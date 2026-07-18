Thị trường Cập nhật giá vàng ngày 18/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới thứ Bảy Giá vàng hôm nay 18/7/2026 giữ mức cuối phiên trước, vàng miếng bán thấp nhất 145,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/7/2026 lúc 5h00: Giá bán thấp nhất còn 145,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa ngày 18/7, thị trường vàng trong nước chưa xuất hiện đợt cập nhật mới. Giá vàng hôm nay 18/7/2026 vì vậy tiếp tục được xác định theo mức cuối chiều 17/7, sau khi các thương hiệu đồng loạt hạ từ 1,6 đến 1,7 triệu đồng/lượng.

Từ mức 145,2–148,2 triệu đồng/lượng ở đầu phiên trước, Công ty SJC giảm mỗi chiều 1,6 triệu đồng. Giá mua vào hiện còn 143,6 triệu đồng/lượng, còn người mua phải trả 146,6 triệu đồng/lượng.

DOJI bước sang sáng 18/7 với giá giao dịch 143,6–146,6 triệu đồng/lượng. Mức mua và bán hiện tại đều thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu phiên 17/7, duy trì biên độ 3 triệu đồng.

Một lượng vàng miếng tại PNJ hiện được thu mua với giá 143,6 triệu đồng và bán ra 146,6 triệu đồng. Doanh nghiệp đã hạ đồng thời 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ giá ở khoảng 143,6–146,6 triệu đồng/lượng vào lúc 5h00. So với đầu phiên trước, người bán nhận về ít hơn 1,6 triệu đồng/lượng, còn chi phí mua một lượng vàng cũng giảm tương ứng.

Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp nhất nhóm khảo sát, ở mức 142,3 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,7 triệu đồng. Chiều bán mất 1,6 triệu đồng/lượng, lùi về 146,6 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch lên 4,3 triệu đồng.

Giá mua vàng tại Phú Quý sáng nay là 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu phiên 17/7 khoảng 1,7 triệu đồng. Chiều bán giảm nhẹ hơn, mất 1,6 triệu đồng và hiện đứng ở 146,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng khép lại phiên trước tại mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra. Hai chiều lần lượt thấp hơn đầu phiên 1,7 triệu và 1,6 triệu đồng/lượng. Với mức chênh chỉ 1,6 triệu đồng, đây là khoảng cách mua – bán hẹp nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,6 146,6 -1600 -1600 Tập đoàn DOJI 143,6 146,6 -1600 -1600 Mi Hồng 144,0 145,6 -1700 -1600 PNJ 143,6 146,6 -1600 -1600 Bảo Tín Minh Châu 142,3 146,6 -1700 -1600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6 -1600 -1600 Phú Quý 143,0 146,6 -1700 -1600

1. DOJI - Cập nhật: 18/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng 24K DOJI 142,600

▼1600K 146,600

▼1600K

2. PNJ - Cập nhật: 18/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng Kim Bảo 999.9 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K

3. BTMC - Cập nhật: 18/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K Bản vị vàng BTMC 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,300

▼1700K 146,600

▼1600K

4. SJC - Cập nhật: 18/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,600

▼1600K 146,600

▼1600K Vàng SJC 5 chỉ 143,600

▼1600K 146,620

▼1600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,600

▼1600K 146,630

▼1600K

Giá vàng nhẫn hôm nay 18/7/2026 lúc 5h00: Nơi bán cao nhất hơn 110.000 đồng/chỉ

Giá vàng nhẫn hôm nay 18/7/2026 tiếp tục được xác định theo mức cuối chiều 17/7 do thị trường chưa ghi nhận cập nhật mới. Một chỉ vàng hiện có giá từ 14,55 đến 14,66 triệu đồng tùy thương hiệu.

Phiên trước, Bảo Tín Mạnh Hải khép lại với giá bán nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 146,6 triệu đồng/lượng. Giá mua vào là 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn chiều bán 3 triệu đồng.

DOJI chuyển mức giá 142,5–146,5 triệu đồng/lượng sang sáng 18/7. Với nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999, khách hàng phải trả 14,65 triệu đồng để mua một chỉ, chỉ thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải 10.000 đồng.

Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu hiện được mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra 146,3 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo chỉ, giá bán tương ứng 14,63 triệu đồng.

Công ty SJC đang giao dịch nhẫn 9999 trong khoảng 142,1–145,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh mua – bán đạt 3,5 triệu đồng/lượng, còn giá một chỉ là 14,56 triệu đồng.

Mi Hồng duy trì giá thu mua 144,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các đơn vị được cập nhật. Giá bán đứng ở 145,6 triệu đồng/lượng, đưa biên độ hai chiều về 1,5 triệu đồng.

PNJ có giá mua vào thấp nhất là 141,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng thấp nhất thị trường, ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, tương đương 14,55 triệu đồng/chỉ.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn sáng 18/7 chênh nhau 1,1 triệu đồng/lượng, tương đương 110.000 đồng/chỉ. Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu về giá bán, còn PNJ có mức thấp nhất.

Giá vàng thế giới hôm nay 18/7/2026: Lực mua bắt đáy kéo giá tăng 0,8%

Tính đến 5h00 ngày 18/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 3.998,8 USD/ounce, tăng 24,0 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,6-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,2 triệu.

Giá phục hồi nhờ lực mua ở vùng thấp nhưng vẫn giảm khoảng 3% tính chung cả tuần. Căng thẳng Mỹ – Iran đẩy giá dầu tăng khoảng 12%, làm gia tăng rủi ro lạm phát và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Trên thị trường kim loại quý, bạc tăng lên 55,83 USD/ounce; bạch kim giảm còn 1.602,02 USD/ounce và palladium hạ xuống 1.244,84 USD/ounce.