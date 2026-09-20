Thị trường Cập nhật giá vàng hôm nay chiều 20/9/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng chiều nay 20/9/2026 tiếp tục đi ngang, phần lớn thương hiệu bán quanh 147 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng dẫn đầu chiều mua với mức 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 20/9/2026: Thị trường đi ngang, vàng nhẫn có nơi lên 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 20/9/2026 đang khá ổn định khi phần lớn thương hiệu giữ nguyên mặt bằng quanh 144 - 147 triệu đồng/lượng với vàng miếng. Ở nhóm vàng nhẫn, mức bán cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát đang đạt 148 triệu đồng/lượng tại DOJI.

Tại SJC, vàng miếng chiều nay đang ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn 9999 được niêm yết cao hơn 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đạt 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội hiện mua vàng miếng ở 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ đạt 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Với DOJI, vàng miếng tiếp tục ở vùng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 nổi bật hơn khi giá bán đạt 148,0 triệu đồng/lượng, còn chiều mua ở 144,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng đang được giao dịch ở 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 cao hơn, đạt 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng miếng ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang ở mức 141,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể ở chiều mua so với nhiều thương hiệu khác.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng chiều nay vẫn được mua vào ở 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn 9999 hiện có giá mua vào 143,0 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục là điểm đáng chú ý khi giá mua vàng miếng đạt 145,0 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhiều thương hiệu khác. Giá bán tại đây ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vùng 147 triệu đồng/lượng đang phổ biến.

Tính chung, giá vàng chiều nay 20/9/2026 vẫn chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể. Vàng miếng giữ vùng giá khá hẹp, trong khi thị trường vàng nhẫn tiếp tục phân hóa mạnh về giá giữa các doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay

Ngày 20/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

144,6 147,6

- - Tập đoàn DOJI

144,6 147,6

- - Mi Hồng

145,0 146,5

+200 +200 PNJ

144,6 147,6

- - Bảo Tín Minh Châu

144,0 147,6

-100 - Bảo Tín Mạnh Hải 144,6 147,6

- - Phú Quý 144,6 147,6

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1. SJC - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 144.100.000 147.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 144.600.000 147.620.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.600.000 147.630.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 144.100.000 147.200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 141.600.000 146.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 137.653.000 144.653.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 99.936.000 109.736.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 89.708.000 99.508.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 79.480.000 89.280.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 75.535.000 85.335.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 51.280.000 61.080.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.600.000 147.600.000

2. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 144.000.000

▼ 100.000 147.600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 142.000.000

▼ 100.000 147.000.000

▼ 100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 141.800.000

▼ 100.000 146.800.000

▼ 100.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 144.000.000

▼ 100.000 148.000.000

▼ 100.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 144.000.000

▼ 100.000 148.000.000

▼ 100.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 144.000.000

▼ 100.000 148.000.000

▼ 100.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 136.800.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 144.600.000 147.600.000 TPHCM PNJ 144.600.000 147.600.000 TPHCM SJC 144.600.000 147.600.000 Hà Nội PNJ 144.600.000 147.600.000 Đà Nẵng PNJ 144.600.000 147.600.000 Đà Nẵng SJC 144.600.000 147.600.000 Miền Tây PNJ 144.600.000 147.600.000 Miền Tây SJC 144.600.000 147.600.000 Tây Nguyên PNJ 144.600.000 147.600.000 Tây Nguyên SJC 144.600.000 147.600.000 Đông Nam Bộ PNJ 144.600.000 147.600.000 Đông Nam Bộ SJC 144.600.000 147.600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 144.600.000 147.600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 141.500.000 146.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 141.350.000 146.350.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 138.840.000 145.040.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.990.000 134.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.980.000 109.880.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.720.000 99.620.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 85.330.000 95.230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 79.470.000 89.370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.800.000 85.700.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 51.040.000 60.940.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 45.040.000 54.940.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.880.000 48.780.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 144.600.000 147.600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144.600.000 147.600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 139.130.000 145.330.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 136.250.000

▲ 250.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.640.000

▲ 250.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.600.000 147.600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 144.600.000 147.600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 144.600.000 147.600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 144.500.000 147.500.000 Vàng trang sức 999 141.400.000 146.400.000 Vàng trang sức 99 140.085.000 145.035.000 Vàng trang sức 98 138.670.000 143.570.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 144.000.000 148.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 144.000.000 148.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.000.000 146.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.500.000 145.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 139.600.000 144.300.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 145.000.000

▲ 200.000 146.500.000

▲ 200.000 Vàng 99,9% 145.000.000

▲ 200.000 146.500.000

▲ 200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.200.000

▼ 300.000 135.200.000

▼ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 132.400.000

▼ 300.000 134.400.000

▼ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 128.500.000

▼ 300.000 0 Vàng V75 (75,0%) 97.500.000 100.500.000 Vàng V68 (68,0%) 86.000.000 89.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 83.000.000 86.000.000 Vàng 14K (58,0%) 77.000.000 80.000.000 Vàng 10K (41,0%) 50.500.000 53.500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000 145.500.000 Nhẫn 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 990 133.000.000 137.000.000 Vàng 18K (750) 99.000.000 104.500.000 Vàng trắng Au750 99.000.000 104.500.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 144.600.000 147.600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 144.000.000

▼ 100.000 148.000.000

▼ 100.000

Giá vàng thế giới chiều nay: Tăng gần 1% trong tuần

Giá vàng thế giới chiều 20/9 vẫn giữ nguyên mức chốt cuối tuần quanh 4.377 USD/ounce do thị trường quốc tế chưa mở cửa trở lại. Tính chung cả tuần, kim loại quý tăng gần 1% và chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Sau quy đổi, vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. So với giá bán vàng miếng trong nước, mức chênh tiếp tục duy trì khoảng 9 - 10 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách này khiến người mua trong nước đối mặt với rủi ro kép: giá nội địa cao hơn đáng kể so với quốc tế, trong khi chênh lệch mua - bán tại doanh nghiệp vẫn lên tới vài triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, vàng vẫn chịu sức ép từ môi trường lãi suất cao sau khi Fed đưa lãi suất lên 3,75 - 4,00%/năm. Dù vậy, giá vàng đã phục hồi nhanh sau nhịp giảm ban đầu nhờ lực mua trở lại và nhu cầu trú ẩn.

Trong các phiên tới, hướng đi của vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, diễn biến lạm phát và các thông điệp mới từ Fed.