quý 142,4 145,4 +9000 +7000

1. DOJI - Cập nhật: 12/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng 24K DOJI 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K

2. PNJ - Cập nhật: 12/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng Kim Bảo 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K

3. BTMC - Cập nhật: 12/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Bản vị vàng BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,400

▲9000K 144,400

▲7000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,200

▲9000K 144,200

▲7000K

4. SJC - Cập nhật: 12/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng SJC 5 chỉ 142,400

▲9000K 145,420

▲7000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142,400

▲9000K 145,430

▲7000K

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Vàng nhẫn 9999 chốt chiều tăng trở lại, nhiều nơi bán trên 145 triệu đồng/lượng

Trong phiên chiều, giá vàng hôm nay 12/6/2026 cho thấy xu hướng hồi phục của vàng nhẫn 9999 khi mặt bằng bán ra tại các thương hiệu lớn chủ yếu quanh vùng 145 triệu đồng/lượng.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 9999 tại 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng chiều đi lên, DOJI Hà Nội đưa giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, là mức bán ra cao nhất trong nhóm được ghi nhận.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ có giá thấp hơn, giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long ở mức 141,9 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 cuối ngày thứ Sáu được giao dịch tại 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Tổng thể, vàng nhẫn 9999 chiều 12/6 đã phục hồi về vùng giá cao, trong đó chiều bán ra dao động 144,9 - 145,5 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào nằm trong khoảng 141,4 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Vàng thế giới lên 4.215 USD/ounce, trong nước vẫn cao hơn quốc tế

Cập nhật giá vàng hôm nay 12/6/2026 cho thấy vàng thế giới giao ngay đã lấy lại mốc 4.200 USD/ounce trong phiên chiều. Đến 16h00 theo giờ Việt Nam, kim loại quý này được giao dịch ở 4.215,1 USD/ounce, tăng 4,2 USD/ounce so với phiên liền trước.

Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.412 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 134,22 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng miếng SJC cùng ngày ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá thế giới khoảng 11,18 triệu đồng/lượng.

Trước nhịp hồi chiều nay, thị trường vàng quốc tế vẫn trải qua một phiên biến động mạnh. Lúc 07h45 GMT, vàng giao ngay giảm 0,7% về 4.183,19 USD/ounce và đang trên đà mất khoảng 3,4% trong cả tuần. Trái lại, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 2,2%, lên 4.204,40 USD/ounce.

Trong phiên thứ Năm, giá vàng từng chạm đáy hơn 6 tháng rồi quay đầu phục hồi, chốt tại 4.219,69 USD/ounce. Nguyên nhân chính đến từ các thông tin quanh căng thẳng Iran, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công và để ngỏ khả năng có thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Iran khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về thỏa thuận này.

Chuyên gia Edward Meir của Marex cho rằng giá vàng hiện gần như đi theo các tiêu đề địa chính trị. Ngoài yếu tố Iran, thị trường còn chú ý đến Fed, bởi bất kỳ tín hiệu nào về khả năng tăng lãi suất cũng có thể khiến vàng chịu áp lực, thậm chí có nguy cơ thủng mốc 4.000 USD/ounce.

Tính từ khi xung đột Iran bắt đầu, vàng đã mất khoảng 20%. Áp lực chủ yếu đến từ nguy cơ giá năng lượng đẩy lạm phát tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách lãi suất cao hơn. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng vì đây là tài sản không mang lại lãi suất.

Dữ liệu mới tại Mỹ cũng củng cố lo ngại lạm phát khi giá sản xuất tháng 5 tăng cao hơn dự kiến, đánh dấu mức tăng theo năm mạnh nhất trong 3 năm rưỡi. Theo FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Ở chiều dòng vốn, quỹ SPDR Gold Trust giảm lượng nắm giữ khoảng 0,3%, còn 923,89 tấn. ANZ cũng điều chỉnh giảm mục tiêu giá vàng cuối năm thêm 400 USD, xuống 5.200 USD/ounce, nhằm phản ánh biến động mạnh gần đây.

Các kim loại quý khác phân hóa trong phiên. Bạc giao ngay giảm 1,8% còn 66,13 USD/ounce, bạch kim giảm 0,3% xuống 1.715,44 USD/ounce và đều hướng tới tuần giảm giá. Ngược lại, palladium tăng 1,6% lên 1.289,75 USD/ounce, nâng mức tăng trong tuần lên khoảng 5%.